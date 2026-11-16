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UEFA Nations League B
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Sitterstadion
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Schweiz vs. Schottland heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

In der UEFA Nations League B spielt Schweiz gegen Schottland. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Schweiz vs. Schottland: Anstoßzeit

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Sitterstadion

Die Schweiz empfängt Schottland am Montag im Sitterstadion in St. Gallen zum abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League B, Gruppe 1.

Für Murat Yakins Mannschaft ist die Partie ein würdiger Abschluss einer starken Kampagne: Die Nati hat den Aufstieg in die Liga A bereits gesichert und geht als Tabellenführer in das Spiel. Das 0:0 in Slowenien reichte, um die Promotion vorzeitig zu bestätigen.

Yakin hat angekündigt, den Kader zu rotieren und Spielern, die in dieser Länderspielpause wenig Einsatzzeit hatten, eine Chance zu geben. Die Grundstruktur der Mannschaft soll dabei erhalten bleiben.

Für Schottland ist die Lage eine andere. Sébastien Pocognoli reist mit einem Erfolgserlebnis im Rücken nach St. Gallen: Die Schotten bezwangen Nordmazedonien zuletzt 2:1 und wollen diesen Schwung mitnehmen.

Scott McTominay kehrt nach seiner Herzoperation in den Kader zurück – ein wichtiger Impuls für das Mittelfeld. Andy Robertson steht kurz vor einem historischen Meilenstein und könnte seinen 102. Länderspielauftritt absolvieren, womit er den langjährigen Rekord von Kenny Dalglish einstellen würde.

Pocognoli arbeitet zudem an der Kaderplanung für die Zukunft: Der belgische Trainer hat Kontakt zu Doppelstaatlern wie Archie Gray und Hayden Hackney aufgenommen, um sie für Schottland zu gewinnen.

Alle Informationen, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Schweiz und Schottland los?

Die Schweiz kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die Nati blieb zuletzt beim 0:0 in Slowenien ohne Treffer, davor gelangen ihr in vier Spielen zwölf Tore bei nur einem Gegentor – darunter ein 3:0 gegen Schottland und zwei 3:0-Erfolge gegen Nordmazedonien.

Schottland weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Nordmazedonien; zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Slowenien und ein 0:3 gegen die Schweiz. In diesem Zeitraum erzielte Schottland fünf Tore und kassierte sechs.

SUI

SUI - Form

MKD
S0-3
SCO
S0-3
SVN
S2-1
MKD
S3-0
SVN
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
11/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SCO

SCO - Form

SVN
U0-0
SUI
N0-3
MKD
S0-2
SVN
N1-2
MKD
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Schweiz vs. Schottland: Aufstellungen

Schweiz vs Schottland Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Schweiz crest
Schweiz
SUI
Aufstellung
Schottland crest
Schottland
SCO
3-4-1-2
G. KobelG. KobelS. BritschgiS. BritschgiM. AkanjiM. AkanjiN. ElvediN. ElvediR. RodriguezR. RodriguezD. NdoyeD. NdoyeD. ZakariaD. ZakariaM. AebischerM. AebischerR. FreulerR. FreulerF. RiederF. RiederB. EmboloB. EmboloA. GunnA. GunnK. TierneyK. TierneyL. GrahamL. GrahamR. PorteousR. PorteousA. RobertsonA. RobertsonL. FergusonL. FergusonB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakJ. McGinnJ. McGinnB. GilmourB. GilmourC. AdamsC. AdamsS. McTominayS. McTominay
Schottland crest
Schottland
SCO
4-2-3-1
Schweiz

Startelf

Schottland

Trainer

  • M. Yakin
  • Sébastien Pocognoli

Schweiz vs. Schottland: Form

SUI

SUI - Form

MKD
S0-3
SCO
S0-3
SVN
S2-1
MKD
S3-0
SVN
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
11/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SCO

SCO - Form

SVN
U0-0
SUI
N0-3
MKD
S0-2
SVN
N1-2
MKD
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Schweiz vs. Schottland: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SchweizUnentschiedenSchottland
2
1
0
UEFA Nations League B
Schottland badge
Schottland
SCO
0
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
END
Europameisterschaft
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
1
END
Freundschaftsspiele
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
END
7Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Schweiz vs. Schottland: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
SchweizSchweizSUI
5410111+1013
U
S
S
S
S
2
SlowenienSlowenienSVN
522153+28
U
S
N
S
U
3
SchottlandSchottlandSCO
521256-17
S
N
S
N
U
4
NordmazedonienNordmazedonienMKD
5005112-110
N
N
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Play-offs Abstieg

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