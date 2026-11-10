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Sorgt der FC Bayern im Sommer für einen Transferhammer? Nicolo Tresoldi soll ein Kandidat sein - obwohl Harry Kane erst kürzlich seinen Vertrag verlängert hat.

Wie die tz und der Münchner Merkur berichten, habe der deutsche Rekordmeister schon mehrfach Scouts nach Belgien geschickt, um Tresoldi bei Club Brügge genauer unter die Lupe zu nehmen. Obwohl Harry Kane erst jüngst seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, sehe man in Tresoldi eine potenzielle "zweite Waffe" im Sturmzentrum neben dem Ausnahmespieler aus England.

Tresoldi steht in Brügge noch bis 2029 unter Vertrag. Angesichts seiner herausragenden Leistungen in der belgischen Jupiler Pro League (acht Tore in elf Spielen) und besonders in der Champions League, wo er schon bei fünf Treffern in vier Spielen steht (darunter ein historischer Dreierpack gegen Inter Mailand), sind die Bayern aber längst nicht der einzige Topklub, der sich mit einer Verpflichtung des 22-Jährigen beschäftigt.

Hat Nicolo Tresoldi schon einen Traumverein gefunden?

Bereits im vergangenen Sommer soll die Liste an Interessenten nicht nur prominent, sondern auch lang gewesen sein. Mal wurde Tresoldi mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, mal mit Atletico Madrid und auch der BVB wurde immer wieder als potenzieller Abnehmer genannt.

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Tresoldi selbst hat aber offenbar einen ganz anderen Wechselwunsch, sollte er im kommenden Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen und zu einem nominellen europäischen Topklub wechseln wollen. "Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen", sagte sein Vater Emmanuele erst kürzlich der Gazzetta dello Sport und betonte: "Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen." Milan soll auch deshalb den Transfer des umworbenen Angreifers schon "zur Chefsache" erklärt haben.

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Allerdings befinden sich die Rossoneri aktuell nicht unbedingt auf einem Höhepunkt ihrer einst so ruhmreichen Klubgeschichte. In der aktuellen Saison spielt Milan nicht in der Champions League, sondern in der europäisch zweitklassigen Europa League. In der Saison 2024/25 schieden die Mailänder schon in den Playoffs der Königsklasse nach der Ligaphase gegen Feyenoord Rotterdam aus. Der letzte Meistertitel wurde 2022 eingefahren, seitdem ist Erzrivale Inter das Nonplusultra im italienischen Klubfußball.

Warum ein Wechsel von Tresoldi zum FC Bayern eigentlich keinen Sinn ergibt

Diesen Status hat der FC Bayern auch in Deutschland, zudem standen die Münchner in den vergangenen drei Jahren zweimal im Champions-League-Halbfinale und gelten auch in diesem Jahr als einer der großen Titelanwärter. Allerdings ist der deutsche Rekordmeister besonders in der Offensive - und gerade im Zentrum - nominell bestens besetzt.

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Transferpriorität soll im kommenden Sommer auch deswegen eigentlich eine verlässliche Alternative für Luis Diaz auf dem linken Flügel genießen. Allerdings geht dem Münchner Kader durchaus ein echter Neuner neben Kane ab. Trainer Vincent Kompany und auch Sportvorstand Max Eberl betonten jedoch schon nach dem vergangenen Transfersommer, dass man mit dem neu verpflichteten Ismael Saibari und Serge Gnabry eigentlich durchaus passende Alternativen zur Hand hätte, sollte Kane mal mal nicht spielen können.

Ist der Engländer fit, ist er aber ohnehin unersetzlich für die Münchner - und das bekanntermaßen nicht nur als Vollstrecker und Torlieferant, sondern auch als Spieleröffner in tiefer Position und als Torvorbereiter (zehn Vorlagen in 15 Spielen in der laufenden Saison). Besonders vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass Kane seit seinem Wechsel nach München in drei Jahren nur sieben Pflichtspiele verletzt verpasst hat, dürfte sich Tresoldi einen Wechsel nach München bei vorhandenem Interesse mehr als zweimal überlegen.

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Mit Blick auf seine weitere Entwicklung und sein Alter ist für Tresoldi Spielzeit auf Topniveau das höchste Gut. Insofern würde ein Wechsel aus der belgischen Liga zwar durchaus Sinn ergeben, allerdings nicht zum FC Bayern, wo Kane vor ihm in den meisten Spielen als Platzhirsch gesetzt sein wird und auch die anderen Offensivpositionen mit überaus großer Konkurrenz besetzt sind.

Für die Bayern wiederum würde sich diesbezüglich ebenfalls die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines intensiven Transferpokers stellen. Brügge dürfte für Tresoldi, der bis dato in 75 Spielen bei 37 Toren und zehn Vorlagen steht, kaum zum Schnäppchenpreis abgeben. tz und Münchner Merkur berichten von einer Ablöseforderung zwischen 40 und 50 Millionen Euro.

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Ein Abgang schon im Winter sei laut der belgischen Tageszeitung Het Nieuwsblad ohnehin völlig ausgeschlossen. Tresoldi sei zum Jahreswechsel "unverkäuflich" und es sei außerdem "völlig irrelevant", wie viele und welche großen Angebote für den Deutsch-Italiener einflattern. Im Sommer könnte die Sache dann aber wieder ganz anders aussehen.

Italien oder Deutschland: Für welche Nationalmannschaft spielt Tresoldi?

Für Tresoldi dürften dies dann ohnehin turbulente Monate werden. Der 22-Jährige, der erst im Juli 2025 von Hannover 96 für kolportierte 7,5 Millionen Euro nach Brügge gewechselt war, will zunächst mit der deutschen U21-Nationalmannschaft nach dem EM-Titel in Serbien und Albanien greifen. Dann dürfte neben einer Zukunftsentscheidung auf Klubebene auch die für eine Nationalmannschaft anstehen.

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Tresoldi wurde in Cagliari geboren, ehe er im Teenager-Alter mit seinen Eltern aus beruflichen Gründen nach Deutschland kam. Nicht nur ist er somit spielberechtigt für Italien und Deutschland, sondern kann künftig auch noch für Argentinien auflaufen, weil dies das Heimatland seiner Mutter ist. Vieles spricht allerdings für einen Zweikampf zwischen dem DFB und dem italienischen Verband um die zukünftigen Dienste Tresoldis.

Diesbezüglich bestätigte Nationaltrainer Roberto Mancini erst kürzlich, dass sowohl er, als auch der Technische Direktor Claudio Ranieri intensiv um Tresoldi buhlen. "Ich habe mit Tresoldi gesprochen, und auch Ranieri hat mit ihm gesprochen", sagte Mancini und führte aus: "Ich denke, er muss den Wunsch verspüren, für Italien zu spielen. Er wurde in Italien geboren, genau wie sein Vater, der mit der U21 Europameister wurde. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass er sich für die Azzurri entscheidet." Mancini schob hinterher: "Er weiß, dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann."

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Auch Bundestrainer Jürgen Klopp suchte schon mehrfach das Gespräch mit Tresoldi, der zuletzt eine Entscheidung aufschob. "Mein Herz ist ein bisschen 50:50 Italien und Deutschland", sagte der Stürmer im September. Bis zur U21-EM im Sommer 2027 möchte Tresoldi weiterhin für die DFB-Auswahl auflaufen, erst danach soll der endgültige Entschluss fallen.