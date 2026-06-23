Senegal gegen Irak – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Senegal gegen Irak: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Toronto Stadium

Das Spiel Senegal gegen Irak beginnt am 26. Juni 2026 um 19:00 Uhr GMT und 15:00 Uhr EST.

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Senegal gegen Irak: Hintergrund

Das Duell in Ontario ist wichtig, weil beide Teams aus Gruppe I nach ihren knappen Niederlagen am 2. Spieltag noch Chancen auf das Turnier haben. Nach der zweiten Runde hat sich die Lage in der Gruppe verändert: Senegal verlor 3:2 gegen Norwegen, der Irak 0:3 gegen Frankreich. Beide Teams wissen: Taktische Flexibilität und schnelle Regeneration entscheiden über den weiteren Turnierverlauf.

Senegals Cheftrainer Pape Thiaw muss dafür sorgen, dass seine Mannschaft ihre defensive Konzentration und ihre Effizienz vor dem Tor wiederherstellt und dabei seine klare taktische Disziplin nutzt, um den zweiten Qualifikationsplatz der Gruppe zu sichern. Die "Löwen von Teranga" setzen auf ihre Offensivkräfte und ihr schnelles Umschaltspiel, um das Tempo zu bestimmen, die zentralen Bereiche zu kontrollieren und die disziplinierte Abwehr der Asiaten zu knacken. Auf der anderen Seite steht eine strukturiert und entschlossen agierende irakische Mannschaft unter der Leitung von Graham Arnold. Ihr Kader überzeugt mit guter Physis und Mut; die "Löwen von Mesopotamien" setzen auf ein hartnäckiges Konzept und gefährliche Konter, sobald maximaler Druck Disziplin verlangt.

Im hochmodernen Toronto Stadium (BMO Field) entwickelt sich ein strategisches Duell. Beide Teams dürfen sich beim Umschalten keinen Fehler erlauben; klare Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken entscheiden. Senegal will die Partie nutzen, um unter Thiaws strenger Leitung die Wende einzuleiten und sich die direkte Qualifikation zu sichern. Der Irak geht mit dem Ziel auf den Platz, seinen mutigen Kampfgeist als Waffe einzusetzen, die Abwehrfehler vom zweiten Spieltag zu korrigieren und mit einem 3:0-Erfolg den Gegner zu überholen. Weil die Gruppenkonstellation immer klarer wird, entscheidet der Platz in der Runde der letzten 32 von Beginn an über die Taktik.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Norwegen 3:2 Senegal

Norwegens präzise Offensive nutzte die Lücken in der Abwehr und bezwang Thiaws Mannschaft mit 3:2. Senegal begann mit dem Plan, hinten sicher zu stehen, konnte seine Ordnung gegen das flüssige Pressing der Europäer aber nicht halten.

Marcus Holmgren Pedersen erzielte in der 43. Minute die Führung für Norwegen und stoppte damit den Spielaufbau Senegals. Der Treffer gab dem Gegner Schwung. Nach der Pause setzte Thiaws Team auf körperliche Präsenz und reagierte schnell, doch ein Doppelpack von Erling Haaland in der 48. und 58. Minute entschied das Spiel. Trotz einer mutigen Aufholjagd unter der Führung von Ismaïla Sarr – er traf in der 53. Minute und in der dritten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit – schaffte Senegal es nicht, die norwegische Abwehr vor dem Schlusspfiff komplett zu knacken. Damit muss die Mannschaft ihre Qualifikationschancen am letzten Spieltag verteidigen.

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Frankreich 3:0 Irak

Arnolds Mannschaft blieb im Philadelphia Stadium ohne eigenen Treffer und kassierte eine 0:3-Niederlage, weil Frankreich früh die Kontrolle übernahm. Superstar Kylian Mbappé eröffnete das Scoring in der 14. Minute mit einem präzisen Schuss.

Direkt nach der Pause erhöhte Frankreich den Druck. Mbappé erzielte in der 54. Minute seinen Doppelpack, ehe Ousmane Dembélé in der 66. Minute den Endstand markierte. Im zweiten Durchgang gelang es dem irakischen Mittelfeld kaum, die Passwege zu schließen oder die Spielmacher im Zentrum aufzuhalten. Arnolds Team stand tief und verteidigte lange, blieb jedoch ohne eigenen Treffer. So geht der Irak mit dem Rücken zur Wand in den dritten Spieltag und braucht dort unbedingt einen Sieg, um das WM-Ticket noch zu erreichen.

