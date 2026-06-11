Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B Los Angeles Stadium

Das Spiel Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina beginnt am 18. Juni 2026 um 19:00 Uhr GMT und 15:00 Uhr EST.

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Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina: Hintergrund

Das Duell in Südkalifornien ist wichtig, weil beide Teams in der ausgeglichenen Gruppe B ihre Chancen auf die K.o.-Runde unterstreichen wollen. Das Spiel am zweiten Spieltag wird von den körperlichen Belastungen und dem psychologischen Momentum der Auftaktspiele geprägt sein. Nach den ersten Anpassungen reisen beide Teams an die Küste, wissen aber, dass kaum Spielraum für Fehler bleibt und klare Taktik nötig ist.

Der langjährige Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin schafft ein stabiles, ruhiges Umfeld, das den Turnierrhythmus mit hohem Einsatz meistern will. Er setzt auf einen erfahrenen Kern, der das Mittelfeld kontrolliert und Druck absorbiert. Gegenüber steht eine widerstandsfähige, emotional aufgeladene Mannschaft aus Bosnien und Herzegowina unter der Leitung von Sergej Barbarez. Nach dem Playoff-Erfolg gegen Italien setzt das Team auf eine stabile Abwehr und auf mentalen Schwung. Im spektakulären SoFi Stadium von Los Angeles könnte schon eine kleine taktische Idee über den weiteren Verlauf der Gruppe entscheiden.

Mit jedem Spiel wird klarer, wie die Gruppe liegt, daher darf sich hinten niemand einen Fehler erlauben. Die Schweiz will ihre Rolle als Gruppenfavorit bestätigen und setzt auf Ballbesitz, Turniererfahrung und das Tempo ihrer Stars, um den Gegner früh zu belasten. Bosnien und Herzegowina will zeigen, dass der starke Qualifikationslauf kein Zufall war. Die Mannschaft setzt auf kompakte Abwehr und schnelle Gegenstöße, um jeden Fehler im Zentrum zu bestrafen. Beide Teams bereiten sich in Inglewood vor. Das Ziel ist klar: sicher aus Gruppe B kommen. Deshalb werden Rotation, Kommunikation im Mittelfeld und Präzision im letzten Drittel über den wichtigen Sieg entscheiden.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Schweiz: Makellose Beherrschung der Gruppenphase

Die Rossocrociati sicherten sich ihren Platz im Turnier durch taktische Disziplin und dominierten die UEFA-Gruppe B. Statt auf die Unvorhersehbarkeit der K.o.-Playoffs zu setzen, spielten sie ein hohes Tempo und holten als ungeschlagener Gruppensieger das direkte Ticket nach Nordamerika.

Der Grundstein für die erfolgreiche Kontinental-Qualifikation war ein ausgewogenes taktisches Konzept, das sich als explosiv und strukturell sicher erwies. Unter der Leitung von Murat Yakin besiegte die Schweiz ihre regionalen Gegner von Beginn an und holte vier Siege sowie zwei Unentschieden, während sie im gesamten Qualifikationszyklus nur zwei Gegentore zuließ. In den direkten Duellen gegen Schweden setzten sie ein klares Zeichen: Erst gewannen sie 2:0 in Solna, dann 4:1 in Genf. Mit 14 Punkten holten sie Platz eins und zogen ohne Stress ins Finale ein, wodurch sie ihre Taktik für die Endrunde feinabstimmen konnten.

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Bosnien und Herzegowinas dramatischer Play-off-Triumph

Während die Schweizer auf klare Ordnung setzten, um souverän durch ihre Gruppe zu kommen, sicherten sich die „Zmajevi“ ihr Ticket nach Kalifornien mit einer Kampagne, die in die Geschichte eingehen wird. Nach dem zweiten Platz in einer starken Qualifikationsgruppe meisterte das Team die Hochdruck-Situation der UEFA-Playoffs mit mentaler Stärke und kalter Effizienz.

Im Halbfinale der Playoffs gastierte das Team von Sergej Barbarez in Wales. In der Schlussphase glich Edin Džeko aus und erzwang das Elfmeterschießen, das die Drachen cool gewannen. Im Path-A-Finale gegen Italien agierte Bosnien erneut als Außenseiter. Nach einer intensiven Defensivphase erzielte Haris Tabaković in der Schlussphase den dramatischen Ausgleichstreffer, der die Azzurri ausbremste, bevor der junge Eigengewächs Esmir Bajraktarević antrat und den entscheidenden Elfmeter verwandelte. Mit diesen beiden aufeinanderfolgenden Sensationssiegen hat diese eingeschweißte Generation das fußballerische Erbe ihres Landes auf wunderschöne Weise neu geschrieben und sich die historische zweite Teilnahme an der Weltmeisterschaft gesichert.

Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina: Aufstellungen

Schweiz – Aufstellung

Die Rossocrociati bereiten sich in Südkalifornien vor und können auf einen erfahrenen, stabilen 26-Mann-Kader setzen. Unter der ruhigen Führung von Trainer Murat Yakin agiert die Mannschaft sehr flexibel, was eine entspannte und selbstbewusste Stimmung fördert. Ihr größter Trumpf ist die körperliche Frische des erfahrenen Kerns, wodurch die ausgewogene, ballbesitzorientierte Spielweise sicher funktioniert.

Der Torhüter von Inter Mailand, Yann Sommer, bleibt der Anker zwischen den Pfosten; eine Innenverteidigung mit Manuel Akanji und Nico Elvedi schützt ihn. Im Mittelfeld bilden Kapitän Granit Xhaka und Remo Freuler einen disziplinierten Wall, der das Tempo kontrolliert. In den kreativen Räumen hinter der Sturmreihe zieht Ruben Vargas die Fäden, während Offensivkräfte wie Dan Ndoye und Breel Embolo Yakin physische Vielfalt und taktische Flexibilität bieten, um Abwehrreihen zu knacken.

Bosnien und Herzegowina: Die Mannschaftsaufstellung der „Drachen“

Die Zmajevi kamen voller Euphorie an der Westküste an, nachdem sie in den europäischen Play-offs eine atemberaubende Reise hinter sich hatten, auf der sie einen Favoriten nach dem anderen besiegten. Cheftrainer Sergej Barbarez hat einen geschlossenen, widerstandsfähigen 26-Mann-Kader zusammengestellt, der eine gute Balance zwischen erfahrenen Ikonen und jugendlichem Elan zeigt. Trotz des Drucks in der Gruppenphase bleibt Barbarez’ organisiertes, straffes Konzept synchron und fokussiert.

Alle Blicke richten sich auf den legendären Kapitän und Rekordtorschützen Edin Džeko, der fit ist und die Spitze anführt. Er soll mit dem körperlich starken Ermedin Demirović ein gefährliches Sturmduo bilden, während der junge Flügelspieler Esmir Bajraktarević auf der Außenbahn für kreative Impulse sorgt. Im Mittelfeld soll Benjamin Tahirović Pässe abfangen und so den Abwehrkern schützen, den Ermin Bičakčić und Sead Kolašinac vor Torhüter Nikola Vasilj führen.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Murat Yakin (Schweiz)

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Als kluger, berechnender Taktiker mit systemischer Gelassenheit hat Murat Yakin für die Schweizer Nationalmannschaft eine Ära der Beständigkeit und Turnierresilienz etabliert. Der in Basel geborene Stratege übernahm das Team und steuerte die Rossocrociati mehrfach durch dichte kontinentale Qualifikationszyklen. Er baut kompakte, anpassungsfähige Turnierteams, die auch unter extremem Druck standhalten.

Taktisch setzt Yakin auf ein organisiertes, ballbesitzorientiertes System, das Kontrolle über Raum und Abwehr synchronisiert. Er wählt oft ein flexibles 3-4-2-1 oder ein klassisches 4-3-3 und stützt sich dabei auf ein erfahrenes, technisch starkes Mittelfeld, um das Tempo des Spiels zu bestimmen. Er gerät selten in Panik und verzichtet auf reine Schönspielerei. Sein System soll die Passwege des Gegners im Mittelfeld schließen, bevor der Ball kontrolliert in Überzahl auf die Flügel kommt. In Los Angeles muss er dafür sorgen, dass sein Team nicht in langsamen, sterilen Ballbesitz verfällt, sondern den Ball mit vertikaler Dringlichkeit bewegt, um eine tief stehende, körperliche Abwehr zu knacken.

Sergej Barbarez (Bosnien und Herzegowina)

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Als legendärer ehemaliger Kapitän verkörpert Sergej Barbarez den kämpferischen Geist und die Leidenschaft des bosnischen Fußballs. Er gab dem Team, das sich über die Play-offs einen Platz in der Fußballgeschichte sicherte, emotionale Energie. Barbarez betrat erst spät die internationale Trainerszene, führte die Zmajevi jedoch sofort auf die große Bühne und schuf in der Kabine eine Brüderlichkeit in Belagerungsmentalität, indem er alte Schule Motivation mit klaren Strukturübungen verbindet.

