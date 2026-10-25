"Sehr froh, dass er bei uns ist!" Hansi Flick verteilt vor Clasico Sonderlob an Barca-Star

Rund 180 Millionen Euro investierte der FC Barcelona vergangenen Sommer in neue Spieler, alleine 60 Millionen Euro davon überwiesen die Katalanen an Manchester City für Mittelfeldspieler Rodri. Ein Transfer, der sich voll ausgezahlt hat - das findet auch Trainer Hansi Flick.

Auf der Pressekonferenz vor dem Clasico am Sonntagabend (21 Uhr) gegen Real Madrid schwärmte der deutsche Fuballlehrer regelrecht vom 30-Jährigen, der vor seinem Wechsel zur Blaugrana mit Spanien die WM gewann und zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.

"Er ist eine Bereicherung, wir haben seinen Einfluss gesehen und ich bin sehr froh, dass er bei uns ist", zeigte sich Flick über den Neuerwerb seines Klubs begeistert. "Er und Pedri bringen viel Qualität ins Mittelfeld."

Rodri hat sich unter Flick erwartungsgemäß auf Anhieb als feste Größe im zentralen Mittelfeld etabliert und stand abgesehen von der 2:4-Niederlage bei PSG zuletzt achtmal in Folge in der Startelf. Sein Vertrag läuft bis 2030.