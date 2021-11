In Gruppe C der europäischen WM-Qualifikation empfängt die Schweiz heute im letzten Gruppenspiel Bulgarien. Anstoß in der Swissporarena ist um 20.45 Uhr.

Für alle Fans der Schweizer Nati wird es heute richtig spannend, denn bislang ist nominell der erste Tabellenplatz in Gruppe C noch möglich. Die Schweiz liefert sich in dieser Gruppe mit Italien einen packenden Zweikampf und beide Mannschaften zeigten sich bisher als Abwehrbollwerk. Gegen Bulgarien muss heute unbedingt ein Sieg her und dann heißt es hoffen - hoffen auf einen Patzer der Italiener.

Im Hinspiel konnten die Schweizer am Ende deutlich mit 3:1 gewinnen - werden wir heute ein ähnliches Ergebnis sehen oder schaffen die Bulgaren die Überraschung? Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Schweiz vs. Bulgarien heute live: Die Daten zum Spiel der WM-Qualifikation

Wettbewerb WM-Qualifikation | Gruppe C Begegnung Schweiz vs. Bulgarien Datum Montag, 15. November 2021 Anstoß 20.45 Uhr

Schweiz vs. Bulgarien heute live im TV: Wird die Partie im Fernsehen übertragen?

Alle Fans der Schweizer Nationalmannschaft aufgepasst: Leider müssen wir Euch bereits an dieser Stelle mitteilen, dass die Partie heute in Deutschland nicht im Free-TV übertragen wird!

Doch bei uns folgt auf fast jede schlechte Nachricht zumeist auch eine, die gut ist - die Begegnung könnt Ihr nämlich trotzdem sehen und das sogar in voller Länge!

Wollt Ihr erfahren, wo das Spiel zu sehen ist? Dann lest jetzt aufmerksam weiter, denn wir verraten es Euch in diesem Artikel.

WM-Qualifikation heute nicht im Free-TV: So seht Ihr Schweiz vs. Bulgarien heute live im Internet

Wir wissen bereits, dass die Partie nicht im Fernsehen zu sehen sein wird. Doch im Zeitalter des Internets ist dies meistens auch kein Problem mehr! Auch heute gibt es die Möglichkeit, im Internet einen LIVE-STREAM zur Begegnung abzurufen. Die Details zu diesem LIVE-STREAM und wer Euch diesen zur Verfügung stellt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels.

DAZN zeigt Schweiz vs. Bulgarien heute live: Die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM

Alle deutschen Fans der Schweiz können jetzt aufatmen: Der Ismaninger Sportsender DAZN hat die Exklusivrechte zur Übertragung der Partie und zeigt sie Euch ab 20.45 Uhr in voller Länge. Ob Ihr den LIVE-STREAM über den Laptop, die PlayStation/XBOX oder Euer Tablet abruft ist hierbei egal. Alles, was Ihr benötigt, ist eine Mitgliedschaft bei DAZN, die App auf dem Device Eurer Wahl und eine stabile Netzwerkverbindung.

Allerdings könnt Ihr Schweiz vs. Bulgarien nur in Deutschland und Österreich live auf DAZN schauen. In der Schweiz selbst hat DAZN keine Übertragungsrechte für die Partie.

Schweiz vs. Bulgarien heute exklusiv auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Das Angebot an LIVE- und on-demand-Sport bei DAZN ist enorm - von der Bundesliga über die Champions League bis hin zu Sportarten wie Baseball, Eishockey oder Basketball seht Ihr fast alles beim Streamingdienst. DAZN ist auch deshalb unter dem Pseudonym "Netflix des Sports" bekannt!

Doch was kostet diese immense Auswahl an LIVE-Sport unterm Strich? Weniger als Ihr vielleicht erwartet!

Die Jahresmitgliedschaft ist bereits ab einmalig 149,99€ zu haben und spart Euch im Vergleich zur Monatsmitgliedschaft (14,99€ | jederzeit kündbar) etwas Geld.

WM-Qualifikation heute live: Schweiz vs. Bulgarien - die Aufstellungen

An dieser Stelle könnt Ihr Euch rund eine Stunde vor Spielbeginn über die Aufstellungen beider Mannschaften informieren.