"Sensationellen Bruch" in Portugals Nationalmannschaft: Presse reagiert auf Flucht von Cristiano Ronaldo

Zuvor war der Streit mit Trainer Jorge Jesus eskaliert. Damit könnte die Karriere des Superstars von Al-Nassr im Nationalteam zu Ende sein.

Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

Pressestimmen zur Flucht von Cristiano Ronaldo: Portugal

EXPRESSO: "Jesus sprach, Ronaldo hörte zu und ging: Der Kapitän verließ das Trainingslager der Nationalmannschaft."

Publico: "Jesus sagte, er setze ein, wen er wolle - und Cristiano Ronaldo ist gegangen."

A Bola: "Der plötzliche Abgang von Cristiano Ronaldo aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft in Kopenhagen löste im Weltfußball eine Schockwelle aus."

O Jogo: "Die Entscheidung ist gefallen und unwiderruflich: Cristiano Ronaldo kehrt nicht in die Nationalmannschaft zurück. Das Spiel gegen Wales in Alvalade wird als sein letztes Länderspiel für Portugal in die Geschichte eingehen."

CNN Portugal: "Jesus kam nicht zur Nationalmannschaft, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun - nicht einmal Cristiano."

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Pressestimmen zur Flucht von Cristiano Ronaldo: England

Sun: "CRIS-IS POINT: Cristiano Ronaldo verlässt das portugiesische Trainingslager nach einem Streit mit Trainer Jorge Jesus – Tausende verfolgen seinen Privatjet."

Guardian: "Cristiano Ronaldo verlässt die portugiesische Nationalmannschaft, nachdem er aus der Startelf gestrichen wurde."

Mirror:" Cristiano Ronaldos Zerwürfnis mit dem portugiesischen Nationaltrainer Jorge Jesus hat zu seiner dramatischen Entscheidung geführt, mitten in der aktuellen Spielphase aus der Nationalmannschaft auszusteigen."

Pressestimmen zur Flucht von Cristiano Ronaldo: Italien

Gazzetta dello Sport: "Mit einem Wort: unglaublich. Cristiano Ronaldo, Kapitän der Nationalmannschaft sowie Rekordhalter bei Toren und Einsätzen, hat das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft in Dänemark verlassen, um mit seinem Privatflugzeug nach Madrid zu fliegen."

Corriere dello Sport: "Chaos: Sensationeller Bruch zwischen Cristiano Ronaldo und Portugal."

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Pressestimmen zur Flucht von Cristiano Ronaldo: Spanien

Marca: "Dieses traurige und abrupte Ende trübt in gewisser Weise seine Gesamtbilanz in der Nationalmannschaft. Niemand hätte erwartet, dass eine so erfolgreiche Geschichte ein solches Ende nehmen könnte."

AS: "Der Fall Cristiano schlägt in Portugal wie eine Bombe ein."

El Mundo Deportivo: "Die Pressekonferenz von Jorge Jesus brachte schließlich alles zum Einsturz."

Pressestimmen zur Flucht von Cristiano Ronaldo: Frankreich

L'Equipe: "Was wäre, wenn das letzte Bild von Cristiano Ronaldo als Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft das wäre, wie er in einem Fahrzeug des Verbandes davonfährt, während seine Teamkollegen ihr Training vor dem Spiel in Kopenhagen beginnen?"

Le Parisien: "Große Spannungen in der portugiesischen Nationalmannschaft – Cristiano Ronaldo verlässt das Trainingslager vorzeitig."

Pressestimmen zur Flucht von Cristiano Ronaldo: Dänemark

Bold: "Ronaldo fühlt sich nach gebrochenem Versprechen betrogen."

Pressestimmen zur Flucht von Cristiano Ronaldo: Österreich

Kronen-Zeitung: "Paukenschlag! Cristiano Ronaldo verlässt Nationalteam. Zoff bei Portugal."