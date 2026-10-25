Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP
Andreas Königl

"Sehr froh, dass er bei uns ist!" Hansi Flick verteilt vor Clasico Sonderlob an Barca-Star

La Liga
FC Barcelona
H. Flick
Rodri

Rodri wechselte im Sommer von Manchester City zum FC Barcelona - und Trainer Hansi Flick ist schwer beeindruckt von seinem neuen Schützling.

Rund 180 Millionen Euro investierte der FC Barcelona vergangenen Sommer in neue Spieler, alleine 60 Millionen Euro davon überwiesen die Katalanen an Manchester City für Mittelfeldspieler Rodri. Ein Transfer, der sich voll ausgezahlt hat - das findet auch Trainer Hansi Flick.

Auf der Pressekonferenz vor dem Clasico am Sonntagabend (21 Uhr) gegen Real Madrid schwärmte der deutsche Fuballlehrer regelrecht vom 30-Jährigen, der vor seinem Wechsel zur Blaugrana mit Spanien die WM gewann und zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.

"Er ist eine Bereicherung, wir haben seinen Einfluss gesehen und ich bin sehr froh, dass er bei uns ist", zeigte sich Flick über den Neuerwerb seines Klubs begeistert. "Er und Pedri bringen viel Qualität ins Mittelfeld."

Rodri hat sich unter Flick erwartungsgemäß auf Anhieb als feste Größe im zentralen Mittelfeld etabliert und stand abgesehen von der 2:4-Niederlage bei PSG zuletzt achtmal in Folge in der Startelf. Sein Vertrag läuft bis 2030.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen