Schweden bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Highlights

Schweden hat die Gruppenphase der EM 2021 überstanden. Hier findet Ihr alle Informationen zu Kader, Rückennummern, Spielplan und Ergebnissen.

Schweden hofft auf den großen Coup bei der EM 2021. In Gruppe E konnte man sich dabei als Erster gegen Spanien, die Slowakei und Polen durchsetzen. In der K.-o.-Runde ist nun alles möglich, im Achtelfinale wartet die Ukraine.

Und der Einzug ins Achtelfinale ist immerhin schon mal ein Erfolg für das Team von Trainer Janne Andersson, nachdem Schweden bei Europameisterschaften zuletzt dreimal in Folge in der Gruppenphase ausgeschieden war. Bestes Ergebnis ist das Halbfinale 1992 im eigenen Land, wo man an Deutschland scheiterte.

Schweden bei der EM 2021: Der Kader von Sverige

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und um den Nationaltrainern mehr Flexibilität zu verschaffen, dürfen bei dieser EM pro Nation ausnahmsweise 26 Spieler im Turnieraufgebot stehen. Dies gilt allerdings nicht für den Spieltagskader. Dieser darf weiterhin nur 23 Spieler umfassen. Drei Akteure müssen also auf der Tribüne Platz nehmen.

Und mit Zlatan Ibrahimovic fehlt Schweden der absolute Superstar. Nachdem der 39-Jährige erst im März sein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben hatte, zwingt ihn eine Knieverletzung zum Zuschauen. Umso wichtiger, dass Leipzigs Emil Forsberg in einer bestechenden Form und Torlaune ist.

Der schwedische Kader und die Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 1 Robin Olsen Tor Everton 23 Kristoffer Nordfeldt Tor Genclerbirligi 12 Karl-Johan Johnsson Tor Kopenhagen 3 Victor Lindelöf Abwehr Manchester United 18 Pontus Jansson Abwehr Brentford 14 Filip Helander Abwehr Glasgow Rangers 24 Marcus Danielson Abwehr Dalian Professional 4 Andreas Granqvist Abwehr Helsingborgs 6 Ludwig Augustinsson Abwehr Werder Bremen 5 Pierre Bengtson Abwehr Vejle Boldklub 16 Emil Krafth Abwehr Newcastle 2 Mikael Lustig Abwehr AIK Solna 26 Jens Cajuste Mittelfeld Midtjylland 8 Albin Ekdal Mittelfeld Sampdoria 13 Gustav Svensson Mittelfeld Guangzhou City 19 Matthias Svanberg Mittelfeld Bologna 20 Kristoffer Olsson Mittelfeld FK Krasnodar 7 Sebastian Larsson Mittelfeld AIK Solna 15 Ken Sema Mittelfeld Watford 10 Emil Forsberg Angriff RB Leipzig 17 Viktor Claesson Angriff FK Krasnodar 21 Dejan Kulusewski Angriff Juventus 22 Robin Quaison Angriff Mainz 05 11 Alexander Isak Angriff Real Sociedad 25 Jordan Larsson Angriff Spartak Moskau 9 Marcus Berg Angriff FK Krasnodar

Schweden in der K.-o.-Phase der EM 2021: Der Spielplan

Datum, Runde Begegnung Ergebnis Übertragung 29. Juni, 21 Uhr - Achtelfinale Schweden - Ukraine -:- ARD und MagentaTV

Mot Glasgow! 👊



🆚🇺🇦

🏆 EM-åttondelsfinal

📍 Glasgow 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🗓 Tisdagen 29 juni

⌚️ 21.00



Efter kvällens resultat står det nu klart att vi möter Ukraina i åttondelsfinalen ✔️#EURO2020 | #SWE pic.twitter.com/MYDrznEHuP — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 23, 2021

Schweden bei der EM 2021: Die Ergebnisse in der Gruppe E

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 14. Juni | 21 Uhr Spanien - Schweden 0:0 ZDF und MagentaTV 18. Juni | 15 Uhr Schweden - Slowakei 1:0 MagentaTV 23. Juni | 18 Uhr Schweden - Polen 3:2 MagentaTV

Schweden bei der EM 2021: Der Endstand in Gruppe E

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Schweden 3 2 1 0 4:2 +2 7 2 Spanien 3 1 2 0 6:1 +5 5 3 Slowakei 3 1 0 2 2:7 -5 3 4 Polen 3 0 1 2 4:6 -2 1

Der Gruppensieger und der -zweite erreichen sicher das Achtelfinale. Zudem qualifizieren sich die besten vier Gruppendritten der sechs Gruppen für die K.-o.-Runde. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich (auch bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften), anschließend die Tordifferenz, die höhere Anzahl an Siegen, die Fairplay-Wertung und die Rangliste der Qualifikationsspiele.

