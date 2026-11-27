So seht Ihr Scunthorpe United gegen Wealdstone mit einem VPN

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Spielvorschau

England Blue Sq. Premier - Spielwoche 20 27. Nov. 2026 - 14:45 Glanford Park

Scunthorpe United empfängt Wealdstone im Glanford Park zu einem Spiel der National League. Dabei trifft ein angeschlagenes Heimteam auf einen Gast aus dem Tabellenmittelfeld.

Das Team von Andy Butler steht auf Tabellenplatz 23, und die jüngsten Ergebnisse haben den Druck kaum verringert. Am Dienstagabend verlor Scunthorpe zu Hause mit 1:2 gegen Gateshead, nachdem es zuvor bei Aldershot Town eine 0:2-Niederlage gegeben hatte.

Damit stehen in den letzten fünf Pflichtspielen vier Niederlagen zu Buche. Ein 1:1 bei Worthing brachte den einzigen Punkt in diesem Zeitraum. Zudem schied Scunthorpe nach einer 2:4-Niederlage gegen Port Vale aus dem FA Cup aus.

Wealdstone reist als Tabellen-16. unter Gary Waddock an und zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Am Dienstag verlor das Team mit 0:3 gegen Altrincham. Damit endete der Schwung, den ein 4:0-Sieg gegen Hornchurch am Wochenende zuvor gebracht hatte.

Die Gäste haben gezeigt, dass sie viele Tore erzielen können: Ende Oktober schlugen sie auch Southend United mit 3:2. In zwei der letzten fünf Spiele blieben sie allerdings ohne eigenen Treffer, darunter beim 0:2 und dem damit verbundenen Aus im FA Cup bei Dover.

Beide Ligaduelle der vergangenen Saison endeten unentschieden. Scunthorpe will nun zu Hause aus dieser Bilanz einen Sieg machen.