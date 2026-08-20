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Sensation perfekt! Ronaldinho zehn Jahre nach Karriereende vor Comeback in Italien

Italien Serie C1
Ravenna
Ronaldinho

Die brasilianische Fußballlegende steht vor einem sensationellen Comeback.

Die brasilianische Legende Ronaldinho ist in Italien gelandet und steht ein Jahrzehnt nach seinem Karriereende kurz vor seinem Comeback. Der 46-Jährige hatte im Juni beim italienischen Drittligisten FC Ravenna unterschrieben. Am Donnerstag veröffentlichte der Verein nun Fotos in den sozialen Netzwerken von der Ankunft am Flughafen.

"Ronaldinho ist in Romagna gelandet", schrieb der Klub unter die Bilderreihe, auf denen zu sehen ist, wie der Weltmeister von 2002 aus einem Flugzeug steigt und anschließend aus einem silbernen Wagen grüßt.

"Ronaldinho wird mindestens ein Spiel in der Serie C bestreiten. Er will das letzte Tor seiner Karriere in Ravenna erzielen", hatte Klubeigentümer Ignazio Cipriani bereits im Juni angekündigt. Tatsächlich stehen für beide Seiten wohl eher kommerzielle Ziele im Mittelpunkt. Ronaldinho möchte seine Sportbekleidungsmarke "R10" auf den Markt bringen, Ravenna wird diese als erste Mannschaft tragen. Cipriani wiederum erhofft sich weltweite Aufmerksamkeit.

Ronaldinho hatte das bislang letzte Spiel seiner großen Karriere im September 2015 für Fluminense absolviert.

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