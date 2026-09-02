Seine letzte Leihe endete in einem Fiasko! Arsenals Rekord-Talent steht beim BVB vor der Reifeprüfung

Ob sich Ethan Nwaneri so kurzfristig noch einmal darüber informiert hat, wie sicher Niko Kovac im Sattel sitzt? Nicht auszuschließen, immerhin hat die neue Leihgabe vom FC Arsenal ja zuletzt sehr schlechte Erfahrungen mit Trainerwechseln gemacht. Bei Borussia Dortmund, wohin der 19-jährige Offensivspieler für eine Saison vom FC Arsenal aus ohne Kaufoption wechselt, kann er sich sicher sein: Kovac wird beim BVB bleiben und wohl noch in diesem Jahr seinen Vertrag vorzeitig verlängern.

Die Borussia reagiert damit auf den letzten Drücker auf die schwere Knieverletzung von Neuzugang Giannias Konstantelias. Und dies adäquat: Nwaneri gehört zu Englands vielversprechendsten Talenten und besitzt großes Potenzial, durch die einjährige Leihe verbaut der BVB zudem auch nicht die Rückkehr des monatelang fehlenden Griechen.

Das letzte Halbjahr der vergangenen Saison hatte Nwaneri, der für Englands U16 bis U21 kickte und dabei in 58 Länderspielen 27 Tore schoss, bei Olympique Marseille verbracht. Bis dato hatte er nur zwölf Pflichtspiele für die Gunners absolviert, ein Drittel davon in der Startelf.

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Wieso lieh der FC Arsenal Ethan Nwaneri zu Olympique Marseille aus?

Das lag auch daran, dass Arsenal den Youngster ab Sommer 2025 zentraler einsetzte, als eine Art Zehner. Dort entpuppte sich aber die Konkurrenz um Martin Ödegaard und dem für viel Geld verpflichteten Eberechi Eze als zu groß.

Arsenal entschied sich, Nwaneri zu OM abzugeben, da dort mit Roberto De Zerbi "ein unglaublicher Förderer junger Talente und ein wirklich mutiger Trainer" arbeitete, wie Coach Mikel Arteta sagte. "Ich denke, das passt zu der Spielweise und den Qualitäten, die wir uns für Ethan wünschen. Man muss ihn dort hineinwerfen, in die Höhle der Löwen, in eine unglaubliche Fußballkultur, Atmosphäre und einen großartigen Verein - das wird ihn so gut machen. Es wird eine großartige Erfahrung für ihn werden."

Der Spanier lag falsch, die Leihe wurde für Nwaneri zu einem Fiasko. In Marseille, wo man traditionell ohnehin zwischen grenzenloser Euphorie und wildem Chaos schwankt, war mal wieder Letzteres der Fall. Nach langen Querelen warf De Zerbi im Februar hin - 20 Tage nach Nwaneris Ankunft.

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Kritik an Ethan Nwaneri: "Andere Spieler haben viel mehr gegeben"

Bis dahin hatte er bereits vier Partien unter dem Italiener absolviert, in jeder stand Nwaneri in der Startformation. Besser noch: Er benötigte bei seinem Debüt nur 13 Minuten, um gegen Tabellenführer Lens (3:1) zum 2:0 zu treffen. "Ethan wird ein Spitzenspieler werden, da bin ich mir sicher", sagte De Zerbi noch kurz vor seiner Demission.

Anschließend ging es für Nwaneri dahin. Nach den 215 Minuten unter De Zerbi erhielt er in der restlichen Zeit unter dem neuen Trainer Habib Beye nur noch 197 Minuten, in sieben Partien. Der 48-Jährige kritisierte zwischenzeitlich gar Nwaneris mangelnden Einsatz öffentlich und sagte: "Er ist ein guter Spieler, aber er muss uns im täglichen Engagement viel mehr geben. Andere Spieler haben viel mehr gegeben. Er muss sich erst an die Intensität der Ligue 1 gewöhnen und sich bewusst sein, dass er zu einem Verein auf sehr, sehr hohem Niveau gekommen ist."

Auch trotz einer langen Verletztenliste ließ Beye die Leihgabe kein einziges Mal von Beginn an auflaufen. Damit schadete er gewissermaßen seinem Klub, denn laut L'Equipe enthielt Nwaneris Vertrag eine Klausel, wonach Marseille weniger an Leihgebühr an Arsenal zahlen musste, je mehr er spielte. Die Sporttageszeitung schrieb angesichts seines Reservistendaseins zugleich von einem "anhaltenden Eindruck von Gleichgültigkeit" bei Nwaneri.

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Ethan Nwaneri ist der jüngste eingesetzte Spieler in der Geschichte der Premier League

Der ernüchternde Aufenthalt in Südfrankreich hat Nwaneri aber in den Augen von Arteta dennoch weitergebracht. Mehrfach verteilte der Coach nach dessen Rückkehr lobende Worte in Richtung Nwaneri. Im Juli sagte er: "Er öffnet einem auf jeden Fall die Augen dafür, wie sich ein junger Spieler in so kurzer Zeit weiterentwickeln kann und was man aus einer schwierigen und herausfordernden Erfahrung im Ausland mitnehmen kann. Das hat er auf brillante Weise geschafft. Er wirkt wie ein ganz anderer Mensch."

