"Seine Sache, wie er damit umgeht": Lothar Matthäus reagiert auf Wutrede von Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Nach dem Zoff zwischen Matthäus und Tuchel hat sich nun der Experte zu Wort gemeldet.

WAS IST PASSIERT? Sky-Experte Lothar Matthäus hat auf die harschen Worte von Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern nach dem 4:0-Sieg seiner Mannschaft im "Klassiker" gegen Borussia Dortmund reagiert.

WAS WURDE GESAGT? Gegenüber Sport1 nahm der Rekordnationalspieler die Kritik gegen ihn ziemlich gelassen auf. Tuchel stehe "natürlich unter Druck und ist enttäuscht über das Ergebnis am letzten Mittwoch [1:2-Niederlage gegen Saarbrücken im DFB-Pokal; Anm d. Red.], meinte Matthäus und rechtfertigte sich: "Ich habe in den letzten sieben Monaten jetzt nicht wesentliche Schritte gesehen, die besser oder anders gemacht worden sind - und das habe ich gesagt."

Ein Ausrutscher im Pokal könne "immer passieren". Matthäus betonte dabei, dass er nicht die Ergebnisse selbst, sondern, wie sie "zustande gekommen sind", kritisiert habe. "Wenn das bei Thomas Tuchel falsch angekommen ist, dann ist das seine Sache, wie er damit umgeht. Ich bin früher häufiger kritisiert worden, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Ich habe dann zweimal geschluckt und versucht, es im nächsten Spiel besser zu machen."

Der Weltmeister von 1990 nimmt den Groll ihm gegenüber nicht persönlich. "Thomas Tuchel beruhigt sich da ganz sicher auch wieder." Auch einem potenziellen Treffen inklusive Versöhnungsdrink zeigt er sich nicht abgeneigt. "Da habe ich doch gar kein Problem! Wir können auch ein Bier miteinander trinken."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Tuchel hatte sich rund um den "Klassiker" gegen Dortmund gleich mehrmals zur andauernden Kritik von Matthäus und Didi Hamann geäußert. Am Experten-Tisch nach Abpfiff holte der Trainer noch einmal zu einem Rundumschlag aus und brach das Interview mit einer spitzzüngigen Forderung ("Heute haben wir 4:0 gewonnen, jetzt müsst Ihr [die Experten; Anm. d. Red.] eine 180-Grad-Wende machen.") sogar ab.