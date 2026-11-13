So seht Ihr Schweden gegen Bosnien und Herzegowina mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Schweden empfängt Bosnien und Herzegowina in der Strawberry Arena in Stockholm zum Spiel der Gruppe 4 in Liga B der UEFA Nations League. Beide Mannschaften wissen genau, was bei dieser Begegnung auf dem Spiel steht.

Graham Potters Schweden geht als Tabellenführer in die Partie und hat drei seiner letzten vier Nations-League-Spiele gewonnen. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Rumänien. Zu Hause zeigte sich die Mannschaft im bisherigen Wettbewerb vor dem Tor effizient.

Bosnien und Herzegowina reist als Tabellenzweiter an. Damit treffen in Gruppe 4 die beiden Spitzenmannschaften aufeinander. Die Mannschaft von Sergej Barbarez war schwer zu schlagen und blieb in drei ihrer letzten vier Nations-League-Spiele unbesiegt. Dazu zählen ein 1:0-Sieg gegen Polen und ein 4:2-Erfolg gegen Rumänien.

Die beiden Mannschaften trafen in dieser Nations-League-Saison bereits aufeinander und trennten sich im Oktober in Zenica 1:1. Schweden dürfte daher motiviert sein, sich vor heimischem Publikum zu revanchieren und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen.

Tarik Muharemovic fehlt Bosnien und Herzegowina wegen einer Sperre. Gegen Schwedens zuletzt treffsicheren Angriff könnte das schwer wiegen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Schweden gegen Bosnien und Herzegowina live zu sehen.

Personal und Kader