In allen fünf Vorbereitungsspielen ließ Arteta schließlich Nwaneri ran, der dabei zwei Tore erzielte - unter anderem eines beim 2:3 gegen den BVB. Dass der langjährige Gunners-Coach auf ihn steht, bewies er bereits früh. Im September 2022 setzte er den in London geborenen Sohn nigerianischer Eltern erstmals in der Premier League ein. Bis heute ist Nwaneri daher mit 15 Jahren und 181 Tagen der jüngste Spieler, der jemals in der höchsten englischen Spielklasse zum Einsatz kam. Bei Arsenal überholte er dadurch Cesc Fabregas.

Nwaneri, der im Alter von acht Jahren zu Arsenal kam und mit 14 bereits für die U18 spielte, hatte seine beste Zeit bei den Profis in der Saison 2024/25. Vor allem als Ersatz des über drei Monate lang verletzten Bukayo Saka zeigte er gute Leistungen und kam in 37 Pflichtspielen auf neun Tore sowie zwei Vorlagen. Apropos Saka: Im Februar 2025 wurde Nwaneri bei einem 2:0-Sieg gegen Leicester zum jüngsten Spieler seit Beginn der Aufzeichnungen (2003/04), der in einem Premier-League-Spiel fünf oder mehr Dribblings absolvierte und ein Tor vorbereitete - und schnappte Saka diesen Rekord weg.

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BVB-Leihgabe Ethan Nwaneri: Das sind seine Stärken und Schwächen

Höher hinaus ging es für Nwaneri in der Folge jedoch nicht. Erst kürzlich war sich Arteta nicht sicher, ob Nwaneris unmittelbare Zukunft wirklich bei Arsenal liegt. "Ich möchte, dass er beim Verein bleibt. Aber was ist mittel- und langfristig das Beste für den Spieler? Ethan muss Fußball spielen. Wenn er hier bleibt, dann nur, weil wir ihm garantieren können, dass er diese Einsatzzeit bekommt. Andernfalls ist das für niemanden gut", sagte er.

Ohne wechselnden Trainer und den verletzten Konstantelias winken Nwaneri in Dortmund reichlich Gelegenheiten auf Spielminuten. Nwaneri ist Konstantelias ähnlicher als Zulieferer Konstantinos Karetsas. Sein Dribbling und präziser Schuss gehören zu seinen größten Stärken.

Als Spielertyp stellt Nwaneri einen Hybrid dar: ein linksfüßiger Offensivallrounder zwischen Zehnerposition, rechtem Halbraum und inverser Flügelrolle. Er hat ein tolles Raumgefühl und zeigt sich auch unter Druck ziemlich pressingresistent. Durch seine enge Ballführung, schnelle Richtungswechsel und geschickte Körpertäuschungen ist er in der Lage, enge Spielsituationen aufzulösen. Dabei klebt er nicht klassisch an der Linie, sondern nutzt seine Beweglichkeit, um aus dem Halbraum nach innen zu ziehen.

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Nach Konstantelias-Schock: Was kann Ethan Nwaneri dem BVB geben?

Taktisch zeichnet Nwaneri das Gespür dafür aus, wo der nächste freie Raum entsteht und wie er diesen dynamisch bespielt. Seine flexible Positionierung macht ihn in der Offensive schwer greifbar. Bevorzugt zieht er von der rechten Seite nach innen, um Angriffe einzuleiten oder selbst Torgefahr zu erzeugen. Auch seine Balance aus Vorbereitung und eigenem Abschluss aus dem Halbraum ist gut.

Zu Verbessern hat Nwaneri noch den Einsatz seines etwas schwächeren Fußes. Er neigt dazu, den rechten Fuß im Dribbling und Passspiel ein wenig zu vernachlässigen und ihn nicht oft genug zu benutzen. Dazu hatte er bei Arsenal auch immer wieder längere Phasen im Spiel, in denen er nicht so stark ins Geschehen eingebunden war.

Kovacs Fußball weist mit der Prämisse "Defensive zuerst" Gemeinsamkeiten zu Arsenals Ansatz unter Arteta auf. Der Schritt nach Dortmund bedeutet für Nwaneri somit nicht nur mehr Spielzeit, sondern auch mehr Verantwortung auf dem Platz und in der Defensive. Dazu sollten ihm die Freiräume und Kontermöglichkeiten in der Bundesliga gut liegen, um mehr Eindruck zu hinterlassen als in Marseille.

Nwaneri hat in der Theorie alle Anlagen, um das mitzubringen, was der Borussia nach dem Konstantelias-Schock fehlt: Dynamik, Unberechenbarkeit, Tiefe, Mut zum Risiko. Dazu muss er jedoch schnell seinen Rhythmus finden. In Marseille zahlte er Lehrgeld, Dortmund soll für Nwaneri nun die Reifeprüfung werden. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben: Ein Trainer, der auf ihn setzt, und ein System, das seine Stärken fordert.

Ethan Nwaneri: Seine Karriere als Profi im Überblick