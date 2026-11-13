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UEFA Nations League B
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Hampden Park
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Schottland gegen Nordmazedonien heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Schottland - Nordmazedonien
Schottland
Nordmazedonien
UEFA Nations League B

Alle wichtigen Infos, wie Ihr Schottland gegen Nordmazedonien heute live in der UEFA Nations League B sehen könnt.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Hampden Park

Schottland empfängt Nordmazedonien im Hampden Park in Glasgow zu einem Spiel der Gruppe 1 in Liga B der UEFA Nations League, das für beide Mannschaften mit Blick auf die Tabelle von großer Bedeutung ist.

Schottland geht nach einer schwierigen Serie von Ergebnissen in der Nations League als Gruppendritter in die Partie. Die Mannschaft von Steve Clarke verlor mit 0:3 gegen die Schweiz und zuletzt mit 1:2 gegen Slowenien. Das Hinspiel gegen Nordmazedonien hatte sie allerdings zuvor mit 2:0 gewonnen.

Die Rückkehr von Scott McTominay ist eine wichtige Verstärkung für Schottlands Mittelfeld. Der Napoli-Spieler verpasste die ersten vier Partien der Nations League, nachdem er sich infolge eines beängstigenden medizinischen Zwischenfalls bei der Weltmeisterschaft einer korrigierenden Herzoperation unterzogen hatte. Nur zwei Tage vor Schottlands erstem Gruppenspiel gegen Haiti war bei ihm eine Kardioversion nötig gewesen, ein Verfahren zur Wiederherstellung des normalen Herzrhythmus. Jetzt ist er wieder vollständig fit und steht für eine Nominierung zur Verfügung.

Luis Binks ist der einzige nennenswerte Ausfall bei den Gastgebern. Sebastien Pocognoli kann ansonsten aus einem weitgehend fitten Kader wählen, während Schottland in der zweiten Hälfte der Gruppenphase in Schwung kommen will.

Nordmazedonien reist nach fünf Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen nach Hampden. Die Mannschaft von Goce Sedloski kassierte in dieser Phase viele Gegentore und erzielte in den letzten fünf Partien nur einen Treffer. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen die Schweiz.

Bei den Gästen sind vor dem Spiel keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Angesichts ihrer Form gehen sie auf schottischem Boden jedoch als klare Außenseiter in die Partie.

Schottland vs Nordmazedonien Aufstellungen

3-4-1-2
Schottland crest
Schottland
SCO
Aufstellung
Nordmazedonien crest
Nordmazedonien
MKD
4-3-3
A. GunnA. GunnL. GrahamL. GrahamK. TierneyK. TierneyR. PorteousR. PorteousL. FergusonL. FergusonA. RobertsonA. RobertsonB. Gannon-DoakB. Gannon-DoakB. GilmourB. GilmourJ. McGinnJ. McGinnC. AdamsC. AdamsS. McTominayS. McTominayS. DimitrievskiS. DimitrievskiE. AlioskiE. AlioskiV. MusliuV. Musliuteam-logoM. Mladenovskiteam-logoB. IlievskiM. GashtarovM. Gashtarovteam-logoE. BardhiE. ElmasE. Elmasteam-logoL. DorievE. RastoderE. RastoderD. ChurlinovD. Churlinov
Nordmazedonien crest
Nordmazedonien
MKD
3-4-1-2
Schottland

Startelf

Nordmazedonien

Ersatzspieler

Trainer

  • Sébastien Pocognoli
  • G. Sedloski

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