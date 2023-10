Sergio Agüero besser als Erling Haaland? City-Star Kyle Walker lässt aufhorchen

Manchester Citys Rechtsverteidiger Kyle Walker wird gefragt - und er liefert seine Antwort rasend schnell.

WAS IST PASSIERT? Verteidiger Kyle Walker von Manchester City hat in einem Video-Clip seinen Teamkollegen Erling Haaland brüskiert.

Auf die von Mitspieler John Stones an Walker gestellte Frage, ob er Haaland oder City-Legende Sergio Agüero präferiere, zögerte der Abwehrspieler keine Sekunde und nannte den Argentinier.

WAS WURDE GESAGT? "Ich sage Agüero nur deshalb so selbstbewusst, weil Haaland erst sechs Monate dabei ist", rechtfertigte Walker später seine Entscheidung. "Ich denke, seine Statistiken sind phänomenal. Er ist unglaublich. Aber was Agüero für den Verein getan hat und für die ganze Premier League - dann muss ich Agüero sagen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im Mai 2021 verließ Agüero Manchester City in Richtung des FC Barcelona, musste aber sieben Monate später seine Karriere beenden, nachdem bei ihm Herzrhythmusstörungen diagnostiziert worden waren.

Während seiner Zeit bei den Citizens holte der argentinische Stürmer fünf Titel in der Premier League, sechs Ligapokale, zwei FA Community Shields und einen FA Cup. In 390 Einsätzen schoss er 260 Tore.

Haaland hingegen legte eine absolute Fabel-Premierenspielzeit bei den Skyblues hin. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 53 Einsätzen 52 Tore und neun Vorlagen. Darüber hinaus gewann er mit City in seinem allerersten Jahr das Triple.