Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz RTS 2

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Schweiz vs. Schottland: Anstoßzeit

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Die Schweiz empfängt Schottland am Montag im Sitterstadion in St. Gallen zum abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League B, Gruppe 1.

Für Murat Yakins Mannschaft ist die Partie ein würdiger Abschluss einer starken Kampagne: Die Nati hat den Aufstieg in die Liga A bereits gesichert und geht als Tabellenführer in das Spiel. Das 0:0 in Slowenien reichte, um die Promotion vorzeitig zu bestätigen.

Yakin hat angekündigt, den Kader zu rotieren und Spielern, die in dieser Länderspielpause wenig Einsatzzeit hatten, eine Chance zu geben. Die Grundstruktur der Mannschaft soll dabei erhalten bleiben.

Für Schottland ist die Lage eine andere. Sébastien Pocognoli reist mit einem Erfolgserlebnis im Rücken nach St. Gallen: Die Schotten bezwangen Nordmazedonien zuletzt 2:1 und wollen diesen Schwung mitnehmen.

Scott McTominay kehrt nach seiner Herzoperation in den Kader zurück – ein wichtiger Impuls für das Mittelfeld. Andy Robertson steht kurz vor einem historischen Meilenstein und könnte seinen 102. Länderspielauftritt absolvieren, womit er den langjährigen Rekord von Kenny Dalglish einstellen würde.

Pocognoli arbeitet zudem an der Kaderplanung für die Zukunft: Der belgische Trainer hat Kontakt zu Doppelstaatlern wie Archie Gray und Hayden Hackney aufgenommen, um sie für Schottland zu gewinnen.

Alle Informationen, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Schweiz und Schottland los?

Die Schweiz kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die Nati blieb zuletzt beim 0:0 in Slowenien ohne Treffer, davor gelangen ihr in vier Spielen zwölf Tore bei nur einem Gegentor – darunter ein 3:0 gegen Schottland und zwei 3:0-Erfolge gegen Nordmazedonien.

Schottland weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Nordmazedonien; zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Slowenien und ein 0:3 gegen die Schweiz. In diesem Zeitraum erzielte Schottland fünf Tore und kassierte sechs.

Schweiz vs. Schottland: Aufstellungen

Schweiz vs. Schottland: Form

Schweiz vs. Schottland: Bilanz direkte Duelle

Schweiz vs. Schottland: Die Tabellen