Wer zeigt / überträgt Serbien vs. Litauen heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Quali geht es in die heiße Phase. Goal erklärt euch, wie ihr das Spiel zwischen Serbien und Litauen live im TV und im LIVE-STREAM verfolgt.

Vor knapp einer Woche wurde Serbiens Star Luka Jovic an verkauft, nun wird der Stürmer wieder auf Torejagd gehen wollen - allerdings nicht bei seinem neuen Arbeitgeber: Mit der serbischen Nationalmannschaft empfängt er heute in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 Litauen, Anstoß im Stadion Rajko Mitic in Belgrad ist am Montag um 20:45 Uhr.

Dabei treffen und Litauen nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten aufeinander: Schon im Herbst vergangenen Jahres bekamen es die beiden Länder miteinander zu tun, damals in der . In beiden Spielen konnte sich der Balkanstaat durchsetzen, nach einem 1:0-Sieg im September gewann Serbien auch das zweite Spiel im November mit 4:1.

Nun geht es um die Qualifikation zur Europameisterschaft, für beide Teams sieht es dabei nicht gut aus: Mit jeweils einem Punkt stehen sie auf den beiden letzten Plätzen der Staffel, Serbien ging letzten Freitag mit 0:5 in der Ukraine unter. Neben den drei erwähnten Mannschaften spielen in der Gruppe B noch und um die Teilnahme an der EM mit. Die ersten beiden Gruppenplätze dürfen 2020 bei der Endrunde mitspielen.

Ihr wollt das Spiel zwischen Serbien und Litauen heute live im TV oder im LIVE-STREAM sehen? Goal erklärt euch, wie das geht!

Serbien vs. Litauen: Das Duell in der Übersicht

Duell Serbien - Litauen Datum 10. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Stadion Rajko Mitic, Belgrad

Serbien vs. Litauen: Läuft das EM-Quali-Spiel heute live im TV?

Schlechte Nachricht für alle Fußball-Fans: Wer das Spiel zwischen Serbien und Litauen heute im TV verfolgen will, wird leider enttäuscht. Da kein Pay- oder Free-TV-Sender die Rechte für die Übertragung der EM-Quali hat, kann man das heutige Spiel nicht im TV anschauen.

Das heißt allerdings noch lange nicht, dass ihr das Spiel nicht auf eurem Fernseher verfolgen könnt: Mit DAZN könnt ihr euch die Partie ganz entspannt von eurem Sofa aus ansehen, mit einem Smart-TV braucht man dafür nicht mehr als die DAZN-App.

Mit wenigen Klicks könnt ihr euch diese App herunterladen, diese ist erst einmal kostenfrei. Was ihr dann machen müsst, um das Spiel anzuschauen, lest ihr im nächsten Abschnitt.

Serbien vs. Litauen heute im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen

Da DAZN sich die Rechte für die EM-Qualifikation gesichert hat, könnt ihr euch das Spiel beim Ismaninger Streamingdienst anschauen. Kurz vor Anpfiff beginnt die Übertragung.

Dabei überträgt die Plattform weit mehr als nur die Qualifikationsspiele: Alleine im Fußball bietet DAZN mit der Nations League, und , , etc. eine riesige Auswahl an Live-Sport. Dazu kommen noch unzählige Übertragungen von anderen Sportarten, sei es Basketball, American Football, Eishockey, Motorsport, Segeln, Golf - bei der Auswahl ist für jeden etwas dabei.

Dabei kostet ein Abonnement bei DAZN 9,99 Euro im Monat . Das Abo lässt sich einfach und monatlich kündigen. Solltet ihr euch nicht sicher sein, ob euch der Streamingdienst diese Investition wert ist, könnt ihr vorher erst den Probemonat benutzen. Dieser ist selbstverständlich kostenlos .

Das Angebot könnt ihr dabei nicht nur auf eurem Smart-TV anschauen. Für die unterschiedlichen elektronischen Geräte gibt es unterschiedliche Apps, welche ihr gratis herunterladen könnt, sei es Handy, Tablet, Playstation oder Ähnliches.

Über die folgenden Links gelangt Ihr direkt in den dazugehörigen App-Store:

Auch am Computer könnt ihr die Spiele von DAZN einfach schauen, indem ihr im Webbrowser einfach auf die Internetseite von DAZN geht.

Serbien gegen Litauen heute live: Die Aufstellungen

Kurz vor Beginn der Partie werden hier die Aufstellungen Serbiens und Litauens veröffentlicht.

Serbien vs. Litauen: Das Spiel im Ergebnis-Ticker von Goal miterleben

Sollte es für euch nicht im Rahmen der Möglichkeiten liegen, das Spiel zwischen Serbien und Litauen im LIVE-STREAM zu verfolgen, bietet Goal euch den Ergebnis-Ticker an.

Mit diesem bleibt ihr stets auf der Höhe des Spielgeschehens: Sei es Tor, Auswechslung oder Verwarnung, hier verpasst ihr kein wichtiges Ereignis des Quali-Spiels. Der Ticker ist natürlich kostenlos.