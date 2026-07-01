Schweiz gegen Algerien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde BC Place Vancouver

Die Partie Schweiz gegen Algerien startet am 3. Juli 2026 um 23:00 Uhr EST und in den frühen Morgenstunden des 4. Juli um 04:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das WM-Spiel der Runde der letzten 32 zwischen der Schweiz und Algerien

Die Schweiz will Algeriens Traum vom zweiten Achtelfinal-Einzug beenden, wenn beide Teams in Vancouver aufeinandertreffen.

Die Schweizer arbeiteten ruhig und effektiv, sammelten sieben Punkte und belegten Platz eins in Gruppe B. Algerien erreichte nach einem 3:3 gegen Österreich am letzten Spieltag Rang drei in Gruppe J. Der Sieger spielt im Achtelfinale gegen Ghana oder Kolumbien.

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So haben sich die Schweiz und Algerien bisher geschlagen

Für beide Teams ist das eine Chance. Der Sieger könnte ins Viertelfinale einziehen, weil er erst in dieser Runde auf eine Mannschaft aus den Top 10 der FIFA-Rangliste treffen würde. Zuerst müssen jedoch beide in Vancouver ihre Aufgabe lösen.

Die Schweiz spielte in einer Gruppe mit dem Mitgastgeber Kanada und besiegte ihn im letzten Gruppenspiel klar. Unter Murat Yakin ist die Schweiz seit neun Partien ungeschlagen; die einzige Pleite der letzten zehn Pflichtspiele war ein 2:3 gegen den EM-Sieger von 2024, Spanien.

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Algeriens 3:3 gegen Österreich galt als Formsache, wurde aber zu einem der dramatischsten Spiele des Turniers. Unter Vladimic Petkovic verlor Algerien nur eines der letzten sieben Spiele: in der Gruppenphase gegen Argentinien.

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Xhaka und Mahrez sind die "Golden Oldies"

Die erfahrenen Kapitäne Granit Xhaka und Riyad Mahrez stehen kurz vor dem Ende ihrer Karrieren, bleiben aber entscheidend für die Hoffnungen ihrer Länder. Xhaka, aktuell bei Sunderland unter Vertrag, verhandelt laut Berichten mit Chelsea über einen Wechsel im Sommer. Der 35-jährige Mahrez ist zwei Jahre älter, bleibt aber ein wichtiges Rädchen im Getriebe der "Desert Foxes", da der Einsatz von Mohamed El Amine Amoura für dieses Duell fraglich ist. Mahrez fand rechtzeitig zu seiner Torform zurück und erzielte einen Doppelpack gegen die Österreicher, wobei Houssem Aouar beide Treffer aus einer neuen, tieferen Mittelfeldposition heraus vorbereitete.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Schweiz (4-2-3-1)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Algerien (4-2-3-1)

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

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Wichtige Statistiken & gefährliche Spieler

Die Schweiz kassierte in nur einem ihrer letzten 14 Spiele in allen Wettbewerben mehr als ein Gegentor.

In der Gruppenphase blieben beide Teams ohne Zu-Null-Spiel.

Es ist das dritte Duell der Teams. Algerien verlor im November 1983 2:1 und im Mai 1986 2:0 in Freundschaftsspielen.

Der 26-köpfige Kader der Schweiz

Torhüter: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Verteidiger: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Mittelfeld: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Mailand), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (beide Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Stürmer: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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Algeriens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Verteidiger: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Espérance)

Mittelfeld: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nizza), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Stürmer: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Die Schweizer Mannschaft trainiert Murat Yakin. Vor dem Spiel gab es keine Bestätigung für Verletzungen oder Sperren, und die voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor Anpfiff.

Algerien trainiert Vladimir Petkovic. Verletzungen oder Sperren sind nicht bestätigt. Wir ergänzen Updates vor dem Achtelfinale, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Schweiz gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte zweimal remis und verlor kein Spiel. Zuletzt siegte sie am 24. Juni 2:1 gegen Kanada; Ruben Vargas und Johan Manzambi trafen. Zuvor besiegten sie am 18. Juni Bosnien und Herzegowina 4:1. Ihre einzigen Punktverluste waren das 1:1 gegen Katar und das 1:1 gegen Australien in einem Test vor dem Turnier. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Für die jüngsten Begegnungen zwischen der Schweiz und Algerien liegen keine Daten zur direkten Bilanz vor. Diese Partie im Achtelfinale im BC Place in Vancouver stellt den aktuellsten Datensatz in der Geschichte der Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften dar.

Tabelle

Die Schweiz gewann Gruppe B. Algerien belegte Platz drei in Gruppe J.