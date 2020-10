Schweiz gegen Kroatien heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung des Freundschaftsspiels

Vor den nächsten Spielen in der UEFA empfängt die am Mittwoch zu einem Freundschaftsspiel. Für beide Mannschaften geht es in dem Aufeinandertreffen darum, die Abläufe einzustudieren und somit eine gute Basis für die anstehenden Aufgaben zu schaffen. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Kybunpark in St. Gallen.

Ihr möchtet wissen, ob das Duell zwischen der Schweiz und Kroatien heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung des Freundschaftsspiels.

Bevor am Wochenende der dritte Spieltag der UEFA Nations League auf dem Programm steht, messen sich die Schweiz und Kroatien am Mittwoch in einem Freundschaftsspiel. Doch wird die Begegnung auch live und in voller Länge im deutschen Fernsehen zu sehen sein?

Gute Nachrichten: DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert und wird das Duell sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen. Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß geht der Streamingdienst auf Sendung. Euer Kommentator heißt am Abend Tom Kirsten.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch ein DAZN-Abo abschließen. Dieses kostet aktuell 11,99 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,99 Euro monatlich. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr Schweiz gegen Kroatien aber sogar kostenlos sehen.

Alle Neukunden bekommen von DAZN nämlich den ersten Monat geschenkt. Somit könnt Ihr das komplette Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen und anschließend selbst entscheiden, ob Ihr Euer Abonnement verlängern möchtet oder nicht.

Neben zahlreichen Freundschaftsspielen überträgt DAZN auch die , die und die . Doch auch andere nationale Ligen wie die , oder die gehören seit Jahren zum Repertoire des Streamingdienstes.

Doch wie lässt sich die Begegnung zwischen der Schweiz und Kroatien am Mittwoch live verfolgen? Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV oder ein anderes mobiles Endgerät herunterladen. Diese steht Euch sowohl im Google Play-Store als auch im App-Store zur Verfügung.

Zudem lässt sich DAZN auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen. Einmal angemeldet, steht Euch das gesamte Programm des Streamingdienstes zur Verfügung. Hier haben wir nochmals detailliert erklärt, wie Ihr Euch bei DAZN registrieren könnt.

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Kroatien heute nicht live verfolgen, möchtet Euch aber dennoch die besten Szenen im Video ansehen? Dann seid Ihr bei DAZN ebenfalls an der richtigen Adresse, denn beim Streamingdienst könnt Ihr Euch sowohl die Highlights aller Spiele anschauen, als auch die kompletten 90 Minuten nochmals im Re-Live erleben.

