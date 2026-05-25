Schweiz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Heute im TV und Livestream





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Das Umgehen von Geoblocking verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In der Schweiz hält die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt SRG SSR die offiziellen Turnierrechte. Die Sender SRF (Deutsch), RTS (Französisch) und RSI (Italienisch) zeigen das Spiel live im Free-TV. Kostenlose Streams gibt es auf den Apps und Websites SRF Play, RTS Play und RSI Play. In Katar zeigt beIN SPORTS das Spiel. Als exklusiver Rechteinhaber für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) berichtet beIN über seine Kanäle beIN SPORTS MAX und streamt das Spiel über die App beIN CONNECT.

Was ist das nächste Spiel der Schweiz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der Gruppenphase für die Schweiz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Katar und der Schweiz findet im legendären San Francisco Bay Area Stadium statt. Weil es der mit Spannung erwartete Turnierauftakt der "Rossocrociati" gegen einen starken Gegner aus dem Nahen Osten ist, zeigen frei empfangbare und Premium-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Katar Datum Samstag, 13. Juni 2026 Anstoßzeit 12:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) Stadt Santa Clara, Kalifornien, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz?

Fans, die keinen Moment der Schweizer WM-Teilnahme verpassen wollen, sollten SRG SSR einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um die Schweiz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die Schweizer Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der Schweiz live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App herunter : Holen Sie sich die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



