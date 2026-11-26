Scunthorpe United gegen Wealdstone mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

England Blue Sq. Premier - Spielwoche 20 27. Nov. 2026 - 14:45 Glanford Park

Scunthorpe United empfängt Wealdstone im Glanford Park zu einem Spiel der National League. Dabei trifft ein Gastgeber in Schwierigkeiten auf einen Gast aus dem Tabellenmittelfeld.

Scunthorpe steht unter Andy Butler auf Tabellenplatz 23, und die jüngsten Ergebnisse haben den Druck kaum verringert. Am Dienstagabend verlor das Team zu Hause mit 1:2 gegen Gateshead, nachdem es zuvor bei Aldershot Town eine 0:2-Niederlage kassiert hatte.

Damit hat Scunthorpe vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Ein 1:1 bei Worthing war der einzige Punktgewinn in diesem Zeitraum. Zudem schied das Team durch ein 2:4 gegen Port Vale aus dem FA Cup aus.

Wealdstone reist unter Gary Waddock als Tabellen-16. an und zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Am Dienstag verlor das Team mit 0:3 gegen Altrincham. Damit war der Schwung aus dem 4:0-Sieg gegen Hornchurch am Wochenende zuvor dahin.

Die Gäste haben gezeigt, dass sie viele Tore erzielen können: Ende Oktober besiegten sie auch Southend United mit 3:2. In zwei der letzten fünf Spiele blieben sie allerdings ohne Treffer, darunter beim 0:2 gegen Dover, mit dem sie aus dem FA Cup ausschieden.

Beide Ligaduelle in der vergangenen Saison endeten unentschieden. Scunthorpe will daraus nun zu Hause einen Sieg machen. Hier finden Sie alles Wissenswerte zur Anstoßzeit sowie zu den Übertragungen im TV und Livestream.

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