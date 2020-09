Schweiz vs. Deutschland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Nations League

Am 2. Spieltag der Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Schweiz. Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt's hier.

Nach dem 1:1 gegen steht für gleich das zweite Spiel der UEFA auf dem Programm. Heute Abend (Sonntag) geht es um 20.45 Uhr in Basel gegen die .

Die Schweiz begann die Nations-League-Saison mit einer Niederlage. Beim 1:2 gegen die gab man vor allem in der Defensive keine gute Figur ab. Und auch Keeper Yann Sommer war beim ersten Gegentor sicherlich ein Faktor, wie er auch selbst einsichtig zugab. "Von 100 solchen Schüssen halte ich 95", sagte der 31-Jährige am Donnerstag nach der 1:2-Niederlage in Lwiw. Gegen das DFB-Team will er seine Sache nun besser machen.

Lange Zeit führte das Team von Joachim Löw gegen Spanien mit 1:0, weil Timo Werner den DFB in Führung geschossen hatte. Dann aber kassierten Kroos, Sane und Co. in Minute 96 den Ausgleich und mussten somit mit einem Remis leben. Gewinnt man heute Abend in der Schweiz, dann wird dennoch von einer gelungenen Länderspielpause die Rede sein.

Schweiz vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung der UEFA Nations League an diesem Sonntagabend. Und: Die Aufstellung des DFB und der Schweiz gibt es natürlich auch in diesem Artikel.

Schweiz vs. Deutschland heute live: Die Nations League auf einen Blick

Duell Schweiz - Deutschland Datum 06. September 2020 | 20.45 Uhr Ort St. Jakob-Park, Basel Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Schweiz vs. Deutschland heute live im TV sehen: Alles zur Übertragung im Fernsehen

Ihr erinnert Euch sicher zurück an das 1:1 der deutschen Mannschaft gegen Spanien und wisst deshalb, dass die Nations League am Donnerstag live im Free-TV gezeigt / übertragen wurde. Doch wie ist die Regel an diesem 2. Spieltag der Gruppenphase, wenn das DFB-Team in der Schweiz zu Gast ist?

Gute Nachrichten: Das deutsche Fernsehen ist erneut im Bilde und strahlt die vollen 90 Minuten des Länderspiels heute live und in voller Länge aus. Dabei gibt es für die Nations League live genau drei Sender in dieser Saison - die ARD, das ZDF und auch den Ismaninger Streaminganbieter DAZN. Welcher der drei wird es werden?

Schweiz vs. Deutschland heute live im TV beim ZDF sehen

Schweiz gegen Deutschland, das Nachbarduell in der UEFA Nations League wird heute live und in voller Länge im ZDF gezeigt / übertragen. Die Regel besagt, dass alle Spiele mit deutscher Beteiligung live im Free-TV gezeigt werden. Dann entscheidet sich nur noch, ob die ARD oder das ZDF zuständig sind.

Heute ist es das Zweite, das bereits um 20.15 Uhr mit seiner Vorberichterstattung beginnt. Mit dabei: Moderator Jochen Breyer, der ehemalige deutsche Nationalspieler Per Mertesacker und Kommentator Oliver Schmidt.

Um 20.45 Uhr wird das Spiel dann angepfiffen und Ihr seht die vollen 90 Minuten live im TV und das auch noch kostenlos. Wenn Ihr eine Alternative zur Übertragung sucht, dann werdet Ihr im Internet fündig. Hier stellt Euch Goal alle weiteren Möglichkeiten vor.



Schweiz vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM sehen: So verpasst Ihr keine Sekunde

Um das ganze Spiel Schweiz gegen Deutschland heute live zu sehen, ist das ZDF also im Fernsehen zur Stelle. Im Internet hingegen gibt es auch nur eine einzige Option, um die Nations League in Bildern heute nicht live zu verpassen.

Das ZDF bietet einen LIVE-STREAM an, der 24/7 das ausstrahlt, was auch im regulären TV-Bildschirm gezeigt / übertragen wird. Dies bedeutet, dass Ihr heute ab 20.15 Uhr Schweiz vs. Deutschland live im Stream des ZDF anschauen könnt. Um 20.45 Uhr ertönt dann auch der Anpfiff zum Spiel.

Schweiz vs. Deutschland im LIVE-STREAM des ZDF: Jetzt anschauen

DAZN hingegen wäre als Streamingsender ebenfalls prädestiniert für die Übertragung des deutschen Spiels, doch es gibt es Regelung, die dies nicht zulässt. DAZN strahlt nur die vollen 90 Minuten der Nations-League-Spiele aus, die ohne deutsche Beteiligung sind. Hier gibt es einen Übersichtsartikel.

Schweiz vs. Deutschland heute live verpasst? Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt das Duell zwischen der Schweiz und Deutschland verpasst? Dann könnt Ihr die besten Szenen der Partie dennoch gratis anschauen, indem Ihr Euch bei DAZN anmeldet und die vollen 90 Minuten dort Revue passieren lassen. Denn alle Highlights der Nations-League-Spiele werden im Anschluss auch als Highlightclip auf die Plattform geladen.

Mit dem Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, geht das sogar vier Wochen kostenlos. 11,99 Euro kostet im Anschluss ein Abo und im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Wollt Ihr Schweiz vs. Deutschland gar nochmal ganz anschauen, dann ist das mit DAZN ebenfalls möglich. Denn: Schweiz vs. Deutschland wird auch im Re-Live auf DAZN zu sehen sein.

Schweiz vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER verfolgen: So geht's

Ihr habt keine Lust auf die Live-Übertragung der Nations League und wollt Schweiz vs. Deutschland lieber im LIVE-TICKER verfolgen? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig, denn das Internetportal ist ab 20.00 Uhr im LIVE-TICKER kostenlos mit von der Partie in Basel.

Neben einer umfangreichen Vorberichterstattung wird auch jede einzelne Szene genau geschildert und erklärt, hier verpasst Ihr also keine Minute. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER zu Schweiz vs. Deutschland.



Schweiz vs. Deutschland heute live: Die Aufstellung beider Teams

Um 20.45 Uhr wird das Spiel Schweiz vs. Deutschland angepfiffen. Rund eine Stunde vorher erfahrt Ihr an genau dieser Stelle, wie beide Teams personell an die Sache rangehen.

