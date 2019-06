Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. England live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Nations League (Spiel um Platz 3)

Die beiden Verlierer des Halbfinals in der Nations League treffen im Spiel um Platz 3 aufeinander. Goal verrät, wo Schweiz vs. England live läuft.

Es ist das, wie bei jeder Weltmeisterschaft, undankbare Spiel um Platz 3: In der treffen die und aufeinander. Das Spiel findet in Guimaraes statt und wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Beide Mannschaften mussten im Halbfinale bittere Niederlagen hinnehmen. Die Eidgenossen schlugen sich gegen wacker, doch Cristiano Ronaldo schnürte in der Schlussphase einen Doppelpack und entschied das Duell 3:1 zu den Gunsten des amtierenden Europameisters.

Die Engländer führten gegen Holland lange mit 1:0, am Ende war nach 120 Minuten ebenfalls ein 1:3 auf der Anzeigetafel zu erkennen. Dabei schenkten die Three Lions dem Gegner alle drei Gegentreffer.

In diesem Artikel erklärt Euch Goal, wie Ihr das Spiel um Platz 3 zwischen der Schweiz und England live verfolgen könnt. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und zum LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. England live im TV? Die Nations League sehen

Es ist zwar nicht mehr die große Anspannung, als wie wenn es um das Finale der Nations League geht, dennoch wollen beide Nationen diesen Wettbewerb versöhnlich beenden. Wir geben Euch in den kommenden Zeilen einen Überblick über die Live-Übertragung von Schweiz vs. England.

Zeigt / überträgt das Free-TV Schweiz vs. England live?

Wir müssen alle Fans von der Schweiz und von den Three Lions leider enttäuschen: Das Spiel um Platz 3 wird am Sonntagnachmittag leider nicht live im TV gezeigt, weil keiner der deutschen TV-Sender die Rechte an der Nations League besitzt.

Das Free-TV war im laufenden Wettbewerb nur live mit von der Partie, wenn die deutsche Nationalmannschaft auf dem Rasen stand. Für das DFB-Team war jedoch in der Gruppenphase Schluss.

Zeigt / überträgt Sky Schweiz vs. England im Spiel um Platz 3 der Nations League?

Sky ist ebenfalls nicht live vor Ort, wenn die Nations League mit ihren letzten beiden Spielen der Saison aufwartet. Das liegt daran, dass der Unterföhringer Sender keine Rechte an dem Wettbewerb hält. Stattdessen hat Sky die , , den , die Premier League und auch Spiele der im Angebot. Die UEFA Nations League ist in ihrem Paket allerdings nicht mit inbegriffen.

Zusammengefasst bedeutet das: Weder Sky noch das Free-TV zeigen / übertragen Schweiz vs. England. Wir erklären Euch dennoch eine Möglichkeit, die Partie am TV live verfolgen zu können, wie Ihr im nächsten Abschnitt erfahrt.

DAZN zeigt / überträgt Schweiz vs. England im LIVE-STREAM - So seht Ihr die Nations League

Die allererste Alternative zur fehlenden TV-Übertragung zu Schweiz vs. England ist ein LIVE-STREAM. So einen offeriert der Ismaninger Streamingkanal DAZN am Sonntagnachmittag. Dort läuft das Spiel live und in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN, weil der Sender der einzige ist, der die Rechte dafür besitzt.

Der Kommentator für die Partie steht bereits fest: Mario Rieker wird die Begegnung für alle Fans begleiten.

Wollt Ihr Euch am Sonntag ganz bequem auf der Couch ausruhen und nebenbei Fußball live im TV anschauen, dann könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN auf Euren TV-Bildschirm bringen. Das funktioniert, indem Ihr die DAZN-App auf Eurem TV-Gerät installiert.

Die essenzielle Voraussetzung für das Streamen der Begegnung ist, dass Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst abschließt.

Skill of the Day

Not many people find a tunnel between De Ligt's legs! @Sanchooo10 @HisenseSports | #NationsLeague pic.twitter.com/6AC2njt3Fn — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 6. Juni 2019

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. England? Die DAZN-App

Die App der Streaming-Plattform gibt es kostenlos im Google Play Store und App Store , mit der Ihr Euch an Eurem Smartphone oder Tablet einloggen könnt. Über den Link www.dazn.com könnt Ihr auf jedem PC oder MacBook auf die LIVE-STREAM-Welt von DAZN zugreifen. Auf dem Smart-TV gibt es die App ebenfalls, genauso wie auf der Playstation oder dem Amazon Fire TV Stick kostenfrei zum Download.

Mit dem Probemonat von DAZN habt Ihr die Möglichkeit, dass Ihr die Partie Schweiz vs. England kostenlos anschaut. Das geht ganz einfach, indem Ihr dem Link folgt und Euch beim Streamingdienst registriert.

Wer nach den 30 Testtagen dabeibleiben will, zahlt nach dem Gratismonat nur 9,99 Euro monatlich . Eine Übersicht über die möglichen Zahlungsmethoden von DAZN gibt es hier . Zur Info: Mit PayPal kann man mittlerweile auch zahlen.

Schweiz vs. England live verpasst? DAZN zeigt / überträgt auch das Re-Live und die Highlights

Wer am Sonntagnachmittag unterwegs ist und deswegen den LIVE-STREAM zu Schweiz vs. England nicht öffnen kann, der kann beruhigt sein. Die besten Szenen des Spiels um Platz 3 der Nations League gibt es schon kurz nach Abpfiff in einem Highlight-Clip zusammengefasst.

Diese könnt Ihr ebenfalls mit einem Abonnement von DAZN sehen wie die vollen 90 Minuten, die im Re-Live einsehbar sind.

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. England am Sonntag live? Die Übertragungen im Überblick