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"Sein Talent war uns ohnehin bekannt": Steven Gerrard mit deutlicher Kritik an Transfer-Entscheidung des FC Liverpool aus Klopp-Ära

Premier League
Transfers
N. Williams
Liverpool

Liverpool-Ikone Steven Gerrard hält einen Transfer aus der Ära von Jürgen Klopp für einen besonders folgenschweren Fehler der Reds.

Der ehemalige Kapitän kann bis heute nicht nachvollziehen, dass Liverpool Neco Williams im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro an Nottingham Forest abgegeben hat. Gerrard, der am Samstag beim Premier-League-Duell zwischen Liverpool und Nottingham als Experte für TNT Sports im Einsatz war, geriet angesichts der Entwicklung des ehemaligen Liverpoolers regelrecht ins Schwärmen. Williams verkörpere seiner Meinung nach genau den Spielertyp, den man sich bei einem Topklub wünsche.

"Dieser Spieler trainiert genauso, wie er spielt. Er kommt jeden Morgen zum Training und macht alles richtig. Er ist äußerst professionell und ein echter Gewinner. Er ist sehr aggressiv, enorm ehrgeizig und wettbewerbsorientiert. Sein Talent war uns ohnehin bekannt", lobte Gerrard. Er arbeitete von 2017 bis 2018 als Juniorentrainer bei Liverpool und kennt Williams daher bestens.

Steven Gerrard bedauert Verlust von Neco Williams: "Liverpool hätte ihn behalten sollen"

Aus Sicht der Vereinslegende hat Williams zudem noch längst nicht sein gesamtes Potenzial ausgeschöpft. "Wenn man sein Talent mit all diesen Eigenschaften verbindet, kann man auf diesem Niveau in der Premier League spielen - und sich auch dauerhaft auf diesem Niveau behaupten", erklärte der frühere englische Nationalspieler.

Gerrards Fazit fiel entsprechend eindeutig aus: "Für mich ist er ein herausragender Außenverteidiger. Und ich sage das wirklich nicht nur so - und ich möchte mich bei den Fans von Nottingham Forest entschuldigen: Liverpool hätte ihn meiner Meinung nach definitiv behalten sollen."

Williams war einst in der Nachwuchsakademie der Reds ausgebildet worden und feierte 2020 unter Klopp sein Debüt in der Profimannschaft. Aufgrund der großen Konkurrenz konnte sich der Waliser an der Anfield Road allerdings nicht dauerhaft als Stammspieler etablieren. Im Januar 2022 wurde er zunächst an den FC Fulham verliehen, ehe Liverpool wenige Monate später endgültig die Trennung vollzog.

Neco WilliamsGetty Images

Neco Williams absolvierte 33 Spiele für Liverpool

Bei Nottingham Forest fand Williams anschließend eine deutlich wichtigere Rolle und etablierte sich schnell als Stammspieler. Insgesamt absolvierte er nur 33 Pflichtspiele für Liverpool. Mit Forest erreichte er 2026 das Halbfinale der Europa League, verpasste dort jedoch den Einzug ins Endspiel.

Am Samstag kam es schließlich zum Wiedersehen mit seinem früheren Klub: Williams stand für Nottingham gegen Liverpool auf dem Platz. Auf der anderen Seite agierte Milos Kerkez als linker Verteidiger für die Reds, der jedoch keinen überragenden Tag erwischte.

Williams ist bei Nottingham noch langfristig bis 2029 gebunden. Dennoch ranken sich derzeit Gerüchte um einen möglichen Abschied. Der 25-Jährige wird mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht, will davon jedoch nichts wissen: "Ich konzentriere mich auf das, wo ich heute bin - und das ist Forest. Mehr kann ich nicht tun", sagte er bei TNT Sports.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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