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UEFA Nations League A
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Stadion Rajko Mitic
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Serbien vs. Deutschland heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Serbien - Deutschland
Serbien
Deutschland
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Serbien gegen Deutschland. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Serbien vs. Deutschland: Anstoßzeit

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 5
Stadion Rajko Mitic

Im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad trifft Deutschland auf Serbien im Rahmen der UEFA Nations League A, Gruppe 2. Für Jürgen Klopp und seine Mannschaft geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze herzustellen.

Serbien steht nach einer schwachen Gruppenphase erheblich unter Druck. Vier Niederlagen aus den ersten vier Partien – darunter zwei gegen Deutschland und die Niederlande – haben die Mannschaft von Cheftrainer Veljko Paunović ans Tabellenende der Gruppe gedrückt.

Deutschland reist mit gemischten Gefühlen nach Belgrad. Klopp hat seinen 24-Mann-Kader für das Doppelspiel gegen Serbien und die Niederlande bekanntgegeben, wobei er auf Topleistungen in der Offensive setzt. Niclas Füllkrug führt die Bundesliga-Torschützenliste an und kehrt nach mehr als einem Jahr Abstinenz in die Nationalmannschaft zurück.

Im Tor setzt Klopp klar auf Marc-André ter Stegen, der nach seiner schweren Verletzung beim FC Ajax zu alter Stärke zurückgefunden hat. Im Mittelfeld bilden Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović und Tom Bischof den Bayern-Block, der das Aufbauspiel der Deutschen tragen soll.

Das Hinspiel in München gewann Deutschland klar mit 2:0. Nun soll in Belgrad der nächste Schritt Richtung Viertelfinale folgen – und der Abstand auf Gruppenführer Niederlande verkürzt werden.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und den Aufstellungen gibt es hier im Überblick.

Themen der Woche: Was war bei Serbien und Deutschland los?

Serbien hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele verloren und damit die schwächste Form der Gruppe. Die jüngste Niederlage datiert vom 4. Oktober 2026, als die Mannschaft mit 2:1 gegen die Niederlande unterlag. Zuvor verlor Serbien ebenfalls mit 2:0 gegen Deutschland sowie in einem Freundschaftsspiel mit 5:1 gegen Mexiko. Insgesamt erzielte Serbien in diesen fünf Partien nur fünf Tore und kassierte zwölf.

Deutschland kommt mit einer ausgeglicheneren Bilanz nach Belgrad: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Griechenland am 4. Oktober. Zuvor gewann Deutschland das Hinspiel gegen Serbien mit 2:0 und trennte sich von den Niederlanden 1:1. In diesen fünf Partien traf Deutschland viermal und ließ zwei Gegentore zu.

SER

SER - Form

MEX
N5-1
GRI
N1-2
NED
N1-2
GER
N2-0
NED
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
GER

GER - Form

PAR
N1-1
NED
U1-1
GRI
N0-1
SER
S2-0
GRI
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Serbien vs. Deutschland: Aufstellungen

Serbien vs Deutschland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Paunovic

Serbien vs. Deutschland: Form

SER

SER - Form

MEX
N5-1
GRI
N1-2
NED
N1-2
GER
N2-0
NED
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
GER

GER - Form

PAR
N1-1
NED
U1-1
GRI
N0-1
SER
S2-0
GRI
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Serbien vs. Deutschland: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SerbienUnentschiedenDeutschland
1
1
3
UEFA Nations League A
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Serbien badge
Serbien
SER
0
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Weltmeisterschaft
Deutschland badge
Deutschland
GER
0
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
0
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Serbien vs. Deutschland: Die Tabellen

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
NiederlandeNiederlandeNED
422075+28
S
U
S
U
2
GriechenlandGriechenlandGRI
422053+28
U
U
S
S
3
DeutschlandDeutschlandGER
412132+15
U
S
N
U
4
SerbienSerbienSER
400438-50
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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