AC Mailand gegen Bologna FC 1909: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 13:30 San Siro

Die AC Mailand empfängt Bologna FC 1909 am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 19:30 Uhr SAST (17:30 Uhr GMT / 18:30 Uhr CET) am 9. Spieltag der Serie-A-Saison im San Siro.

Reaktion in der Liga trifft auf emilianische Ambitionen

Der souveräne 2:0-Auswärtssieg in Udine war genau die Antwort, die die AC Mailand brauchte: Dank eines frühen, eiskalt verwerteten Treffers von Christian Pulisic und eines zweiten Tores durch Omari Hutchinson in der zweiten Halbzeit ließ sie die Enttäuschung aus dem Europapokal hinter sich. Nun richtet Mailand den Blick auf das San Siro, wo unter der Woche Bologna wartet. Die Mannschaft reist mit neuem Selbstvertrauen nach Mailand. Das Team von Raffaele Palladino reagierte auf die vorherige Niederlage gegen Inter mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Cagliari am Wochenende. Damit wird die Partie am Mittwoch zu einem wichtigen Duell um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte.

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Schlüsselduell: Christian Pulisic gegen Nicolò Casale

Angriffsdrehpunkt in Topform: Christian Pulisic gab gegen Udinese mit einem entschlossenen Treffer in der sechsten Minute den Ton an. Mit seinen direkten Dribblings und seinem schnellen Kombinationsspiel über die rechte Seite wird er Bolognas Defensive zwingen, kompakt und diszipliniert zu bleiben.

Souveräner Innenverteidiger: Nicolò Casale war ein entscheidender Rückhalt bei Bolognas Zu-null-Sieg in Cagliari und brachte sein Team in der 57. Minute mit einem abgeklärten Abschluss selbst in Führung. Casale muss Pulisics diagonale Läufe im Blick behalten und sich im Strafraum gegen die körperliche Präsenz von Gonçalo Ramos behaupten.

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Taktikanalyse und voraussichtliche Startaufstellungen

AC Mailand (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Ausblick auf das Spiel: Mailand geht zu Hause als klarer Favorit in die Partie und will über die Pässe von Luka Modrić und die offensive Unterstützung der Außenverteidiger das Tempo bestimmen. Bologna will die Gastgeber mit einer kompakten Fünferkette bei der Defensivarbeit ausbremsen und setzt darauf, dass der ehemalige Milan-Mittelfeldspieler Tommaso Pobega als Spielmacher und der schnelle Nicolò Cambiaghi bei Kontern die Räume hinter Mailands hoch stehender Abwehr nutzen.

Personal und Kader

Ruben Amorim muss verletzungsbedingt auf Alexis Saelemaekers und Matteo Gabbia verzichten. Nähere Informationen zu ihrer Verfügbarkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet. Die Ausfälle erhöhen den Druck auf Mailands Cheftrainer bei der Kaderplanung.

Auch Bolognas Cheftrainer Raffaele Palladino hat mit Verletzungen in seinem Kader zu kämpfen: Emil Holm und Riccardo Orsolini stehen beide nicht zur Verfügung. Palladino muss auf dem gesamten Platz Lösungen finden, wenn seine Mannschaft ihre schwache Ergebnisserie stoppen will.

Form

Mailand hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann sie in der Serie A mit 3:2 gegen Atalanta, nachdem sie zuvor im Europapokal auswärts bei Salzburg einen souveränen 4:0-Sieg gefeiert hatte. Die einzige Niederlage in dieser Phase gab es in der Europa League gegen Benfica. Beim 1:1 gegen Sassuolo in der Liga ließ Mailand ebenfalls Punkte liegen.

Bologna kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Inter. Ihr einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1-Auswärtserfolg bei Lecce. Zudem spielte Bologna gegen Torino und Sassuolo jeweils unentschieden und unterlag Napoli.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Damals gewann Mailand in der Serie A bei Bologna mit 3:0. Von den letzten fünf Duellen der Klubs entschied Mailand drei für sich und weist damit die bessere Bilanz auf. Bolognas einziger Sieg in dieser Serie gelang im Mai 2025 in einem Coppa-Italia-Spiel im San Siro.