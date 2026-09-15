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SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Sensation bei DFB-Nominierung? Jürgen Klopp beruft wohl absoluten No-Name für Nations-League-Spiele

UEFA Nations League A
F. Keidel
Jürgen Klopp
Deutschland

Vor der anstehenden DFB-Nominierung sickern immer mehr Namen durch. Offenbar holt Jürgen Klopp einen absoluten No-Name in die Nationalmannschaft.

Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, wird der Bundestrainer Mittelfeldspieler Felix Keidel von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg erstmals in den deutschen Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele berufen.

Eine Nominierung des 23-Jährigen wäre einigermaßen überraschend, schließlich stand Keidel bislang in gerade einmal drei Bundesligaspielen auf dem Platz. Für Elversberg ist er seit Sommer 2025 aktiv, zuvor spielte er beim FC Ingolstadt noch in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Seine bisherigen Leistungen im Dress der SVE scheinen Klopp vom defensiven Mittelfeldspieler jedoch überzeugt zu haben. Bei den Siegen gegen Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg stand Keidel die vollen 90 Minuten auf dem Platz, am vergangenen Wochenende durfte er gegen die Bayern für 73 Minuten ran.

Dabei kam der 23-Jährige neben Spielgestalter Lukasz Poreba primär in der Mittelfeldzentrale zum Einsatz. Seine ursprüngliche Stammposition ist allerdings die des Rechtsverteidigers - dort, wo sich im DFB-Team in der jüngeren Vergangenheit kein anderer Spieler dauerhaft festspielen konnte.

Jürgen KloppGetty Images

Wer wird es in Jürgen Klopps Kader schaffen?

Klopp wird seinen finalen Kader für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande, Serbien und Griechenland am kommenden Donnerstag offiziell bekanntgeben. Einige Entscheidungen sind dabei schon durchgesickert.

So gilt eine Berufung des bisher nicht etablierten Bayern-Trios um Lennart Karl, Tom Bischof und Jonas Urbig als wahrscheinlich und auch die beiden Frankfurter Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib sollen vom Bundestrainer eine Einladung erhalten haben.

Dass Marc-Andre ter Stegen seine Rückkehr in der Nationalmannschaft feiern wird, hatte dessen Trainer bei Ajax Amsterdam, Michel, bereits am Dienstagabend bestätigt. WM-Fahrer Oliver Baumann wird stattdessen etwas überraschend offenbar nicht nominiert.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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