Schottland vs. Dänemark heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung der WM-Qualifikation

Dänemark ist heute zum letzten Spiel in Gruppe F der europäischen WM-Qualifikation zu Gast in Schottland. Der Anpfiff im Hampden Park in Glasgow ertönt um 20.45 Uhr.

Schottland steht auf Platz zwei in der Tabelle und darf sich über die komplizierte Playoff-Regelung noch Hoffnungen auf einen Startplatz in Katar 2022 machen. Die Dänen dürfen sich bislang über eine sensationelle Qualifikationsrunde ohne Niederlage freuen und haben bisher 27 Tore geschossen - gleichzeitig musste Torwart Kasper Schmeichel erst ein einziges Mal hinter sich greifen.

Im Hinspiel konnte die dänische Elf Schottland mit 2:0 besiegen - wer wird heute gewinnen? Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Schottland vs. Dänemark heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Wettbewerb: WM-Qualifikation (Europa) | Gruppe F | 10. Spieltag

Begegnung: Schottland - Dänemark

Datum: Montag, 15. November 2021

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Schottland vs. Dänemark heute live im TV: Wird die WM-Quali im Fernsehen übertragen?

Wer heute live dabei sein möchte, wenn die Dänen gegen Schottland spielen, sollte bereits jetzt folgendes wissen: Kostenlos ist die Partie heute nicht zu sehen - auch nicht im Fernsehen!

Das ist jedoch kein Grund enttäuscht zu sein, denn die Partie kann trotzdem live und in voller Länge verfolgt werden. Wie das geht und welche Kosten damit verbunden sind, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Schottland vs. Dänemark heute nicht im Free-TV: So seht Ihr die Partie live im Internet

Ihr werdet es Euch vermutlich schon denken können - wenn die Partie nicht im Fernsehen gezeigt wird, gibt es wohl einen LIVE-STREAM im Internet. Mit dieser Vermutung liegt Ihr goldrichtig! Wer heute live dabei sein möchte, kann das Spiel kostenpflichtig im LIVE-STREAM verfolgen.

WM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM: DAZN zeigt Schottland vs. Dänemark live

Der Anbieter des LIVE-STREAMs ist DAZN und der Streamingdienst zeigt die Partie live im Internet. Die Übertragung auf DAZN beginnt um 20.45 Uhr und Ihr könnt den STREAM ortsungebunden auf zahlreichen mobilen Geräten abrufen. Egal, ob Ihr das Spiel auf dem Handy, Tablet oder Smart-TV sehen möchtet - Ihr benötigt in jedem Fall eine stabile Internetverbindung und die DAZN-App auf dem jeweiligen Device.

Schottland vs. Dänemark heute exklusiv auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Bei DAZN könnt Ihr aus zwei Bezahlvarianten wählen:

Jahresmitgliedschaft Monatsmitgliedschaft 149,99€ 14,99€ einmalig monatlich wiederkehrend auf den Monat gerechnet ca. 12,50€ monatlich kündbar

Schottland vs. Dänemark exklusiv auf DAZN: Jetzt anmelden und die Begegnung im STREAM sehen

Schottland vs. Dänemark heute live im TV und STREAM: Die Startformationen

Ihr interessiert Euch für die Aufstellungen beider Mannschaften? Dann seid Ihr hier genau richtig - an dieser Stelle findet Ihr die Anfangsformationen rund eine Stunde vor Anpfiff.