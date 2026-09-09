Seattle Seahawks gegen New England Patriots LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Seattle Seahawks gegen New England Patriots: Anstoßzeit

9. Sept. 2026 - 20:20 Lumen Field

Die Seattle Seahawks empfangen die New England Patriots am Donnerstag, 10. September, im Lumen Field (Seattle, Washington), zum Auftakt der Saison 2026. Der Kickoff ist um 2:20 Uhr CET.

So sehen Sie das Spiel Seattle Seahawks gegen New England Patriots

In Deutschland zeigen derNFL Game Pass auf DAZN live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 in Deutschland zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Preis im Voraus Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99 €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99 €23.99 / Monat

Kunden, die das "Season Pro Ultimate"-Paket wählen, erhalten zusätzlich folgende Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die Ultimate-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter Thursday Night Football, Sunday Night Football, wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Seattle Seahawks gegen New England Patriots – Mannschaftsnews

Die Seattle Seahawks und die New England Patriots bereiten sich auf die Neuauflage des Super Bowls LX vor, die die reguläre NFL-Saison eröffnet.

Zu den wichtigsten Neuzugängen bei den Patriots zählen A.J. Brown (WR, von den Eagles verpflichtet), Romeo Doubs (WR – Free Agent) und Alijah Vera-Tucker (LG – Free Agent). Dagegen haben Spieler wie Stefon Diggs, Garrett Bradbury und Kayshon Boutee den Verein verlassen.

Seattle veränderte den Kader in der Offseason kaum.

Cheftrainer Mike Macdonald setzt auf Quarterback Sam Darnold und baut auf Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba sowie Runningback Kenneth Walker III.

Bei den Patriots führt im zweiten Jahr Quarterback Drake Maye das Team an, unterstützt von einer deutlich stärkeren Wide-Receiver-Gruppe um den neuen Star A.J. Brown. Fällt TreVeyon Henderson wegen einer Knöchelverletzung aus, trägt Rhamondre Stevenson die Last im Backfield.







