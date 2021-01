"Hauptsache teuer": Weltmeister-Duo Höwedes / Schürrle kritisiert Oberflächlichkeit im Profi-Fußball

Benedikt Höwedes und Andre Schürrle haben ihre aktive Karriere beendet - und lassen im Nachgang kein gutes Haar an dem Geschäft Profifußball.

Benedikt Höwedes und Andre Schürrle haben die Oberflächlichkeit im Profifußball kritisiert. Das ehemalige Nationalmannschafts-Duo beklagte in einem Interview mit dem DFB-Journal vor allem die Tatsache, dass sich viele Spieler ausschließlich über teure Autos und Klamotten definieren.

Höwedes, der sich zu Beginn seiner Karriere eigenen Angaben zufolge einen Sportwagen zulegte, erklärte rückblickend: "Das bin nicht ich. Mir gibt das einfach nichts." Zu dieser Einsicht sei er jedoch erst später gekommen. Generell sehe er besonders bei jungen Spielern die Gefahr "jemand zu sein, der man nicht ist."

Andre Schürrle: "Immer mussten es teure Sachen sein"

Auch Schürrle gab an, während seiner Zeit als Profi häufig nur eine Rolle gespielt zu haben. "Immer mussten es teure Sachen sein, dort ein T-Shirt von... egal, Hauptsache teuer - so ist man in die Kabine gegangen. Heute kann ich immer weniger verstehen, welche unnützen Dinge mir mal wichtig waren", erklärte der 30-Jährige, der im Sommer überraschend sein Karriereende bekanntgegeben hatte.

Mehr Teams

Höwedes, der ebenfalls im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel hing, schob nach: "Wenn man bei Themen wie Autos oder Uhren nicht mitreden kann, dann fällt das auf." Er selbst habe sich irgendwann aus derlei Diskussionen herausgehalten. Schürrle ergänzte mit Blick auf die Oberflächlichkeit: "In den meisten Fällen sind Mannschaftskollegen Kumpel, aber keine richtig guten Freunde."

Gemeinsam mit dem DFB-Team gewannen Höwedes und Schürrle die Weltmeisterschaft 2014 in . Während Höwedes die meiste Zeit seiner Laufbahn für Schalke 04 aktiv war, ehe er nach einer Juve-Leihe vor zweieinhalb Jahren zu wechselte, kam Schürrle mehr herum: Der gebürtige Ludwigshafener spielte für , , den , den , , den und .