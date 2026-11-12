Schottland gegen Nordmazedonien mit einem VPN ansehen

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Schottland empfängt Nordmazedonien im Hampden Park in Glasgow zu einer Partie der Gruppe 1 der UEFA Nations League B, die für beide Mannschaften mit Blick auf die Tabelle von großer Bedeutung ist.

Schottland geht als Gruppendritter in die Partie und blickt auf eine schwierige Serie von Ergebnissen in der Nations League zurück. Die Mannschaft von Steve Clarke verlor zunächst 0:3 gegen die Schweiz und zuletzt 1:2 gegen Slowenien. Im Hinspiel gegen Nordmazedonien hatte sie zuvor allerdings einen 2:0-Sieg eingefahren.

Die Rückkehr von Scott McTominay ist eine wichtige Verstärkung für Schottlands Mittelfeld. Der Napoli-Spieler verpasste die ersten vier Nations-League-Partien, nachdem er sich infolge eines beängstigenden medizinischen Vorfalls bei der Weltmeisterschaft einer Operation zur Korrektur eines Herzproblems unterzogen hatte. Nur zwei Tage vor Schottlands erstem Gruppenspiel gegen Haiti war bei ihm eine Kardioversion nötig gewesen, ein Verfahren zur Wiederherstellung des normalen Herzrhythmus. Nun ist er wieder vollständig fit und steht zur Verfügung.

Luis Binks ist der einzige nennenswerte Ausfall bei den Gastgebern. Sebastien Pocognoli kann ansonsten weitgehend aus einem fitten Kader wählen, während Schottland in der zweiten Hälfte der Gruppenphase Fahrt aufnehmen will.

Nordmazedonien reist nach fünf Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen nach Hampden. Die Mannschaft von Goce Sedloski kassierte in dieser Serie viele Gegentore und erzielte in den vergangenen fünf Spielen selbst nur einen Treffer. Zuletzt unterlag sie der Schweiz mit 0:3.

Bei den Gästen sind vor der Partie keine Verletzungen oder Sperren bekannt. Angesichts ihrer Form sind sie auf schottischem Boden jedoch klare Außenseiter.

Alles Wissenswerte dazu, wie du Schottland gegen Nordmazedonien live sehen kannst, erfährst du im Folgenden.

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