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Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Senegal (Pape Thiaw)

Thiaw muss nicht von dem mutigen, schnellen Angriffskonzept abweichen, das die "Löwen von Teranga" im Turnier gefährlich machte. Vertikale Laufwege, präzise Rotationen über die Flügel und eine schnelle Spielumstellung zeigen, dass Senegal das nötige taktische Repertoire für Kontrolle auf der Weltbühne hat.

Gegen Teams mit gutem Ballbesitz muss er jedoch sicherstellen, dass seine Spieler auch in der Verteidigung konzentriert bleiben. Im letzten Spiel schuf die mutige Offensive große Lücken, wenn die Außenverteidiger weit in den Strafraum vorstießen; so entstand die 3:2-Niederlage. Gegen eine unter Arnold körperlich starke irakische Mannschaft wären leichte Ballverluste im Aufbau gefährlich. Seine wichtigste Anpassung betrifft das defensive Mittelfeld: Thiaw braucht striktes Positionsbewusstsein seiner Sechser, um die Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass Konterläufer die Innenverteidiger isolieren.

Irak (Graham Arnold)

Arnold muss sein pragmatisches Spielkonzept nicht völlig umkrempeln, doch der dritte Spieltag verlangt nach der 0:3-Niederlage gegen Frankreich eine klare offensive Anpassung bei Ballkontrolle und Spielaufbau. Die Abwehr und die physische Präsenz im Mittelfeld bleiben Stärken, doch die "Löwen von Mesopotamien" brauchen mehr vertikale Durchschlagskraft, ohne ihre Ordnung zu verlieren.

Gegen Senegals aggressiven hohen Block führt reines Querpassspiel oder zu langsames Kombinieren im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und vorhersehbaren Angriffen. Arnold muss deshalb sein Mittelfeld stärken und den erfahrenen Spielmacher anweisen, den Ball nach Eroberung schnell nach vorne zu treiben. Drängt der Irak nach vorn, muss er die von den aufrückenden senegalesischen Außenverteidigern freigewordenen Flügelkanäle mutig nutzen. Schnelle Überlappungsläufe der eigenen Außenverteidiger strecken die Abwehrkette und öffnen Räume für die Spielmacher, sonst erstickt das Angriffsspiel im Zentrum.

Wie sehen die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 3. Spieltag aus?

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Kader-News Senegal

Im Toronto Stadium muss Thiaw vor allem die Abwehr anpassen und zugleich die Belastung seiner Stars nach dem anstrengenden 5:3 gegen Norwegen steuern. Glücklicherweise gab es nach dem zweiten Spieltag keine neuen Verletzten oder Sperren, sodass Thiaw aus dem vollen Kader wählen kann.

Senegal setzt auf sein 4-3-3-System. Torhüter Édouard Mendy bleibt zwischen den Pfosten und erwartet mehr Schutz von seiner Abwehr. Die Innenverteidiger Moussa Niakhaté und der erfahrene Kapitän Kalidou Koulibaly bilden weiter das Abwehrzentrum, dahinter stehen El Hadji Diouf links und Krépin Diatta rechts als Außenverteidiger.

Im Mittelfeld bleibt die Startelf unverändert, um defensiv sicher zu stehen. Idrissa Gueye agiert als zentraler Anker, Lamine Camara und Pape Gueye geben ihm Flankenschutz und sorgen für Stabilität im Umschalten. Im Sturm bleibt das Trio gefährlich. Nicolas Jackson führt die Spitze an und besetzt die zentralen Angriffskanäle. Sadio Mané spielt links, der formstarke Ismaïla Sarr rechts; er erzielte zuletzt zwei Tore.

