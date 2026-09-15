"Sehr zuversichtlich": Herbert Hainer deutet wichtige Vertragsverlängerung beim FC Bayern München an

Präsident Herbert Hainer hat eine Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Christoph Freund angedeutet. "Der Vorstand arbeitet daran und ich bin sehr zuversichtlich, dass Christoph Freund verlängern wird“, sagte Hainer am Montagabend bei einer Gala zum 80-jährigen Bestehen der Basketball-Abteilung des des FC Bayern.

Ende August verlängerten die Münchner bereits vorzeitig mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen sowie Sportvorstand Max Eberl. Beide unterschrieben bis 2029. Sowohl Dreesen als auch Eberl zeigten sich in den vergangenen Tagen ebenfalls zuversichtlich, dass Freund demnächst nachzieht.

Freund war 2023 von RB Salzburg zum FC Bayern gewechselt, sein aktueller Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der 49-jährige Österreicher wirkt bei den Münchnern nicht nur bei der Suche nach Neuzugängen mit, sondern firmiert auch als Schnittstelle zum Campus.