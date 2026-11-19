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Juventus Turin scheint auf der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld in Frankreich bei Olympique Marseille fündig geworden zu sein. Pierre-Emil Höjbjerg soll kommen. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Elf Punkte beträgt der Rückstand von Juventus Turin auf Lazio Rom, den Tabellenführer der Serie A, nach elf Spielen bereits. Der italienische Rekordmeister ist auf der Suche nach sich selbst und nach Verstärkungen im Mittelfeld. Besonders im Visier soll der einst auch bei Bayern München ausgebildete Pierre-Emil Höjbjerg sein.

Demnach soll Höjbjerg, der nach äußerst erfolgreichen Jahren in der Premier League beim FC Southampton und Tottenham Hotspur seit 2024 bei Olympique Marseille in der Ligue 1 tätig ist, der Wunschspieler sowohl von Trainer Luciano Spalletti und Juves CEO Giovanni Carnevali sein - was insofern eine gute Nachricht für Höjbjerg wäre, da Spalletti aufgrund der ausbleibenden Ergebnisse bei der Alten Dame in der Kritik steht und keinesfalls ausgemacht ist, dass er im Januar noch Trainer ist. Doch wenn auch der CEO einen verpflichten will...

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll das Interesse auf Gegenseitigkeit zudem beruhen: Höjbjerg soll demnach nicht abgeneigt sein, seine Karriere in Italien fortzusetzen, in einer Liga, die als stärker einzuschätzen ist als die Ligue 1. Dazu kommt: Olympique Marseille steckt in gewissen finanziellem Schwierigkeiten, Spielerverkäufe im Winter wären naheliegend.

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Wieso hat die UEFA Juventus auf dem Kieker?

Schönheitsfehler: Auch Juve ist finanziell nicht auf Rosen gebettet, zudem überwacht die UEFA penibel die Ausgaben des italienischen Rekordmeisters. Da Juve in den vergangenen Jahren mehrmals mehr ausgegeben hat als nach den Statuten des Financial Fairplay erlaubt ist, verdonnerte die UEFA den Klub im Juni zu einem dreijährigen Sanierungsplan. In diesem Settlement Agreement ist nicht nur eine Geldstrafe für die Finanzverstöße festgelegt, sondern auch die maximale Höhe des erlaubten Jahresdefizits. So darf Juve in der laufenden Saison maximal ein Defizit von fünf Millionen Euro erwirtschaften, in der kommenden Saison muss die Bilanz ausgeglichen sein, 2028 darf sich der Klub, wenn er sich an die Vorgaben hält, dann wieder an die normalen Regeln des Financial Fairplays halten.

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Das heißt für die kommende Transferperiode im Winter: Neuzugänge können, wenn überhaupt, nur ausgeliehen werden. Im Falle Höjbjergs steht eine Ausleihe mit Kaufoption oder -pflicht im Sommer über 15 Millionen Euro im Raum.

Mehr Spielraum würde Juve erhalten, sollte im Winter ein Spieler den Klub verlassen. Ein Kandidat: Weston McKennie: Der Ex-Schalker wird mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht, wo sein bisheriger Nationalcoach Mauricio Pochettino übernommen hat. Geht es für McKennie also von einem Krisenklub also zum nächsten? Trotz eines Dementis des Amerikaners nicht ganz ausgeschlossen.

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So viele Spiele macht Pierre-Emil Höjbjerg für den FC Bayern München

Sollte Höjbjerg tatsächlich zu Juventus wechseltn, bekäme der deutsche Stürmer Nick Woltemade einen sehr zweikampfstarken Teamkollegen und Führungsspieler, der nicht nur als sehr fleißig, sondern auch sehr spielintelligent gilt.

Höjbjerg war im Sommer 2012 aus Kopenhagen in die Jugend des FC Bayern München gewechselt und hatte im April 2013 unter Jupp Heynckes sein Debüt für die Profis gefeiert. Obwohl ihn Heynckes' Nachfolger Pep Guardiola öffentlich sehr lobte, gelang Höjbjerg der Druchbruch beim Rekordmeister nicht. Nach zwei Leihen zum FC Augsburg und Schalke 04 und wettbewerbsübergreifend 25 Spielen für die Münchner wechselte der Däne 2016 nach England - wo er sowohl in Southampton wie auch später bei Tottenham Stammspieler war.