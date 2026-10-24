Sein kleiner Bruder ist jetzt sein Trainer: Früherer DFB-Star spielt jetzt in der Landesliga

Drei Monate nach dem Ende seiner Profikarriere steht der ehemalige deutsche Nationalspieler Lewis Holtby wieder auf dem Fußballplatz. Der 36-Jährige hat sich dem Sechstligisten Sportfreunde Uevekoven angeschlossen. Wie der Klub aus der Landesliga Mittelrhein am Donnerstag bekanntgab, wird Holtby das Team für den Rest der Saison verstärken.

"Unsere Spielertrainer Josh und Sven konnten Lewis davon überzeugen, noch einmal die Fußballschuhe zu schnüren und das Trikot überzustreifen", schrieb Uevekoven bei Instagram. "In dieser Saison wird er das grün-weiße Trikot der Sportfreunde tragen! Wir freuen uns riesig, dich bei den Sportfreunden begrüßen zu dürfen, Lewis! Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!"





Spielertrainer Josh ist übrigens Holtbys jüngerer Bruder Joshua (30), der einst unter anderem für Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach II spielte und seit 2023 in Uevekoven nahe der Heimat der Brüder kickt. Diese stammen aus dem nur rund sechs Kilometer entfernten Erkelenz nahe Mönchengladbach.

Lewis Holtby gab bereits sein Debüt in der Landesliga

Sein Debüt für die Sportfreunde gab Lewis Holtby schon einen Tag nach Bekanntgabe seines Engagements am Freitagabend. Im Heimspiel gegen Tabellenführer SC Fliesteden stand er im Mittelfeld Seite an Seite mit Bruder Joshua in der Startelf, Uevekoven holte ein achtbares 1:1. Beinahe hätte es sogar für den Sieg gereicht, nachdem Holtby und Co. in der 85. Minute in Führung gegangen waren. Die Gäste konnten in der Nachspielzeit allerdings noch ausgleichen.

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Drei Punkte wären umso wichtiger gewesen, da Uevekoven nach schwachem Saisonstart in der Tabelle eher nach unten blicken müssen. In der 16er-Liga steht man mit sieben Punkten aus den ersten neun Spielen auf Platz elf, der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur drei Zähler. Mit der prominenten Unterstützung eines früheren Bundesliga-Stars soll es nun aber schnell bergauf gehen.

Lewis Holtby absolvierte einst drei Länderspiele für Deutschland

Holtby hatte einst bei Alemannia Aachen den Sprung zum Profi geschafft, absolvierte später insgesamt 225 Bundesligaspiele für Schalke 04, den VfL Bochum, Mainz 05, den Hamburger SV und Holstein Kiel. Seine letzte Station im Profibereich hatte er dann vergangene Saison in den Niederlanden bei NAC Breda, für das er 30 Spiele in der Eredivisie absolvierte. Im Juli hatte der Mittelfeldspieler das Ende seiner Laufbahn verkündet.

Holtby hat sogar drei Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Im November 2010 feierte der damals 20-Jährige in einem Testspiel gegen Schweden (0:0) sein Debüt im DFB-Team, zu seinem einzigen Pflichtspieleinsatz für Deutschland kam er im Juni 2011 bei einem 3:1 gegen Aserbaidschan in der EM-Qualifikation. Letztmals lief Holtby dann im November 2012 für die Nationalmannschaft auf, als er bei einem 0:0 auswärts gegen die Niederlande (Testspiel) in der Startelf des damaligen Bundestrainers Joachim Löw stand.