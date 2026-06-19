Schweiz vs Kanada – Vorschau FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B BC Place Vancouver

Das Spiel Schweiz gegen Kanada beginnt am 24. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Wie steht es in WM-Gruppe B?

Die Schweiz startete mit einem 1:1 gegen Katar ins Turnier und spielte dann gegen Bosnien stark auf und gewann 4:1. Der 20-jährige Johan Manzambi erzielte als Einwechselspieler zwei Tore, auch Ruben Vargas traf nach seiner Einwechslung, ebenso wie Kapitän Granit Xhaka.

Mitveranstalter Kanada steht in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 30. Das Team startete mit einem 1:1 gegen Bosnien und gewann danach 6:0 gegen Katar, das nach mehreren Platzverweisen nur noch zu neunt auf dem Platz stand. Alphonso Davies vom FC Bayern München fehlte im Auftaktspiel und saß auch im zweiten Match nur auf der Bank. Beide Teams werden wahrscheinlich um den ersten Platz in Gruppe B kämpfen.

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Voraussichtliche Aufstellung der Schweiz gegen Kanada

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Voraussichtliche Aufstellung Kanadas gegen die Schweiz

Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Schweizer Schlüsselspieler und Trainingsansatz

Der 51-jährige Murat Yakin führt die Schweizer Nationalmannschaft und bringt viel Erfahrung als Clubtrainer in der Schweiz mit. Kapitän Granit Xhaka glänzte in dieser Saison bei Sunderland und sicherte dem Club nach dem Wiederaufstieg den Klassenerhalt in der Premier League. Der frühere Arsenal- und Leverkusen-Profi ist der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft und führte sie überraschend in die Europa League der nächsten Saison. Es ist Xhakas vierte WM-Teilnahme.

Torhüter Yann Sommer und Innenverteidiger Manuel Akanji bilden das Herzstück der Abwehr, während Breel Embolo im Angriff für Unberechenbarkeit sorgt. Die Schweiz hat sich 13 Mal für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert. 2006 erhielt sie die zweifelhafte Ehre, als einzige Mannschaft in der Geschichte eine Weltmeisterschaft zu verlassen, ohne ein Gegentor kassiert zu haben.

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Kanadische Schlüsselspieler und Trainingsansatz

Kanadas Trainer Jesse Marsch, zuletzt bei Leeds United, baut auf Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München, der nach seiner Verletzungspause im Champions-League-Halbfinale gegen PSG im Mai zurückkehrte. Im Mittelfeld läuft Ismael Kone von Sassuolo auf, im Sturm spielt Jonathan David von Juventus Turin.

Die kanadische Nationalmannschaft der Männer hat sich bisher dreimal für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert: 1986, 2022 und 2026. Davies erzielte 2022 gegen Kroatien das erste WM-Tor der Nation. Der 52-jährige Marsch spielte in den 1990er- und 2000er-Jahren 14 Saisons in der MLS und bestritt zwei Länderspiele für die USMNT.

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Schweizer Kader: 26 Spieler

Torhüter: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Verteidiger: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Mittelfeld: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Mailand), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (beide Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Stürmer: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Kanadas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Verteidiger: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough).

Mittelfeld: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Stürmer: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Die Schweiz trainiert Murat Yakin. Bislang meldete der Verband keine Verletzungen oder Sperren, und er nannte noch keine voraussichtliche Startelf. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Mannschaftsnachrichten.

Cheftrainer Jesse Marsch führt Kanada. Wie bei der Schweiz liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und er hat noch keine voraussichtliche Startelf genannt. Aktuelle Informationen folgen vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Schweiz geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Spielen in diese Partie: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte sie am 13. Juni bei der Weltmeisterschaft 1:1 gegen Katar – ein Spiel, das sie dominierte, bevor sie in der 94. Minute ein Eigentor kassierte. Vor dem Turnier spielten sie am 6. Juni 1:1 gegen Australien und besiegten Jordanien am 31. Mai 4:1. Im März endete das Spiel gegen Norwegen 0:0, danach verlor die Schweiz 3:4 gegen Deutschland und zeigte dabei Abwehrschwächen. In diesen fünf Partien erzielte die Schweiz sechs Tore und kassierte sieben.

Kanada reist mit einer ähnlichen Bilanz an: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Das letzte Spiel endete am 12. Juni bei der Weltmeisterschaft 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina. Zuvor spielte Kanada am 5. Juni 1:1 gegen Irland und besiegte am 2. Juni Usbekistan 2:0. Zuvor spielten sie 0:0 gegen Tunesien, danach 2:2 gegen Island. In diesen fünf Partien erzielte Kanada sechs Tore und kassierte vier Gegentore.

Bilanz der direkten Begegnungen

SUI Letztes Spiel CAN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Schweiz 1 - 3 Kanada 1 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Bilanz der direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Nationen ist in den verfügbaren Daten äußerst begrenzt, da bisher nur ein einziges Aufeinandertreffen verzeichnet ist. Diese Begegnung fand am 15. Mai 2002 in einem Freundschaftsspiel statt, bei dem Kanada auswärts in der Schweiz mit 3:1 gewann. Die Partie in Vancouver wird erst das zweite dokumentierte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sein.

Tabelle

In Gruppe B führt die Schweiz vor dem letzten Spieltag, Kanada folgt auf Rang zwei.