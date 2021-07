Schweiz vs. Spanien heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - das EM-Viertelfinale

Das Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien steht an! Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co.

Die EM 2021 geht langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Die acht besten Teams stehen fest, dabei gibt es einige Begegnungen, die es in sich haben. Unter anderem das Viertelfinalduell zwischen der Schweiz und Spanien. Das Duell steigt am 02. Juli um 18 Uhr in der Gazprom Arena zu St. Petersburg.

Es ist wohl die Sensation der aktuell laufenden EM 2021. Die Schweiz hat im Achtelfinale den amtierenden Weltmeister Frankreich rausgekegelt. In einer rassigen Partie, die nach 120 Minuten 3:3 endete, setzte sich die Nati am Ende nicht unverdient mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Ausgerechnet Superstar Kylian Mbappé verschoss den entscheidenden Elfmeter. Der Jubel bei der Schweiz war groß, schließlich steht man nun zum ersten Mal seit 1954 wieder in einem Viertelfinale eines großen Turniers, der Achtelfinalfluch ist gebrochen. Und das ausgerechnet gegen die Equipe Tricolore.

Im Viertelfinale wartet nun die spanische Auswahl. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fand die Furia Roja zuletzt wieder zu ihrer Form zurück. Ähnlich wie bei der Schweiz kam es bei den Spaniern gegen Kroatien zu einem Showdown, den Spanien letztlich ebenfalls in der Verlängerung mit 5:3 für sich entscheiden konnte. Gegen die Schweiz ist die Mannschaft von Trainer Luis Enrique auf dem Papier der Favorit. Sollte die Nati aber ihre Form vom Achtelfinale bestätigen können, wird es eine ausgeglichene Partie.

Schweiz vs. Spanien heute live sehen- das Duell bei der EM 2021 auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - K.O.-Phase/Viertelfinale Begegnung Schweiz vs. Spanien Anpfiff 02. Juli - 18 Uhr Ort Gazprom Arena (St. Petersburg, Russland)

Schweiz vs. Spanien live im TV - wo ist das Spiel im Fernsehen zu verfolgen?

Wie schon bei den letzten Verbandsturnieren haben die öffentlich rechtlichen TV-Sender ARD und das ZDF die Übertragungslizenzen der Partien im Free-TV unter sich aufgeteilt. Außerdem kommt mit dem Pay-TV-Sender MagentaTV von der Telekom ein neuer Anbieter hinzu. 41 der 51 Partien werden im ZDF oder der ARD im Free-TV zu sehen sein. Das Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien ist eines davon, das Duell ist im ZDF verfolgen. Alle Partien der K.O.-Phase der EM 2021 sind im ZDF und der ARD zu sehen .

Schweiz vs. Spanien heute live im Free-TV - die Übertragung im ZDF

Das Viertelfinalduell zwischen der Nati und der Furia Roja wird im ZDF übertragen. Moderator Jochen Breyer führt ab 17:05 Uhr durch den Abend und hat namhafte Experten an seiner Seite. Dies sind der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker und Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach. Als Kommentator wird Oliver Schmidt am Mikrofon zu hören sein.

Schweiz vs. Spanien live bei MagentaTV verfolgen

Neben der Übertragung im ZDF wird auch MagentaTV die Begegnung übertragen. Die EM-Besetzung des Pay-TV-Senders kann sich sehen lassen. Als Moderator konnte die Telekom Johannes B. Kerner an Land ziehen. Als Experten unterstützen Michael Ballack und Fredi Bobic den erfahrenen Moderator.

Am Mikrofon sind unter anderem Wolff Christoph Fuss oder Marco Hagemann zu hören. Wie die ARD, das ZDF und MagentaTV insgesamt personell aufgestellt sind, findet Ihr hier .

Schweiz vs. Spanien im LIVE-STREAM sehen - wer überträgt das hochkarätige Viertelfinale der EM 2021?

Solltet Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen wollen, bieten Euch das ZDF und Magenta die Möglichkeit, das zu tun.

Schweiz vs. Spanien heute als kostenloser LIVE-STREAM beim ZDF

Parallel zur Übertragung im Free-TV wird das Duell zwischen der Schweiz und Spanien auch im Internet als LIVE-STREAM zu verfolgen sein. Über diesen Link gelangt Ihr dorthin. Die Besetzung der Kommentatoren, Moderatoren und Experten ist dieselbe wie in der TV-Übertragung.

Das EM-Viertelfinale Schweiz vs. Spanien als LIVE-STREAM bei MagentaTV

Falls das Angebot von Magenta attraktiver für Euch sein sollte, habt Ihr Möglichkeit, das Viertelfinale zwischen der Nati und Spanien im LIVE-STREAM bei Magenta zu verfolgen. Dafür wird lediglich ein internetfähiges Gerät und ein passendes Abonnement benötigt. Ein Smartphone oder auch ein SmartTV können dafür genutzt werden.

Welche Möglichkeiten es alle gibt, um die Begegnung via LIVE-STREAM verfolgen zu können, erfahrt Ihr hier . Wie beim ZDF ändert sich die Besetzung im Vergleich zur TV-Übertragung nicht.

Schweiz vs. Spanien live - Der LIVE-TICKER zum Achtelfinale der EM 2021

Solltet Ihr verhindert sein und könnt das Viertelfinalduell zwischen der Schweiz und Spanien nicht am Bildschirm verfolgen? Kein Problem, der LIVE-TICKER von Goal schafft Abhilfe. Damit verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine wichtige Szene der Partie. Ihr seid zu jeder Zeit bestens informiert, wie es bei der Partie steht.

Hier geht's zum LIVE-TICKER

Die Highlights der Begegnung Schweiz vs. Spanien auf DAZN

DAZN konnte sich zwar keine Übertragungsrechte an den Partien der EM 2021 sichern. Allerdings stellt die Streamingplattform die Highlights jeder Partie bereits eine Stunde nach dem Abpfiff zur Verfügung.

Um diesen Service nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings kostenpflichtiges Abonnement. Für ein monatliches Abonnement müsstet Ihr 11,99€ zahlen, für ein Jahresabo wären 119,99€ fällig. Ab August 2021 wird DAZN die Preise erhöhen. Ein Monatsabo wird auf 14,99€, ein Jahresabonnement auf 149,99€ angehoben. Dafür bekommt Ihr aber auch deutlich mehr Inhalte geboten.

Noch mehr Übertragungen der Bundesliga und deutlich mehr Partien der Champions League sind bei DAZN zu sehen. Hinzu kommen auch Spiele der NBA und NFL. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat zu testen. Zum kostenlosen Probemonat geht es hier entlang.

Schweiz vs. Spanien live - Die TV-Übertragung, der LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Schweiz vs. Spanien heute LIVE im TV und im LIVE-STREAM - die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung Schweiz:

Sommer - Rodriguez, Elvedi, Akanji - Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo.

Mögliche Aufstellung Spanien:

Simon - Azpilicueta, Torres, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Koke - Torres, Morata, Sarabia.