So seht Ihr Seattle Sounders FC gegen Real Salt Lake mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - 1/16 19. Nov. 2026 - 22:00 Lumen Field

Seattle Sounders FC empfängt Real Salt Lake im Lumen Field zu einem MLS-Duell der Western Conference. Beide Teams stehen in der unteren Tabellenhälfte und brauchen Punkte.

Die Mannschaft von Brian Schmetzer geht nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Los Angeles FC in die Partie und beendete damit eine Serie von zwei Niederlagen in Folge. Seattle zeigte bislang wechselhafte Leistungen: Auf vielversprechende Auftritte folgten deutliche Rückschläge, darunter ein 1:5 gegen die Vancouver Whitecaps.

Real Salt Lake reist mit reichlich Rückenwind nach Seattle. Das Team von Pablo Mastroeni hat drei seiner letzten vier MLS-Spiele gewonnen, zuletzt mit 2:1 gegen LA Galaxy. Diese Serie hat gezeigt, dass die Mannschaft auch auswärts knappe Ergebnisse zu ihren Gunsten entscheiden kann.

Im jüngsten direkten Vergleich hat Seattle die Nase vorn. Im September 2026 gewann das Team im Lumen Field mit 2:0 gegen Real Salt Lake und entschied drei der letzten fünf Duelle zwischen den Klubs für sich.

Die beiden Teams belegen in der Western Conference benachbarte Tabellenplätze. Damit geht es im direkten Duell darum, Boden in der Tabelle gutzumachen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses MLS-Spiel live zu sehen.

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