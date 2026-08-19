Serie-A-Klub angeblich an zwei ehemaligen Stürmern des FC Bayern München interessiert

Beim FC Bayern München fanden Nicolas Jackson und Joshua Zirkzee keine sportliche Heimat. Zeiht es beide nun in die Serie A?
Nach Informationen des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio befindet sich die SSC Neapel nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen für ihre Offensivreihen und hat dabei auch die beiden ehemaligen Angreifer des deutschen Rekordmeisters als mögliche Kandidaten ins Auge gefasst.
Vor allem nach dem Transfer von Romelu Lukaku, der sich für eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro Fenerbahce anschloss, würden die Italiener gerne noch einen weiteren Mittelstürmer verpflichten.
Derzeit ist auf dieser Position der Däne Rasmus Höjlund die einzig echte hochkarätige Option. David Neres, Matteo Politano und Alisson Santos kommen hingegen eher auf den offensiven Außen zum Einsatz.
Neben Jackson und Zirkzee gilt Arsenals Gabriel Jesus als weiterer Kandidat bei Napoli. Alle drei Spieler stehen bei ihren Vereinen auf dem Abstellgleis und dürften bei entsprechenden Angeboten wohl eine Wechselfreigabe erhalten.
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Zieht es Joshua Zuikzee und Nicolas Jackson zur SSC Neapel?
Zirkzee kennt die Serie A noch bestens aus seiner Zeit beim FC Bologna, wo er einst den Durchbruch schaffte und im Anschluss für über 42 Millionen Euro zu Manchester United in die Premier League wechselte. Bei den Red Devils hat der ehemalige Münchner Jugendspieler jedoch schon länger keine Perspektive mehr und soll deshalb noch in diesem Sommer abgegeben werden.
Ähnlich verhält es sich bei Jackson. Der Senegalese kehrte nach seiner einjährigen Leihe bei Bayern zum FC Chelsea zurück, wo Trainer Xabi Alonso allem Anschein nach keine Verwendung mehr für ihn hat. Medienberichten zufolge zeigt auch Altetico Madrid Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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