Team-News Irak

Arnold steht vor einer schwierigen Aufstellung, während er seine Mannschaft auf die Reaktion nach der 0:3-Niederlage gegen Frankreich vorbereitet. Das wichtigste Thema um die "Löwen von Mesopotamien" ist, das Vertrauen in der Abwehr zurückzugewinnen und den Angriff flüssiger zu gestalten, nachdem das Team am zweiten Spieltag tief verteidigen musste. In puncto Disziplin erhält Arnold einen enormen Schub, da der Irak über einen vollständig fitten Kader verfügt und keine Sperren bestehen.

Das Rückgrat der irakischen Mannschaft bildet eine verstärkte, kompakte 4-5-1-Formation. In der Abwehr bilden die Innenverteidiger Ali Hashim und Zaid Tahseen das Zentrum, flankiert von den Außenverteidigern Merchas Doski links und Hussein Ali rechts. Torhüter Ahmed Basil steht wie gewohnt zwischen den Pfosten und will nach der letzten Niederlage eine starke Leistung zeigen.

Das Mittelfeld soll die zentralen Räume verdichten und Senegals Flankenangriffe unterbinden. Amir Al-Ammari, der eine Gelbe Karte aus dem letzten Spiel mitnimmt, bildet mit Zidane Iqbal und Zaid Ismael das tiefe Mittelfeld, um die Umschaltmöglichkeiten der Afrikaner zu begrenzen. Ahmed Qasem links und Ibrahim Bayesh rechts sollen Breite geben und aktiv nach hinten arbeiten. Im Sturm setzt das Team auf Effizienz im Eins-gegen-eins. Der charismatische Stürmer Aymen Hussein besetzt die Spitze und braucht präzise Vorlagen aus dem Mittelfeld, um im letzten Drittel gefährlich zu werden.

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Senegal gegen Irak: Die wichtigsten Duelle

Ismaïla Sarr gegen Merchas Doski

Ismaïla Sarr hat sich als gefährlicher Dreh- und Angelpunkt im Angriff von Thiaw etabliert und bleibt ein energiegeladener Anführer der senegalesischen Sturmreihe. Gegen Norwegen spielte Sarr auf dem rechten Flügel und führte den Angriff an; er erzielte dabei zwei Tore. Um die defensive Ordnung des Irak zu knacken, muss Sarr seine Laufwege, sein Dribbling und seine Ausdauer nutzen, um Außenverteidiger zu ziehen, Decker aus der Position zu locken und Räume im letzten Drittel für Stürmer wie Nicolas Jackson zu schaffen.

Merchas Doski, Linksverteidiger und defensiver Anker in Arnolds Abwehr, soll ihn stoppen. Gegen Frankreich sicherte Doski die linke Seite und hielt die Abwehr unter großem Druck zusammen. Trotz der Niederlage zeigte er Tempo in der Rückwärtsbewegung und große Robustheit. An den Flanken muss er neben Innenverteidiger Ali Hashim konzentriert bleiben und klar kommunizieren, um Sarrs scharfe Läufe nach innen zu stoppen und Senegal keinen frühen Umschaltmoment zu gönnen.

Amir Al-Ammari gegen Idrissa Gueye

Amir Al-Ammari, Herzstück des irakischen Mittelfelds am zweiten Spieltag, bestimmt den Rhythmus im Ballbesitz und sichert die Abwehr der "Löwen von Mesopotamien". Gegen Frankreich spielte Al-Ammari im Zentrum und setzte unter ständigem Druck physische Akzente. Gegen Senegal soll er das Spiel aus der Abwehr aufbauen, den Ball schnell nach vorne tragen und die Läufe seiner Flügel unterstützen. Bekommt Al-Ammari – nach seiner Gelben Karte zur Vorsicht verpflichtet – Zeit und Raum, um sich zur Mittelfeldlinie zu drehen, kann sein Passspiel Senegals Pressing aushebeln.

Senegals erfahrener Mittelfeldspieler Idrissa Gueye will den gegnerischen Spielaufbau stören. Am 2. Spieltag bildete er das Herzstück des Mittelfelds und versuchte in einem schwierigen, torreichen Spiel gegen Norwegen, taktischen Schutz zu bieten. Im Toronto Stadium stellen seine defensive Arbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin ihn auf eine harte Probe. Er muss sich zusammen mit seinen Partnern im zentralen Mittelfeld, Lamine Camara und Pape Gueye, aktiv positionieren, um den Raum im Zentrum zu verengen, Al-Ammaris Spielaufbau zu stören und seine Innenverteidiger zu schützen. So soll er verhindern, dass die Asiaten das mittlere Drittel dominieren und Senegal in eine unhaltbare Defensivposition drängen.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe I?

