Senegal vs. Algerien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - die Übertragung des Afrika-Cup-Finales

Im Finale des Afrika-Cups stehen sich der Senegal und Algerien gegenüber. Goal verrät alles rund um die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Nachdem am 21. Juni der Startschuss für den 2019 abgefeuert wurde, ist nun schon wieder der Tag des Endspiels gekommen. Dabei spielen Algerien und der am Freitagabend in Kairo gegeneinander. Der Anstoß ertönt um 21 Uhr deutscher Zeit.

Dabei ist der Senegal um Superstar Sadio Mane nach einem Krimi in das Endspiel eingezogen. Gegen sich wacker schlagende Tunesier behielt man mit 1:0 die Oberhand, nachdem 120 umkämpfte Minuten ausgespielt wurden. Nichtsdestotrotz überzeugten die Senegalesen im bisherigen Turnierverlauf und wollen nun die Revanche für die Vorrundenniederlage gegen Algerien.

Auch Algerien mühte sich im Halbfinale zum Weiterkommen, als gegen ein Last-Minute-Treffer von Riyad Mahrez herhalten musste, um den 2:1-Sieg perfekt zu machen.

In der Gruppenphase siegte Algerien dank eines Treffers von Belaili in der 49. Spielminute knapp mit 1:0. Auch im Endspiel wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer schnappt sich den Titel bei der 32. Auflage des Afrika-Cups?

Senegal vs. Algerien im Finale des Afrika-Cups: Goal verrät, ob, wo und wie das Endspiel des Turniers heute live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem findet Ihr hier um 20 Uhr die Mannschaftsaufstellungen.

Senegal vs. Algerien: Das Finale des Afrika-Cups auf einen Blick

Duell Senegal vs. Algerien Datum Freitag, 19. Juli 2019 || 21 Uhr Ort Cairo International Stadium, Kairo Zuschauer 75.000 Plätze

Senegal vs. Algerien: Das Finale des Afrika-Cups im TV sehen - geht das?

Es ist das letzte Spiel des diesjährigen Afrika-Cups, doch wird Senegal vs. Algerien heute Abend live im deutschen Fernsehen gezeigt. Leider nein!

Das Endspiel des wichtigsten Turniers des Kontinents gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Ebenso wenig wird die Partie live im Pay-TV übertragen. Der Grund dafür ist, dass die Rechte für den Wettbewerb nicht in den Händen der deutschen Sender liegen.

Wer sich die Begegnung zwischen den beiden afrikanischen Top-Nationen doch auf einem TV-Bildschirm ansehen will, der muss seinen Laptop (oder ein anderes technisches Gerät) mit dem Smart-TV verbinden. Denn: Senegal vs. Algerien läuft in einem LIVE-STREAM und kann so auf den TV projiziert werden.

Mit welchem LIVE-STREAM Ihr hautnah in Kairo mit dabei seid, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

Senegal vs. Algerien heute im LIVE-STREAM sehen: So wird der Afrika-Cup übertragen

Das Finale des Afrika-Cups 2019 wird live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Dieser ist die einzige Möglichkeit, wie Ihr die vollen 90 Minuten der Begegnung heute hautnah verfolgen könnt.

Das Streamen von Live-Sport bei DAZN ist im ersten Monat kostenlos, weil der Streamingdienst Euch bei Neuanmeldung einen Gratismonat schenkt. Mit diesem könnt Ihr 30 Tage lang kostenlos austesten, ob der Dienst etwas für Euch ist.

Senegal vs. Algerien: Den Afrika-Cup heute live im Stream von DAZN sehen

Senegal vs. Algerien läuft also kostenlos auf Eurem Endgerät, wenn Ihr noch kein Nutzer von DAZN seid, sondern Euch am Freitag neu registriert.

Ab 20.55 Uhr sind an diesem 19. Juli Kommentator Tom Kirsten und Experte Lutz Pfannenstiel Eure Ansprechpartner, die live aus Kairo berichten. Mit Pfannenstiel sprachen Goal und SPOX erst kürzlich exklusiv.

Nachdem der Gratismonat abgelaufen ist, zahlt Ihr nur 9,99 Euro pro Monat, um DAZN weiter nutzen zu können. In den nächsten Wochen seht Ihr dabei den ICC 2019 live, ab Ende August geht es dann mit , , und wieder los.

Hier könnt Ihr Euch die DAZN-App für Euer entsprechendes Endgerät herunterladen:

Senegal vs. Algerien im Finale des Afrika-Cups: Die Highlights

Natürlich kann es sein, dass am Freitagabend andere Dinge wichtiger sind als das Finale des Afrika-Cups 2019. Dann könnt Ihr dennoch aufatmen und die besten Szenen der Begegnung aus Kairo rund eine Stunde nach Abpfiff auf DAZN sehen.

Dafür benötigt Ihr ebenfalls ein Abonnement beim Ismaninger Streamingdienst, welches wiederum mit dem Gratismonat gestartet wird. Wer sich sogar länger Zeit nehmen will, der kann die Begegnung Senegal vs. Algerien ebenfalls im Re-Live ansehen. Dort laufen die vollen 90 Minuten nochmal.

Das Finale des Afrika-Cups 2019 steht bevor. Rund eine Stunde vor dem Anstoß um 21 Uhr werden an genau dieser Stelle die Mannschaftsaufstellungen erscheinen.

Senegal vs. Algerien: Der Weg bis ins Afrika-Cup-Finale

Senegal beim Afrika-Cup 2019

Gruppenphase: Senegal vs. Tansania 2:0

Gruppenphase: Algerien vs. Senegal 1:0

Gruppenphase: Kenia vs. Senegal 0:3

Achtelfinale: Uganda vs. Senegal 0:1

Viertelfinale: Senegal vs. Benin 1:0

Halbfinale: Senegal vs. Tunesien 1:0

Algerien beim Afrika-Cup 2019

Gruppenphase: Algerien vs. Kenia 2:0

Gruppenphase: Algerien vs. Senegal 1:0

Gruppenphase: Tansania vs. Algerien 0:3

Achtelfinale: Algerien vs. Guinea 3:0

Viertelfinale: Elfenbeinküste vs. Algerien 3:4 n. E.

Halbfinale: Algerien vs. Nigeria 2:1

Senegal vs. Algerien: Der direkte Vergleich beider Finalisten

Senegal (bislang 13 Duelle) Algerien 4 Siege 6 3 Remis 3 6 Niederlagen 4 15 Tore 18