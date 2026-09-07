Louey Ben Farhat wird künftig für Deutschland auflaufen. Nach Informationen von Transfermarkt hat der 20-jährige Offensivmann, der vor der Saison einen Vertrag beim SC Freiburg unterschrieben hatte, den Verband gewechselt und sich für eine Zukunft beim DFB entschieden.

Der gebürtige Waiblinger besitzt auch die tunesische Staatsbürgerschaft und war bislang für die Auswahlen Tunesiens aufgelaufen, bestritt sogar schon zwei A-Länderspiele für Tunesien. Nun dürfte er in der kommenden Länderspielpause für die deutsche U21 nominiert werden.

Der Verbandswechsel folgt auf den freiwilligen WM-Verzicht von Ben Farhat, nachdem ihn der damalige Trainer Sabri Lamouchi gerne für den tunesischen WM-Kader nominiert hätte. Doch der Stürmer sagte ab, begründete seine Entscheidung mit der zu hohen Belastung, nachdem er in der Hinrunde mit einem Mittelfußbruch vier Monate ausgefallen war.

"Das ist respektlos. Die Sache ist erledigt!", tobte ein wütender Lamouchi damals und erklärte: "Heute Morgen hat mich Louey Ben Farhats Vater angerufen. Er sagte mir, es sei zu früh, ihn in die Auswahl aufzunehmen, und lehnte ab. Ich war schockiert. Ich habe Louey angerufen, aber er ging nicht ran. Ich habe seinen Vater erneut angerufen, aber auch er ging nicht ran."

Hätte Ben Farhat bei der WM für Tunesien gespielt, wäre ein Verbandswechsel zum DFB nicht mehr möglich gewesen. Auf Vereinsebene wird der Youngster seine Karriere derweil auf Leihbasis noch ein weiteres Jahr beim KSC fortsetzen, ehe dann im Sommer der endgültige Schritt nach Freiburg folgt.