Nach dem zweiten Spieltag hat sich in Gruppe I eine umkämpfte Lage entwickelt. Frankreich führt mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von +5. Nach einem 3:0-Erfolg gegen den Irak steht der Einzug in die K.o.-Runde fest.

Norwegen folgt mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von +4 auf Rang zwei. Senegal und Irak haben jeweils null Punkte, eine Tordifferenz von −3 beziehungsweise −6 und stehen nach zwei Niederlagen am Tabellenende. Das Duell am 3. Spieltag im Toronto Stadium ist für beide Teams ein Wendepunkt: Sie kämpfen um die Wildcard oder um das Überleben in der Gruppenphase.

Gewinnt Senegal

Ein Erfolg für Thiaws Team würde die "Löwen von Teranga" auf drei Punkte heben und sie zunächst im Turnier halten. Je nach Ergebnis des Parallelspiels Frankreich gegen Norwegen könnte ein hoher Sieg Senegal in der Rangliste der Drittplatzierten für die Wildcard-Plätze nach vorn bringen. Für den Irak würde dasselbe Resultat bedeuten: null Punkte, Aus im Turnier.

Gewinnt der Irak

Gewinnen Arnolds Männer, gelingt dem asiatischen Team am letzten Spieltag eine Aufholjagd. Mit drei Punkten würde der Irak Senegal überholen und Platz drei in Gruppe I sichern. Umgekehrt bliebe Senegal bei null Punkten und scheidete aus. Der Irak bräuchte dann hohe Siege in anderen Gruppen, um über die Wildcard-Rangliste trotz negativer Tordifferenz noch eine Minimalchance zu haben.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Toronto beließe Senegal bei einem Punkt und würde die Mannschaft wegen der besseren Tordifferenz auf Platz drei in Gruppe I festschreiben. Ein Zähler für den Irak bedeutete dagegen das Ende aller Hoffnungen, da das Team dann am Tabellenende bliebe. Ein Unentschieden verhindert zwar eine Niederlage Senegals, doch Rang drei mit nur einem Punkt und negativer Tordifferenz macht den Sprung über die Wildcard-Wertung fast unmöglich, weil die Dreiergruppen hier klar im Vorteil sind.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Senegal trainiert in diesem Spiel Pape Thiaw. Vor dem Anpfiff liegen keine Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen oder Sperren der "Löwen von Teranga" vor. Ändert sich die Lage, veröffentlichen wir kurz vor Spielbeginn eine Aktualisierung.

Graham Arnold betreut den Irak. Auch hier gibt es vor dem Anpfiff keine Meldungen zu Aufstellung, Verletzungen oder Sperren der "Löwen von Mesopotamien". Sobald Neues vorliegt, ergänzen wir es hier.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Senegal gewann zwei der letzten fünf Spiele, verlor zwei und spielte einmal remis. Die letzte Partie endete am 16. Juni mit 1:3 gegen Frankreich in der WM-Gruppenphase. In den Testspielen vor dem Turnier spielte die Mannschaft 0:0 gegen Saudi-Arabien und verlor 2:3 gegen die USA. Die Siege holte Senegal im März mit 3:1 gegen Gambia und mit 2:0 gegen Peru. In diesen fünf Spielen erzielte Senegal acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Auch der Irak gewann zwei der letzten fünf Spiele. Am 16. Juni verlor er zum WM-Auftakt 1:4 gegen Norwegen, im selben Monat unterlag er in einem Test 0:2 gegen Venezuela. Seine Siege holte der Irak in der WM-Qualifikation gegen Andorra (1:0) und Bolivien (2:1). Im Juni spielte er 1:1 gegen Spanien. In diesen fünf Spielen erzielte der Irak fünf Tore und kassierte acht.

Direkte Begegnungen

Es gibt keine Daten zu früheren Spielen zwischen Senegal und dem Irak. Die Partie im Toronto Stadium ist die erste dokumentierte Begegnung der beiden Nationen.

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