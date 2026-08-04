Sein Transfer ist noch nicht offiziell! Vincent Kompany wagt beim Testspielsieg des FC Bayern ein spannendes Experiment

Wie schon beim 1:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden und dem 15:0 gegen den FC Rottach-Egern vertraute Trainer Vincent Kompany auch gegen den Jeju SK FC in der Startelf etlichen Nachwuchsspieler - und die setzten abermals positive Akzente.

Felipe Chavez (19) traf auf Vorlage von Guido Della Rovere (19) bereits in der 11. Minute zum standesgemäßen 1:0 und hatte später Chancen auf weitere Tore. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Jeju markierte Bastian Assomo in Minute 41 das 2:1. Der erst 16-jährige Stürmer hatte auch schon gegen Rottach-Egern genetzt und entwickelt sich zunehmend zu einem großen Gewinner dieser Vorbereitung.

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FC Bayern: Bara Ndiaye kam über den linken Flügel

Von Beginn an dabei war auch Bara Ndiaye (18), obwohl sein Transfer von der Kooperations-Akademie Gambinos Stars zum FC Bayern immer noch nicht offiziell verkündet ist. "Er hat die Erlaubnis, dass er hier dabei sein und die Asientour mitmachen kann", sagte Sportvorstand Max Eberl vorab. Der Transfer soll in den kommenden Tagen fixiert werden.

Gegen Rottach-Egern hatte Ndiaye nach Einwechslung per Traumtor getroffen. Gegen Jeju testete Kompany den zentralen Mittelfeldspieler auf dem linken Flügel. Ndiaye war ein Aktivposten und ging immer wieder gekonnt ins Dribbling. Der Hintergedanke von Kompanys Experiment? Im Schatten von Stammspieler Luis Diaz wird es beim FC Bayern auf dem linken Flügel schnell dünn. Als erste Alternative gilt Leih-Rückkehrer Arijon Ibrahimovic, Ndiaye könnten sich dort im Laufe der Saison durchaus Einsatzzeiten bieten.

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Hiroki Ito: Topchance vergeben und Beinahe-Eigentor

Mit Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Tom Bischof und Joao Palhinha begannen beim FC Bayern gegen den Tabellensiebten der südkoreanischen K League 1 fünf gestandene Profis. Lokalmatador Kim trug die Kapitänsbinde, wurde aber schon nach 36 Minuten ausgewechselt. Nach seiner WM-Teilnahme soll er langsam herangeführt werden, aus Marketing-Gründen war seine Startelf-Berufung aber wohl unausweichlich.

Einen höchst unglücklichen Auftritt legte derweil Ito hin. Der 27-jährige Japaner vergab zunächst völlig freistehend eine riesige Torchance (18.), ehe er nach einem Missverständnis mit Urbig mit einer Kopfball-Rückgabe beinahe ein Eigentor verschuldete (26.). Ito begann als Linksverteidiger, rückte nach Kims Auswechslung aber in die Abwehrzentrale. Dort sah er Anfang der zweiten Halbzeit für ein unnötig hartes Einsteigen die Gelbe Karte. Kurz darauf fälschte er einen Schuss gefährlich ab, Urbig war aber mit einer starken Parade zur Stelle.

Vor einigen Tagen hatte Eberl betont, dass Ito bei einem entsprechenden Angebot wechseln dürfe. Sein Auftritt gegen Jeju war mit Blick auf die kommende Saison jedenfalls kein Bewerbungsschreiben. Palhinha, der genau wie Sacha Boey und Bryan Zaragoza unbedingt verkauft werden soll, und Bischof ließen sich derweil vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Jejus brasilianischem Stürmer Matheus Aias übel düpieren.

FC Bayern testet am Freitag gegen Aston Villa

In der 61. Minute kamen Jonathan Tah, Neuzugang Nathaniel Brown, Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic und Arijon Ibrahimovic neu ins Spiel. In der 78. folgten Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich und Luis Diaz. Trotz etlicher guter Chancen änderte sich am Endstand von 2:1 aber nichts mehr.

Der FC Bayern reist nun von der südkoreanischen Insel Jeju weiter nach Hongkong. Dort steigt am Freitag das zweite Testspiel der Asienreise gegen Aston Villa (14 Uhr). Am 15. August geht es in München gegen RB Leipzig.