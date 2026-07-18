Am heutigen Samstag (18. Juli) bestreitet der BVB sein erstes Testspiel der Sommer-Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Gegner ist Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Austragungsort ist das Stadion Niederrhein, die Heimspielstätte des RWO. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr.

Doch wer kümmert sich um die Übertragung des BVB im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen

Das Testspiel zwischen Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen wird live von Sky übertragen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür jedoch nicht zwingend erforderlich.

Sky bietet einen kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der offiziellen Sky Sport App sowie auf dem frei empfangbaren YouTube-Kanal von Sky Sport an. Darüber hinaus ist die Partie auch auf Sky Sport News zu sehen. Sky-Kunden können das Spiel außerdem über Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event, Sky Go oder den Streamingdienst WOW verfolgen.

Die Live-Übertragung beginnt um 16.55 Uhr und damit wenige Minuten vor dem Anpfiff. Alternativ zeigt auch BVB-TV das Testspiel.





Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen - Wichtigste Infos

Spiel BVB vs. Rot-Weiß Oberhausen Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 18. Juli 2026 Uhrzeit 17 Uhr Übertragung im Livestream und TV Sky Sport (kostenlos), WOW, SkyGo, BVB-TV

Sender für BVB heute live: Borussia Dortmund vs. Rot-Weiß Oberhausen im TV und Live Stream sehen - Sommerfahrplan des BVB