Am heutigen Samstag (18. Juli) bestreitet der BVB sein erstes Testspiel der Sommer-Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Gegner ist Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Austragungsort ist das Stadion Niederrhein, die Heimspielstätte des RWO. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr.
Doch wer kümmert sich um die Übertragung des BVB im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.
Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen
Das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen wird live von Sky übertragen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür jedoch nicht zwingend erforderlich.
Sky bietet einen kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der offiziellen Sky Sport App sowie auf dem frei empfangbaren YouTube-Kanal von Sky Sport an. Darüber hinaus ist die Partie auch auf Sky Sport News zu sehen. Sky-Kunden können das Spiel außerdem über Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Go oder den Streamingdienst WOW verfolgen.
Die Live-Übertragung beginnt um 16.55 Uhr und damit wenige Minuten vor dem Anpfiff. Alternativ zeigt auch BVB-TV das Testspiel.
Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen - Wichtigste Infos
Spiel
BVB vs. Rot-Weiß Oberhausen
Wettbewerb
Testspiel
Datum
Samstag, 18. Juli 2026
Uhrzeit
17 Uhr
Übertragung im Livestream und TV
Sky Sport (kostenlos), WOW, SkyGo, BVB-TV
Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen - Sommerfahrplan des BVB
Datum
Ereignis
Gegner / Ort
Do., 25.06.26, 15:00
Trainingsauftakt
Weinböhla
Fr., 03.07.26, 18:30
Testspiel
FSV Budissa Bautzen (14:0)
Sa., 04.07.26, 13:30
Testspiel
LSV Neustadt/Spree (14:0)
Sa., 11.07.26, 15:30
Testspiel
KSV Hessen Kassel
16. – 23.07.26
Trainingslager
Windischgarsten (Österreich)
Sa., 18.07.26, 16:00
Testspiel
Grazer AK 1902
Sa., 25.07.26, 13:00
Testspiel
FC Energie Cottbus (Geisterspiel)
Sa., 01.08.26, 14:00
Saisoneröffnung
1. FC Union Berlin
07. – 09.08.26
Saisonstart
2. Bundesliga