Barbarez setzt konsequent auf ein kompromissloses, äußerst kompaktes Defensivkonzept und stellt seine Mannschaft bei Ballverlust typischerweise in einer robusten 5-3-2- oder einer starren 4-4-2-Formation mit tiefem Block auf. Sein taktisches Konzept konzentriert sich darauf, den Ballbesitz den favorisierten Gegnern zu überlassen, den Strafraum zu schließen und den Gegner dazu zu verleiten, viele Spieler nach vorne zu schicken. Gelingt ein sauberer Ballgewinn, fordert Barbarez einen sofortigen vertikalen Vorstoß und nutzt die Kopfballstärke seiner Stürmer als Sprungbrett für nachrückende Spieler. Im zweiten Gruppenspiel will er die kreativen Mittelfeldspieler der Schweiz ausschalten, die Abwehrreihe mit fünf Spielern kompakt halten und im Konter zuschlagen, um den europäischen Favoriten zu frustrieren.

26-Mann-WM-Kader

Schweizer WM-Kader

Torhüter: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Verteidiger: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Mittelfeldspieler: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Stürmer: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

WM-Kader von Bosnien und Herzegowina

Torhüter: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Verteidiger: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik

Mittelfeld: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Stürmer: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko

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Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina: Die wichtigsten Duelle

Breel Embolo gegen Sead Kolašinac: Dieser Duell steht für körperliche Robustheit im letzten Drittel. Embolo ist der kraftvolle Dreh- und Angelpunkt der Schweiz, er startet explosiv in die Räume, baut das Spiel auf und kämpft in der Luft. Kolašinac steht direkt in der Schusslinie. Der erfahrene bosnische Verteidiger setzt auf Oberkörperkraft, aggressives Zweikampfverhalten und gute Positionierung im Strafraum, um Embolo den Drehraum zu nehmen und den Schweizer Angriff zu stoppen.

Esmir Bajraktarević gegen die kompakte Schweizer Mittelfeldreihe: Bajraktarević geht als kreativer Impulsgeber der Zmajevi ins Turnier. Er überzeugt mit schneller Beschleunigung, unberechenbarem Dribbling und der Fähigkeit, von den Außenbahnen nach innen zu ziehen, um Umschaltphasen einzuleiten. Sobald der Ballbesitz wechselt, sucht er sofort freie Räume. Davor steht jedoch ein präzise abgestimmtes, diszipliniertes Schweizer Mittelfeld, das Granit Xhaka und Remo Freuler mit Ruhe führen. Kann Bajraktarevićs individueller Elan die dichte, erfahrene Zentrale knacken, die Passwege früh schließt?

Denis Zakaria vs. Amir Hadžiahmetović: Das taktische Duell im Zentrum des Spiels. Hadžiahmetović arbeitet als Abwehrschirm und Motor für Bosnien und Herzegowina. Er agiert diszipliniert in der Position, holt Bälle schnell zurück und läuft viel, um seine Abwehr zu schützen. Zakaria soll diese Schutzlinie durchbrechen und das Tempo der Rossocrociati nach vorn treiben. Er nutzt seine langen Schritte, seine unter Druck sichere Ballführung und späte vertikale Vorstöße in den Strafraum, um Hadžiahmetović aus der Position zu locken und die Abwehr zu gefährden.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Murat Yakin trainiert die Schweiz. Derzeit sind keine Verletzungen oder Sperren bekannt, und noch hat der Trainer keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Bosnien und Herzegowina führt Sergej Barbarez. Wie bei der Schweiz liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und noch keine voraussichtliche Startelf steht. Neue Infos folgen näher am Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Schweiz geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das letzte Spiel endete am 6. Juni mit 1:1 gegen Australien, das beste Ergebnis war ein 4:1 gegen Jordanien am 31. Mai. Im März verlor die Mannschaft 3:4 gegen Deutschland; dieses Spiel zeigte Abwehrschwächen. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bosnien und Herzegowina hat in den letzten fünf Spielen viermal nicht gewonnen und dabei einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das letzte Ergebnis war ein 1:1-Unentschieden gegen Panama am 6. Juni. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang im März in der WM-Qualifikation gegen Italien – ein 1:1-Unentschieden, das im Gesamtergebnis als Sieg zählte – und auf derselben Grundlage besiegten sie auch Wales mit 1:1. In diesen fünf Spielen erzielte Bosnien vier Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

SUI Letztes Spiel BIH 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Schweiz 0 - 2 Bosnien und Herzegowina 0 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die Bilanz der direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Teams ist wegen fehlender Daten begrenzt, denn bisher gab es nur ein Aufeinandertreffen. Die Schweiz empfing Bosnien und Herzegowina im März 2016 zu einem Freundschaftsspiel, das Bosnien mit 2:0 gewann. Damit ist die Partie in der WM-Gruppenphase erst das zweite Pflicht- oder Freundschaftsspiel zwischen den beiden Nationen in der jüngeren Geschichte.

Tabelle

In Gruppe B der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 führt Bosnien und Herzegowina die Tabelle an, die Schweiz liegt auf Platz vier.