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Dank einer Gala gegen die Niederlande steht das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League.

Mit einer gigantischen Traumtor-Party hat Jürgen Klopp sein erstes "Finale" als Bundestrainer triumphal gewonnen und bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Titelträume geweckt.

Newcomer Derry Scherhant und Zauberfuß Florian Wirtz trafen magisch, die DFB-Elf überrollte Erzrivale Niederlande nach einigen Anlaufproblemen im Gruppen-"Endspiel" der Nations League mit 5:0 (1:0). Der bisher größte Sieg unter Klopp im feuchtkalten Berlin, der höchste gegen den Nachbarn seit 1959 (7:0), ist gleichbedeutend mit dem Viertelfinaleinzug.

Der gebürtige Berliner Scherhant, fünf Minuten vom Olympiastadion entfernt aufgewachsen, besorgte im 50. Duell mit der konterstarken Elftal mit einem wunderschönen Treffer in den Torwinkel (41.) die Führung. Wirtz erhöhte in seinem 50. Länderspiel kaum weniger sehenswert nach Doppelpass mit Scherhant (60.).

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Danach spielte sich die DFB-Auswahl in einen Rausch. Nico Schlotterbeck (65.), erneut Wirtz (71.) und Brajan Gruda (77.) schraubten das Ergebnis in unverhoffte Höhen. Als Gruppensieger kann Deutschland bei der Auslosung der K.o.-Runde am Freitag (12.00 Uhr) im Schweizer Nyon unter anderem auf Weltmeister Spanien oder Belgien treffen. Hin- und Rückspiel steigen im März.

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Zunächst war es ein Abend der Abschiede: Nach 77 Jahren von Ausrüster adidas - ab 2027 spielt die DFB-Elf in Nike. Und von Antonio Rüdiger, der nach 86 Länderspielen in seiner Geburtsstadt "Tschüss" sagte. Klopp dachte derweil ans Spiel. Bei all der Balljagd sei es ihm "wahnsinnig wichtig", dass sein Team die "Lust" verspüre, "in engen Räumen Fußball zu spielen".

Deutschland tat sich zu Beginn schwer

Das tat zunächst vor allem Brajan Gruda, die Entdeckung beim überzeugenden 3:1 in Serbien. Das lag auch daran, dass das deutsche Angriffsspiel sehr rechtslastig war. Allerdings wenig ertragreich - bis in den Sechzehner ging es anfangs kaum. Die Gäste zeigten sich pressingresilient, befreiten sich auch unter Druck spielerisch.

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Klopp hatte von seiner Mannschaft auch gefordert, die gefürchteten Oranje-Konter zu unterbinden und den Gästen, die auf Stars wie Virgil van Dijk oder Frenkie de Jong verzichten mussten, "den Stock in die Speichen zu stecken". Dazu hatte er seine Viererkette auf zwei Positionen verändert: Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown rückten in die Startelf.

Beide und mit ihnen die gesamte Abwehr hatten Glück, dass Crysencio Summerville (19.) bei seinem Schussversuch nach einem temporeichen Gegenstoß auf dem nassen Rasen ausrutschte. Der Ex-Dortmunder Donyell Malen (25.) verpasste bei einem weiteren Konter die mögliche Führung. Die DFB-Elf offenbarte in diesen Szenen Geschwindigkeitsdefizite.

Getty Images

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Tor von Derry Scherhant ebnet Deutschland den Weg

Der erste wirklich gelungene deutsche Angriff war sofort brandgefährlich. Über Gruda und Philipp Treu gelangte der Ball zu Scherhant (32.), der aus der Drehung an den Außenpfosten schoss. Klopp applaudierte - und riss bald die Fäuste hoch, als Scherhant Oranje-Kapitän Denzel Dumfries austanzte und in den Winkel traf. Auf der Tribüne jubelte Scherhants Opa, der ihn einst zum Training fuhr, im Familien- und Freundeskreis mit.

Die Scherhant-"Ultras" riss es erneut aus den Sitzen, als ihr Liebling das 2:0 vergab (46.). Auf der anderen Seite ließ der Freiburg-Profi Gegenspieler Dumfries ziehen, der per Kopf zu hoch zielte (48.). Erst der Treffer des bis dahin blassen Wirtz, der den Ball selbst gegen Dumfries zurückerobert hatte, brach den Widerstand der Gäste.

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Schlotterbeck verwertete einen Freistoß von Gruda, Klopp klopfte sich stolz auf die Brust. Gruda legte auch das 4:0 auf, das fünfte Tor erzielte er nach Scherhants Vorarbeit, Klopp hüpfte durch seine Coachingzone.