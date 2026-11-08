So seht Ihr Seattle Sounders FC gegen Los Angeles FC mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft dessen Website auf oder öffnet seine offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 19:10 Lumen Field

Seattle Sounders FC empfängt Los Angeles FC im Lumen Field zu einem Duell der Western Conference, das für beide Klubs Gewicht hat, während sich die MLS-Saison ihrer Schlussphase nähert.

Die Mannschaft von Brian Schmetzer geht in schwacher Form in die Partie. Seattle hat drei der letzten fünf Spiele verloren, darunter eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Vancouver Whitecaps am 1. November, und steht derzeit auf Platz zehn der Western Conference.

Los Angeles FC reist als Tabellensechster der Western Conference aus einer besseren Position an, zeigte zuletzt aber ebenfalls wechselhafte Leistungen. Die 1:3-Niederlage gegen Minnesota United am 2. November dürfte Xavi Tamarit frustriert haben. Seine Mannschaft wird nun eine Reaktion zeigen wollen.

Die Bilanz der jüngsten direkten Duelle spricht für LAFC. Das letzte Aufeinandertreffen im Mai gewann das Team mit 1:0. Auch insgesamt hatte LAFC in dieser Paarung in den vergangenen beiden Spielzeiten meist die Nase vorn.

Für Seattle gilt es, eine Niederlage unbedingt zu vermeiden. Punktverluste im Lumen Field gegen einen direkten Konkurrenten um die Plätze für die Spiele nach der regulären Saison würden die ohnehin schwierige Ergebnisserie weiter verschärfen.

LAFC hat unterdessen die Qualität, einer Sounders-Mannschaft wehzutun, die zuletzt viele Gegentore kassiert hat. Heung-Min Son führt die voraussichtliche Startelf an, und die Gäste trauen sich zu, auch auswärts Chancen herauszuspielen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um die Partie live zu sehen.

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