Serie-A-Klub angeblich an zwei ehemaligen Stürmern des FC Bayern München interessiert

Nach Informationen des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio befindet sich die SSC Neapel nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen für ihre Offensivreihen und hat dabei auch die beiden ehemaligen Angreifer des deutschen Rekordmeisters als mögliche Kandidaten ins Auge gefasst.

Vor allem nach dem Transfer von Romelu Lukaku, der sich für eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro Fenerbahce anschloss, würden die Italiener gerne noch einen weiteren Mittelstürmer verpflichten.

Derzeit ist auf dieser Position der Däne Rasmus Höjlund die einzig echte hochkarätige Option. David Neres, Matteo Politano und Alisson Santos kommen hingegen eher auf den offensiven Außen zum Einsatz.

Neben Jackson und Zirkzee gilt Arsenals Gabriel Jesus als weiterer Kandidat bei Napoli. Alle drei Spieler stehen bei ihren Vereinen auf dem Abstellgleis und dürften bei entsprechenden Angeboten wohl eine Wechselfreigabe erhalten.

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Zieht es Joshua Zuikzee und Nicolas Jackson zur SSC Neapel?

Zirkzee kennt die Serie A noch bestens aus seiner Zeit beim FC Bologna, wo er einst den Durchbruch schaffte und im Anschluss für über 42 Millionen Euro zu Manchester United in die Premier League wechselte. Bei den Red Devils hat der ehemalige Münchner Jugendspieler jedoch schon länger keine Perspektive mehr und soll deshalb noch in diesem Sommer abgegeben werden.

Ähnlich verhält es sich bei Jackson. Der Senegalese kehrte nach seiner einjährigen Leihe bei Bayern zum FC Chelsea zurück, wo Trainer Xabi Alonso allem Anschein nach keine Verwendung mehr für ihn hat. Medienberichten zufolge zeigt auch Altetico Madrid Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen.