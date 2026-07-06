Schweiz gegen Kolumbien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Schweiz gegen Kolumbien: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde BC Place Vancouver

Anpfiff ist am 7. Juli 2026 um 20:00 Uhr GMT und 16:00 Uhr EST.

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Aufstrebende Teams kämpfen um einen begehrten Platz im Viertelfinale

Im Vancouver Stadium trifft die Schweiz auf Kolumbien. Beide Teams haben im Turnier bisher überzeugt und wollen den nächsten Schritt machen. Murat Yakin führt eine selbstbewusste Schweizer Mannschaft an, die ihren Aufwärtstrend fortsetzen und weit kommen will.

Auf der anderen Seite steht Kolumbien unter Néstor Lorenzo, das in Nordamerika noch ungeschlagen ist und mit klarer Taktik und Effizienz überzeugt. Beide Teams wirken eher stabil als explosiv, doch der Sieger in Vancouver steht als einer der letzten Acht fest.

Wie das A-Team und "Los Cafeteros" hierherkamen

Die Schweiz erholte sich schnell von einem 1:1 gegen Katar am ersten Spieltag. Yakins Schützlinge fanden schnell zu ihrem Spiel, besiegten Bosnien und Herzegowina 4:1 und setzten sich 2:1 gegen Mitgastgeber Kanada durch, um Platz eins in Gruppe B zu holen. Diese Form nahmen sie direkt mit in die K.o.-Phase und sicherten sich mit einem 2:0-Erfolg über Algerien im Sechzehntelfinale ihren Platz unter den letzten 16.

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Kolumbien verlässt sich auf eine starke Abwehr und ist noch ungeschlagen. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Usbekistan gewann das Team 1:0 gegen die DR Kongo und spielte 0:0 gegen Portugal, womit es sich den ersten Platz in Gruppe K sicherte. In der Runde der letzten 32 setzte sich Lorenzos Mannschaft 1:0 gegen Ghana durch.

Schwere Verletzungen und Probleme im Mittelfeld beeinflussen die Aufstellung

Die taktische Vorbereitung auf diese Begegnung bestimmen gegensätzliche Kadernachrichten. Kolumbien verlor den erfahrenen Stürmer Jhon Córdoba, der wegen einer schweren Oberschenkelzerrung gegen Ghana ausschied und nicht mehr ins Turnier zurückkehrt. Luis Suárez, Angreifer von Sporting CP, der im vorherigen Spiel als Einwechselspieler die Vorlage zum Siegtreffer gab, rückt nun in die Spitze.

Die Schweiz hat leichte Bedenken zur Einsatzbereitschaft von Mittelfeldspieler Michel Aebischer, der nach einer Muskelverletzung ein individuelles Trainingsprogramm absolviert. Sollte er nicht von Beginn an spielen können, setzt Yakin auf das Mittelfeldduo Granit Xhaka und Remo Freuler, um die zentralen Räume hinter dem Angreifer Johan Manzambi zu kontrollieren.

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Isolationsfallen auf den Flügeln gegen starre zentrale Blöcke entscheiden über den Spielverlauf

Der Plan setzt auf Kontrolle und Flügel. Kolumbien baut auf seinen Hauptangriff: die Laufwege und das Tempo im 1-gegen-1 von Luis Díaz auf links ziehen die Schweizer Abwehr auseinander und öffnen Räume für nachrückende Mittelfeldspieler.

Die Schweiz will den Angriff erst bremsen und dann selbst kontern. Sie hält die Reihen kompakt, schiebt den Ball über Manzambi nach vorn und sucht Embolo.

Eingespielte Strukturen vor der Bewährungsprobe

Die Schweiz steht vor einer großen Bewährungsprobe gegen eine geschlossene kolumbianische Mannschaft, die in drei Spielen hintereinander ohne Gegentor blieb und im gesamten Turnier erst einmal traf.

Kolumbien muss den Ausfall seines wichtigsten Kopfballspielers im Sturm kompensieren und sicherstellen, dass die Einwechslung von Suárez die Offensivtiefe bewahrt, ohne die Deckungsaufgaben zu beeinträchtigen, die erforderlich sind, um die Schweizer Mannschaft daran zu hindern, aus verschiedenen Positionen heraus ungehindert Tore zu erzielen.

Voraussichtliche Aufstellung der Schweiz gegen Kolumbien

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Voraussichtliche Aufstellung Kolumbiens gegen die Schweiz

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodríguez, Suárez, Díaz

Schlüsselstatistiken Schweiz – Kolumbien

Die Schweiz und Kolumbien trafen einmal bei einer FIFA-Weltmeisterschaft aufeinander: 1994 gewann Kolumbien in der Gruppenphase 2:0. Insgesamt gewann Kolumbien zwei der vier Spiele (ein Unentschieden, eine Niederlage), zuletzt 3:1 im Freundschaftsspiel in Miami im März 2007.

Die Schweiz hat nur eines ihrer neun WM-Spiele gegen südamerikanische Teams gewonnen (zwei Remis, sechs Niederlagen). Der 2:1-Erfolg gegen Ecuador datiert aus der Gruppenphase 2014.

Sowohl die Schweiz als auch Kolumbien wollen ins Viertelfinale und damit ihr bestes WM-Ergebnis einstellen. Die Schweiz stand 1934, 1938 und 1954 in dieser Runde, Kolumbien 2014 einmal.

Der Schweizer Breel Embolo hat nun vier WM-Tore erzielt. Nur Sepp Hügi (sechs) und Xherdan Shaqiri (fünf) trafen öfter.

Kolumbiens einziges WM-K.o.-Spiel gegen eine europäische Mannschaft war das Achtelfinale 2018 gegen England, als die Südamerikaner nach einem 1:1 im Elfmeterschießen ausschieden.

Kolumbien hat eines seiner drei Achtelfinals gewonnen: 2014 besiegte das Team Uruguay 2:0.

Kolumbien spielte in sieben der letzten sieben WM-Spiele fünfmal zu null. Seit drei Partien bleibt das Team ohne Gegentor.

26-köpfiger Kader der Schweiz

Torhüter: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Verteidiger: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Mittelfeld: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Stürmer: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

26-köpfiger Kader Kolumbiens

Torhüter: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Verteidiger: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Mittelfeld: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Stürmer: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo "Cucho" Hernández, Luis Suárez

Mannschaftsnachrichten & Kader

Die Schweizer stehen unter der Leitung von Trainer Murat Yakin. Vor diesem Spiel gibt es noch keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren, und eine voraussichtliche Aufstellung liegt ebenfalls noch nicht vor. Aktuelle Infos folgen kurz vor Anpfiff.

Auch für den kolumbianischen Nationaltrainer Nestor Lorenzo liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Vor dem Achtelfinalspiel gab er noch keine voraussichtliche Startelf bekannt. Weitere Aktualisierungen zum Kader werden im Vorfeld des Spiels erwartet.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Schweiz weist in den vergangenen fünf Partien eine Bilanz von S-S-S-U-U auf. Zuletzt besiegte sie am 3. Juli im Sechzehntelfinale Algerien 2:0 und blieb damit im Turnier weiter ungeschlagen. Zuvor besiegte sie Kanada 2:1 und Bosnien und Herzegowina 4:1; die einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 gegen Katar und beim 1:1 im Test gegen Australien. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer, wobei der 4:1-Erfolg gegen Bosnien als ihre stärkste Leistung gilt.

Die letzten fünf Ergebnisse Kolumbiens lauten S-S-S-S-U. Ihr jüngster Einsatz war ein 1:0-Sieg gegen Ghana am 4. Juli im Achtelfinale, den Jhon Arias mit seinem Treffer sicherte. Zuvor besiegte Kolumbien in der Gruppenphase die Demokratische Republik Kongo 1:0 und Kanada 2:1. Den Turnierauftakt machte ein 2:0 gegen Algerien. Die einzigen Punktverluste resultierten aus dem 1:1 gegen Katar. In diesen fünf Spielen erzielte Kolumbien acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Mannschaft erreicht mit vier Siegen in Folge das Achtelfinale.

Bilanz der bisherigen Begegnungen

SUI Letztes Spiel COL 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Kolumbien 3 - 1 Schweiz 1 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige bisher dokumentierte Duell beider Teams war ein Testspiel am 25. März 2007, das Kolumbien 3:1 gewann. Diese Partie bildet die gesamte Bilanz.

Tabellenstand

Die Schweiz belegte in Gruppe B den ersten Platz, während Kolumbien Gruppe K anführte. Beide Teams ziehen als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.