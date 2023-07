Schwarzmarkthandel von WM-Tickets: Marokkanischer Klub-Präsident festgenommen

Der marokkanische Klubchef soll Tickets für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar illegal weiterverkauft haben.

WAS IST PASSIERT? Der marokkanische Klub-Präsident Mohamed Hidaoui ist aufgrund eines Ticketskandals während der Fußball-WM in Katar festgenommen worden. Das bestätigte eine nationale Justizquelle der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Hidaoui wird "versuchter Betrug und der Verkauf von Eintrittskarten zu einem zu hohen Preis vorgeworfen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Marokko war beim Winter-Turnier 2022 als erste afrikanische Nation in ein WM-Halbfinale gestürmt, dort war gegen den späteren Vize-Weltmeister Frankreich Schluss. Hidaoui, Präsident des marokkanischen Erstligisten Olympique Club de Safi und zudem Abgeordneter der Partei von Premierminister Aziz Akhannouch, soll Tickets auf dem Schwarzmarkt zum vier- und sogar fünffachen des Preises verkauft haben.

WIE GEHT ES WEITER? Auch ein Radiojournalist wurde wegen illegaler Ticketverkäufe angeklagt, wurde laut der Justizquelle jedoch wieder freigelassen.