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Italien Serie A
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Serie-A-Vorschau: AC Mailand will im San Siro gegen Bologna seinen Aufschwung fortsetzen

AC Mailand - Bologna
Italien Serie A
AC Mailand
Bologna

Ein überzeugender 2:0-Auswärtsauftritt bei Udinese brachte der AC Mailand in der Liga wieder in Schwung. Nun empfängt Milan selbstbewusste Rossoblù, die zuletzt auf Sardinien ebenfalls mit 2:0 gewannen und ohne Gegentor blieben.

AC Mailand gegen Bologna FC 1909: Spieldetails

crest
Italien Serie A - Spielwoche 9
San Siro

Die AC Mailand empfängt Bologna FC 1909 am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 19:30 Uhr SAST (17:30 Uhr GMT / 18:30 Uhr CET) am 9. Spieltag der Serie-A-Saison im San Siro.

Reaktion in der Liga trifft auf emilianische Ambitionen

Der souveräne 2:0-Auswärtssieg in Udine war genau die Antwort, die die AC Mailand brauchte: Dank eines frühen, eiskalt verwerteten Treffers von Christian Pulisic und eines zweiten Tores durch Omari Hutchinson in der zweiten Halbzeit ließ sie die Enttäuschung aus dem Europapokal hinter sich. Nun richtet Mailand den Blick auf das San Siro, wo unter der Woche Bologna wartet. Die Mannschaft reist mit neuem Selbstvertrauen nach Mailand. Das Team von Raffaele Palladino reagierte auf die vorherige Niederlage gegen Inter mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Cagliari am Wochenende. Damit wird die Partie am Mittwoch zu einem wichtigen Duell um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Schlüsselduell: Christian Pulisic gegen Nicolò Casale

Angriffsdrehpunkt in Topform: Christian Pulisic gab gegen Udinese mit einem entschlossenen Treffer in der sechsten Minute den Ton an. Mit seinen direkten Dribblings und seinem schnellen Kombinationsspiel über die rechte Seite wird er Bolognas Defensive zwingen, kompakt und diszipliniert zu bleiben.

Souveräner Innenverteidiger: Nicolò Casale war ein entscheidender Rückhalt bei Bolognas Zu-null-Sieg in Cagliari und brachte sein Team in der 57. Minute mit einem abgeklärten Abschluss selbst in Führung. Casale muss Pulisics diagonale Läufe im Blick behalten und sich im Strafraum gegen die körperliche Präsenz von Gonçalo Ramos behaupten.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Taktikanalyse und voraussichtliche Startaufstellungen

AC Mailand (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Ausblick auf das Spiel: Mailand geht zu Hause als klarer Favorit in die Partie und will über die Pässe von Luka Modrić und die offensive Unterstützung der Außenverteidiger das Tempo bestimmen. Bologna will die Gastgeber mit einer kompakten Fünferkette bei der Defensivarbeit ausbremsen und setzt darauf, dass der ehemalige Milan-Mittelfeldspieler Tommaso Pobega als Spielmacher und der schnelle Nicolò Cambiaghi bei Kontern die Räume hinter Mailands hoch stehender Abwehr nutzen.

Personal und Kader

AC Mailand vs Bologna Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahO. HutchinsonO. HutchinsonC. PulisicC. PulisicG. RamosG. RamosL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardN. CambiaghiN. Cambiaghi
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-2-1
AC Mailand

Startelf

Bologna

Trainer

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim muss verletzungsbedingt auf Alexis Saelemaekers und Matteo Gabbia verzichten. Nähere Informationen zu ihrer Verfügbarkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet. Die Ausfälle erhöhen den Druck auf Mailands Cheftrainer bei der Kaderplanung.

Auch Bolognas Cheftrainer Raffaele Palladino hat mit Verletzungen in seinem Kader zu kämpfen: Emil Holm und Riccardo Orsolini stehen beide nicht zur Verfügung. Palladino muss auf dem gesamten Platz Lösungen finden, wenn seine Mannschaft ihre schwache Ergebnisserie stoppen will.

Form

MIL

MIL - Form

SAS
U1-1
SAL
S0-4
ATA
S3-2
BOU
N3-0
UDI
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOL

BOL - Form

NAP
N1-0
TOR
U1-1
LEC
S1-2
INT
N1-3
CGL
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Mailand hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann sie in der Serie A mit 3:2 gegen Atalanta, nachdem sie zuvor im Europapokal auswärts bei Salzburg einen souveränen 4:0-Sieg gefeiert hatte. Die einzige Niederlage in dieser Phase gab es in der Europa League gegen Benfica. Beim 1:1 gegen Sassuolo in der Liga ließ Mailand ebenfalls Punkte liegen.

Bologna kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Inter. Ihr einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1-Auswärtserfolg bei Lecce. Zudem spielte Bologna gegen Torino und Sassuolo jeweils unentschieden und unterlag Napoli.

Direkter Vergleich

Head to Head

AC MailandUnentschiedenBologna
3
0
2
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
END
Italien Coppa Italia
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
END
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Damals gewann Mailand in der Serie A bei Bologna mit 3:0. Von den letzten fünf Duellen der Klubs entschied Mailand drei für sich und weist damit die bessere Bilanz auf. Bolognas einziger Sieg in dieser Serie gelang im Mai 2025 in einem Coppa-Italia-Spiel im San Siro.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
8710165+1122
S
S
S
S
U
3
AS RomAS RomROM
8530196+1318
U
S
U
U
S
4
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
5
ComoComoCOM
8521147+717
S
S
U
N
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
N
N
U
S
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
N
N
U
N
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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