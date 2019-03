Ajax-Spieler Dusan Tadic über Cristiano Ronaldo: "Er hat mir versprochen, in der Champions League dabei zu sein"

Nach der Verletzung von Ronaldo rückte die Champions League für Tadic in den Hintergrund, eine kleine Stichelei konnte er sich trotzdem nicht verkneifen.

Im Viertelfinale der ist Amsterdam gegen gefordert. Für Dusan Tadic war das jedoch kein Grund, Cristiano Ronaldo nach seiner Verletzung in der Begegnung zwischen und in der EM-Qualifikation (1:1) nicht gute Besserung zu wünschen.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Ronaldo und ich haben nach der Partie gesprochen. Ich habe ihm Gesundheit gewünscht, aber erst nach unseren Champions-League-Spielen! Er hat gelacht und mir versprochen, dass er dabei sein würde", sagte der 30-Jährige dem Telegraaf.

Cristiano Ronaldo für Champions League zuversichtlich

Bereits im Anschluss an die Partie war Ronaldo zuversichtlich gewesen: "Ich kenne meinen Körper und bin nicht besorgt. Ich bin ruhig, denn ich weiß, dass ich in maximal zwei Wochen wieder in Ordnung sein werde", sagte Ronaldo.

Der 34-Jährige soll am 6. April gegen den wieder einsatzfähig sein und Juventus damit auch in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam (Hinspiel am 10. April live auf DAZN) zur Verfügung stehen.