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Real Madrid gewann die Champions League und deren Vorgängerwettbewerb bereits 15 Mal. Zuletzt gelang dies 2024. Geht es nach Thierry Henry, könnte es in dieser Spielzeit wieder so weit sein.

Frankreichs Sturmlegende Thierry Henry sieht angesichts der aktuellen Form in Rekordsieger Real Madrid einen ganz heißen Kandidaten auf den Gewinn des Henkelpotts im Mai 2027.

Der Ex-Profi sagte in seiner Funktion als Experte bei CBS Sports nach dem 5:1-Heimsieg der Blancos gegen Eredivisie-Meister PSV Eindhoven: "So spielt ein Champions-League-Anwärter." Er warnte in dem Zuge die Konkurrenz. Dies sei nicht mehr jenes Team, das in der Vorsaison titellos blieb und im CL-Viertelfinale an den Bayern scheiterte: "Die Mannschaft entwickelt sich von Woche zu Woche immer weiter. Bei Real Madrid passiert etwas, seid vorsichtig!"

Im Duell mit PSV lag Real zur Halbzeit mit 0:1 hinten. Nach Fede Valverdes Ausgleich und Jude Bellinghams Traumtor schraubten die Starstürmer Kylian Mbappe (2) und Vinicius Junior mit ihren Treffern das Ergebnis in die Höhe.

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Bemerkenswert: Real kam in der Königsklasse in dieser Saison zum dritten Mal nach einem Rückstand zurück und gewann noch. Als Gründe dafür nannte Bellingham "Charakter, Mentalität und die Worte des Trainers in der Halbzeit. Es ist eine Mischung dieser Faktoren. Sicher wäre es gut, wenn wir auch mal komfortabel gewinnen. Es gibt also noch Luft nach oben."

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Henry sieht ebenfalls eine starke Entwicklung des 15-maligen Siegers unter dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho. Er machte sie in seiner Analyse an Außenstürmer Vinicius fest, der seinen starken Auftritt im Bernabeu mit dem Treffer zum 5:1-Endstand gekrönt hatte: "Vor ein paar Monaten haben sie Vinicius noch fertiggemacht, und schaut ihn euch jetzt an. Sie haben ein großartiges Spiel abgeliefert, und wie wir das gefeiert haben…"

Real Madrid feiert den zehnten Sieg in Folge

In der Tabelle der CL-Ligaphase belegt Rekordsieger Real nun mit der makellosen Bilanz von 15 Punkten aus fünf Partien den ersten Platz. Der direkte Einzug in die K.o.-Runde ist damit wahrscheinlich. Dabei ist die Tendenz der Madrilenen tatsächlich richtig gut: Seit der Niederlage im Derby gegen Atletico Mitte September hat Real alle zehn Pflichtspiele gewonnen und das bei einem beeindruckenden Torverhältnis von 31:10.

Getty Images

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Ein Schlüsselspieler ist für Henry dabei Bellingham und das nicht nur wegen seines überragenden Außenristtreffers gegen Eindhoven. Nicht jeder könne bei Real dem Druck der Rückennummer '5' von Klublegende Zinedine Zidane standhalten: "Er lässt es immer sehr leicht aussehen. Seine Persönlichkeit ist unglaublich."

Der ehemalige Kapitän des FC Arsenal hatte auch noch eine Botschaft für Bellinghams kritische englische Landsleute: "Ich kann nicht glauben, dass die Leute in seinem eigenen Land an ihm gezweifelt haben. Aber er hat den Skeptikern mit dem, was er jetzt leistet, eine Antwort gegeben und sich bei der Weltmeisterschaft bewiesen. Er überzeugt immer durch seine Einstellung und sein Spiel."

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Real bekommt es in der Königsklasse am nächsten Spieltag mit Vorjahresfinalist Arsenal zu tun. Es folgen Duelle mit dem Linzer ASK und Shachtjor Donezk.