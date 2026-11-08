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Seattle Sounders FC gegen Los Angeles FC heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Seattle Sounders FC - Los Angeles FC
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Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr das heutige Spiel der Major League Soccer zwischen Seattle Sounders FC und Los Angeles FC live sehen könnt.

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Spielvorschau

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USA MLS - Spielwoche 34
Lumen Field

Seattle Sounders FC empfängt Los Angeles FC im Lumen Field zu einem Duell der Western Conference, das für beide Klubs Gewicht hat, während sich die MLS-Saison ihrer Schlussphase nähert.

Die Mannschaft von Brian Schmetzer geht in schwacher Form in die Partie. Seattle hat drei der letzten fünf Spiele verloren, darunter eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Vancouver Whitecaps am 1. November, und steht derzeit auf Platz zehn der Western Conference.

Los Angeles FC reist als Tabellensechster der Western Conference aus einer besseren Position an, zeigte zuletzt aber ebenfalls wechselhafte Leistungen. Die 1:3-Niederlage gegen Minnesota United am 2. November dürfte Xavi Tamarit frustriert haben. Seine Mannschaft wird nun eine Reaktion zeigen wollen.

Die Bilanz der jüngsten direkten Duelle spricht für LAFC. Das letzte Aufeinandertreffen im Mai gewann das Team mit 1:0. Auch insgesamt hatte LAFC in dieser Paarung in den vergangenen beiden Spielzeiten meist die Nase vorn.

Für Seattle gilt es, eine Niederlage unbedingt zu vermeiden. Punktverluste im Lumen Field gegen einen direkten Konkurrenten um die Plätze für die Spiele nach der regulären Saison würden die ohnehin schwierige Ergebnisserie weiter verschärfen.

LAFC hat unterdessen die Qualität, einer Sounders-Mannschaft wehzutun, die zuletzt viele Gegentore kassiert hat. Heung-Min Son führt die voraussichtliche Startelf an, und die Gäste trauen sich zu, auch auswärts Chancen herauszuspielen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um die Partie live zu sehen.

Teamnews und Kader

Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC Aufstellungen

4-2-3-1
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Seattle Sounders FC
SEA
Aufstellung
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
4-2-3-1
team-logoA. Thomasteam-logoN. Toloteam-logoJ. Ragenteam-logoK. Rienziteam-logoK. KimH. DotsonH. DotsonC. RoldanC. RoldanA. RusnakA. Rusnakteam-logoS. Gomezteam-logoJ. MorrisD. JoveljicD. JoveljicH. LlorisH. LlorisR. PorteousR. Porteousteam-logoS. Palenciateam-logoE. Cheberkoteam-logoE. SeguraM. ChoiniereM. ChoiniereA. SiebA. SiebD. BouangaD. Bouangateam-logoM. DelgadoL. WaltaL. WaltaH. SonH. Son
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
4-2-3-1
Seattle Sounders FC

Startelf

Los Angeles FC

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Schmetzer
  • X. Tamarit

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