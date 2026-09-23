15 mögliche Debütanten - und keiner in der Startelf? Jürgen Klopp setzt bei seinem Einstand als 13. Bundestrainer in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes vor allem auf bewährtes Personal.

Mindestens einer der zahlreichen Neulinge in seinem XXL-Aufgebot darf sich allerdings wohl berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen: Der Freiburger Philipp Treu gilt vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande als heißer Kandidat für die rechte Abwehrseite.

Als Alternativen stehen Klopp Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Ridle Baku (RB Leipzig) sowie die gelernten Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Waldemar Anton (Borussia Dortmund) und Max Rosenfelder (SC Freiburg) zur Verfügung.

Die Viererkette wird dirigiert von Rückkehrer Marc-Andre ter Stegen, der erstmals seit Juni 2025 wieder im deutschen Tor stehen wird. Als weitere Mitglieder der Abwehrreihe werden Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown erwartet - das Trio verteidigte schon bei der WM zusammen.

Neben ihnen agierte damals Kapitän Joshua Kimmich, den Klopp wieder ins Mittelfeld zieht. Im 4-3-3-System, das der neue Chef favorisiert, könnten zudem Felix Nmecha sowie in der offensiven Rolle Jamal Musiala auflaufen. Das Angriffstrio dürften die schnellen Außen Karim Adeyemi und Kevin Schade sowie Kai Havertz als Neuner bilden.

Voraussichtliche Aufstellungen: Wie spielen Niederlande und Deutschland?

Niederlande: Verbruggen/Brighton & Hove Albion (24 Jahre/33 Länderspiele) - Dumfries/Real Madrid (30/76), van Hecke/Tottenham Hotspur (26/16), van Dijk/FC Liverpool (35/96), van de Ven/Tottenham Hotspur (25/24) - Gravenberch/FC Liverpool (24/31), Veerman/Borussia Dortmund (27/16), Reijnders/Al-Quadsiah (28/35) - Summerville/Al-Hilal (24/6), Brobbey/AFC Sunderland (24/16), Gakpo/FC Liverpool (27/54). - Trainer: Xavi

Deutschland: ter Stegen/Ajax Amsterdam (34/44) - Treu/SC Freiburg (25/0), Tah/Bayern München (30/51), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/29), Brown/Bayern München (23/8) - Kimmich/Bayern München (31/114), Musiala/Bayern München (23/46), Nmecha/Borussia Dortmund (25/12) - Adeyemi/FC Barcelona (24/11), Havertz/FC Arsenal (27/62), Schade/FC Brentford (24/5). - Trainer: Klopp