Treffen am letzten Gruppenspieltag zwei Mannschaften aufeinander, die nach Abpfiff punktgleich sind und kann bis einschließlich der Tordifferenz kein Vorteil ermittelt werden, findet als Ausnahmefall ein sofortiges Elfmeterschießen statt, das über die Platzierung entscheidet.



Schweden bei der EM 2021: Die Highlights bei DAZN

Schweden bei der EM 2021: Das Team-Porträt

In der Mittsommernacht von Freitag auf Samstag dürfen Emil Forsberg und Co. auch ein bisschen sich selbst feiern. "Die Jungs haben es sich verdient, mal auszuspannen und sich zu erholen", sagte Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson. Schon für den Rückflug von St. Petersburg ins Teamcamp in Göteborg hob er augenzwinkernd das Alkoholverbot auf: "Wir werden in der Lage sein, ein kleines Bier zu trinken."

Zu Feiern gibt es nicht nur die Sommersonnenwende, Schwedens Fußballer schreiben bei der EM ihr eigenes Mittsommermärchen. Durch das 3:2 (1:0) gegen Polen mit dem ausgeschiedenen Weltfußballer Robert Lewandowski sicherte sich das Drei-Kronen-Team den Gruppensieg - vor dem Starensemble aus Spanien.

"Das ist einfach fantastisch", sagte Forsberg, der sich vor allem über die sechs freien Tage bis zum Achtelfinale am kommenden Dienstag in Glasgow gegen die Ukraine freute: "Das bedeutet uns viel, es kann ein Schlüssel sein." Der wichtigste Schlüssel für den bisherigen Turniererfolg war aber Forsberg selbst.

Der Offensivspieler von RB Leipzig hat nach seinem Doppelpack gegen Polen (2. und 59.) drei der vier schwedischen Treffer erzielt. Fast alle Angriffe laufen über den 29-Jährigen, der mit seiner Schnelligkeit, Dribbelstärke, Technik und Torgefahr zu den bislang prägendsten Figuren der EM zählt. "Ein guter Fußballer war er schon immer", sagte Andersson, "er hat sich als Person entwickelt".

Fast scheint es, als wirke sich das Fehlen des verletzten Superstars Zlatan Ibrahimovic positiv auf Forsbergs Leistungen aus. Der Offensivspieler muss nun noch mehr Verantwortung übernehmen - und das tut dem Team gut. "Er macht bei uns den Unterschied aus", weiß Trainer Andersson.

Als Führungsspieler sah Forsberg in der Stunde des Triumphes auch nicht alles durch die rosarote Brille. Ja, man habe "gekämpft wie Krieger" (Andersson), aber spielerisch gebe es noch viel Luft nach oben, sagte Forsberg: "Wenn wir den Ball gewinnen, hauen wir ihn noch zu schnell weit nach vorne."

Dabei gibt es in Schwedens Offensive neben Forsberg noch andere, die mit dem Ball umgehen können: Alexander Isak, der bei der EM das Interesse viele Klubs auf sich zieht. Oder Dejan Kulusevski, der gegen Polen nach überstandener Corona-Erkrankung auf unnachahmliche Weise Forsbergs zweiten Treffer vorbereitete und schon gegen die Ukraine zur Startelf gehören dürfte.

Ab sofort schaut auch das deutsche Team verstärkt auf die Schweden, die im Viertelfinale ein möglicher Gegner sind. Die Aufgabe hört sich leichter an, als sie ist. Seit acht Spielen sind die Skandinavier ungeschlagen, sieben davon haben sie gewonnen und in sechs blieben sie ohne Gegentor.

"Wir haben in der Kabine aber nicht gefeiert, wir sind weit davon entfernt, zufrieden zu sein", sagte Mittelfeldspieler Albin Ekdal: "Wir wissen, dass wir noch viel mehr geben können." Das schwedische Mittsommermärchen soll nicht so schnell enden.