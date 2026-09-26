"Sehr happy mit seiner Leistung": Jürgen Klopp baut gegen Griechenland trotzdem nicht auf Marc-Andre ter Stegen

Nach dem Remis zum Debüt in den Niederlanden vollzieht Bundestrainer Jürgen Klopp bei seiner Heimpremiere gegen Griechenland einen Torhüter-Wechsel.

Mehrere Medien hatten schon am Samstagmittag übereinstimmend berichtet, dass Klopp gegen die Griechen nicht erneut auf Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) setzen, sondern Alexander Nübel zwischen die Pfosten stellen wird. Das bestätigte der Bundestrainer danach während der Pressekonferenz: "Alex Nübel wird spielen morgen", sagte Klopp. "Es hat mich überrascht, dass Marc kritisch gesehen wurde. Marc hat überragend gehalten, ich bin sehr happy mit seiner Leistung", ergänzte er.

Zum Start des Abschlusstrainings am Samstag hatte sich Klopp bereits in einem intensiven Vier-Augen-Gespräch mit ter Stegen ausgetauscht, während Nübel mit Torwarttrainer Andreas Kronenberg ein individuelles Programm absolvierte. Anschließend absolvierte der Ex-Gladbacher eine Einheit mit Finn Dahmen vom FC Augsburg.

Beim 1:1 gegen die Niederlande hatte ter Stegen die deutsche Mannschaft mit zahlreichen Paraden vor einer Niederlage bewahrt, was Oranje-Coach Xavi sogar mit einem Sonderlob honorierte. Gleichwohl offenbarte der vom FC Barcelona nach Amsterdam verliehene Keeper wieder einmal Probleme in der Strafraumbeherrschung. Zudem präsentierte sich ter Stegen im Passspiel ungewohnt fehlerhaft.

DFB-Team: Wann stand Alexander Nübel zuletzt im Tor?

Nübels letzter Einsatz für das DFB-Team liegt bereits ein halbes Jahr zurück, als er im Testspiel gegen Ghana (2:1) zum Einsatz gekommen war. Im Herbst 2024 stand er in Bosnien (2:1) und Ungarn (1:1) ebenfalls über die volle Distanz im deutschen Tor. Bei der WM war er die Nummer drei hinter Rückkehrer Manuel Neuer und Oliver Baumann.

Nach seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer stieg Nübel in Istanbul in kürzester Zeit zum Publikumsliebling auf. Mit zahlreichen Glanzleistungen hatte er unter anderem maßgeblichen Anteil an der Besiktas-Qualifikation für die Europa League.

Während Nübel und ter Stegen nach dem Spiel abreisen werden, gehört Dahmen auch dem zweiten Kader von Klopp für die Partie gegen Serbien und das Rückspiel in Griechenland an. Ebenfalls nominiert wurden Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) und Jonas Urbig (FC Bayern München).