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Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen

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Oberhausen - Borussia Dortmund
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Für Borussia Dortmund steht am heutigen Samstag das erste Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm. Gegner ist Rot-Weiß Oberhausen. Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag (18. Juli) bestreitet der BVB sein erstes Testspiel der Sommer-Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Gegner ist Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Austragungsort ist das Stadion Niederrhein, die Heimspielstätte des RWO. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr.

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Doch wer kümmert sich um die Übertragung des BVB im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen

Das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen wird live von Sky übertragen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür jedoch nicht zwingend erforderlich.

Sky bietet einen kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der offiziellen Sky Sport App sowie auf dem frei empfangbaren YouTube-Kanal von Sky Sport an. Darüber hinaus ist die Partie auch auf Sky Sport News zu sehen. Sky-Kunden können das Spiel außerdem über Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Go oder den Streamingdienst WOW verfolgen.

Die Live-Übertragung beginnt um 16.55 Uhr und damit wenige Minuten vor dem Anpfiff. Alternativ zeigt auch BVB-TV das Testspiel.

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Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen - Wichtigste Infos

Spiel

BVB vs. Rot-Weiß Oberhausen

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Samstag, 18. Juli 2026

Uhrzeit

17 Uhr

Übertragung im Livestream und TV

Sky Sport (kostenlos), WOW, SkyGo, BVB-TV

Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen - Sommerfahrplan des BVB

Datum

Ereignis

Gegner / Ort

Do., 25.06.26, 15:00

Trainingsauftakt

Weinböhla

Fr., 03.07.26, 18:30

Testspiel

FSV Budissa Bautzen (14:0)

Sa., 04.07.26, 13:30

Testspiel

LSV Neustadt/Spree (14:0)

Sa., 11.07.26, 15:30

Testspiel

KSV Hessen Kassel

16. – 23.07.26

Trainingslager

Windischgarsten (Österreich)

Sa., 18.07.26, 16:00

Testspiel

Grazer AK 1902

Sa., 25.07.26, 13:00

Testspiel

FC Energie Cottbus (Geisterspiel)

Sa., 01.08.26, 14:00

Saisoneröffnung

1. FC Union Berlin

07. – 09.08.26

Saisonstart

2. Bundesliga

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