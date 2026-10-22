Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Italien Serie A
team-logoInter Mailand
Giuseppe Meazza
team-logoAC Florenz
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Serie-A-Vorschau auf Inter Mailand gegen Fiorentina: Inter setzt seinen Rekord im San Siro gegen die widerstandsfähige Fiorentina aufs Spiel

Inter Mailand - AC Florenz
Italien Serie A
Inter Mailand
AC Florenz

Nach einem hart erkämpften 1:0-Sieg auf europäischer Bühne gegen Schachtar Donezk kehrt Cristian Chivus Inter Mailand im San Siro in die Serie A zurück. Dort will das Team an seinen 3:1-Aufholsieg gegen Bologna in der Liga anknüpfen und gegen Fiorentina zu Hause bestehen.

Inter gegen Fiorentina: Spieldetails

crest
Italien Serie A - Spielwoche 8
Giuseppe Meazza

Inter Mailand empfängt ACF Fiorentina am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 19:45 Uhr GMT (15:45 Uhr EST / 20:45 Uhr BST / 21:45 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Serie-A-Saison im San Siro.

Nach der Europapokal-Belastung wartet das Serie-A-Topspiel am Sonntagabend

Inter Mailand kehrt nach zwei Siegen in Folge in zwei Wettbewerben für ein hochkarätiges Sonntagabendspiel ins San Siro zurück. Nach einem umkämpften 3:1-Comeback-Sieg in der Serie A gegen Bologna erkämpfte sich die Mannschaft von Cristian Chivu am Mittwochabend dank Carlos Augustos Siegtreffer in der zweiten Halbzeit ein wichtiges 1:0 in der Champions League gegen Schachtar Donezk. Nach der intensiven Schlussphase in Unterzahl im Europapokal steht nun der Umgang mit der Belastung des Kaders im Vordergrund. Die ausgeruhte Fiorentina von Paolo Vanoli reist nach Lombardei und hofft auf einen bemerkenswerten Auswärtserfolg.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Das Schlüsselduell: Marcus Thuram gegen Lucas Martínez Quarta

Offensivkraft in Topform: Marcus Thuram ist mit seiner explosiven, direkten Spielweise weiterhin eine Stütze in Inters Angriff. Er erspielt wichtige Chancen und traf auch bei Inters jüngstem Ligaauftritt. Sein Zusammenspiel mit Ange-Yoan Bonny erfordert ständige Wachsamkeit.

Abwehrchef: Der argentinische Innenverteidiger Lucas Martínez Quarta führt Fiorentinas Defensive an. Seine Aufgabe ist es, Thurams diagonale Läufe zu unterbinden und wichtige Kopfballduelle im Strafraum zu gewinnen.

Taktikanalyse & voraussichtliche Startaufstellungen

Inter Mailand (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Einschätzung zum Spiel: Inter geht zu Hause als klarer Favorit in die Partie und setzt auf sein dominantes Mittelfeld sowie die Vorstöße von Außenverteidiger Federico Dimarco. Fiorentinas Chance auf eine Überraschung hängt davon ab, ob Paolo Vanolis taktische Ausrichtung die mögliche Restmüdigkeit in Inters Abwehr nach der Europapokal-Belastung unter der Woche ausnutzen kann.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Personal und Kader

Inter Mailand vs AC Florenz Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Chivu

Inter muss verletzungsbedingt auf Curtis Jones und Lautaro Martinez verzichten. Auch John Stones fehlt. Chivu muss im Angriff Lösungen ohne seinen Kapitän finden, doch der 3:1-Sieg in Bologna zeigte, dass der Kader breit genug aufgestellt ist, um die Ausfälle aufzufangen. Weitere Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung werden kurz vor Anpfiff bestätigt.

Auch Fiorentina hat Ausfälle zu beklagen: Fabiano Parisi und Arthur Atta stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Vanoli muss ohne die beiden eine Besetzung finden, mit der Fiorentina seine schwache Serie in der Liga beenden kann.

Form

INT

INT - Form

LUM
S2-0
PAR
S3-0
CLB
N3-4
BOL
S1-3
SHK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FIO

FIO - Form

VEN
S2-4
PIS
S3-0
NAP
U1-1
GEN
N2-1
COM
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Inter verbuchte in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, erzielte 13 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Der jüngste Auftritt war der 3:1-Sieg in der Serie A bei Bologna. Zuvor hatte Inter in der Champions League mit 3:4 gegen Club Brugge verloren. Vor diesem Rückschlag im Europapokal gewann die Mannschaft in der Liga mit 3:0 gegen Parma und spielte 2:2 gegen Roma. Sie kann also sowohl torreiche Siege feiern als auch ärgerliche Punktverluste hinnehmen.

Fiorentinas letzte fünf Spiele zeichnen ein schwierigeres Bild: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Fiorentina in der Serie A zu Hause mit 1:3 gegen Como, nachdem es zuvor eine 1:2-Niederlage gegen Genoa gegeben hatte. Die Siege in diesem Zeitraum gelangen auswärts mit 4:2 gegen Venezia und mit 3:0 gegen Pisa in der Coppa Italia. Hinzu kam ein 1:1 gegen Napoli. Die Bilanz zeigt, dass Fiorentina gelegentlich seine Qualität unter Beweis stellt, es aber an Konstanz mangelt.

Direkter Vergleich

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenAC Florenz
3
1
1
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
1
END
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften endete im März 2026 in der Serie A bei Fiorentina mit 1:1. In den letzten fünf erfassten Serie-A-Duellen weist Inter die bessere Bilanz auf. Dazu zählen ein 3:0-Sieg im San Siro im Oktober 2025 und ein 2:1-Heimsieg im Februar 2025. Fiorentinas einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:0 zu Hause im Februar 2025. Auch eine 0:1-Niederlage Fiorentinas im Franchi im Januar 2024 gehört zu dieser Serie. Inter hatte in den jüngsten Begegnungen meist die Oberhand. Der direkte Vergleich zeigt aber auch, dass Fiorentina bei passenden Bedingungen große Ergebnisse erzielen kann.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
7610144+1019
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
7520163+1317
S
U
U
S
S
4
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
5
ComoComoCOM
7421127+514
S
U
N
S
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
N
U
S
S
S
8
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
7313107+310
N
S
U
S
N
10
FC TurinFC TurinTOR
7313109+110
S
S
U
N
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
S
N
S
N
U
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
N
S
U
N
U
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
N
N
S
N
U
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen